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Ali Koç Ev Sahipliğinde Görkemli Gala

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Davet

Ali Koç Ev Sahipliğinde Görkemli Gala

yazan:
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Fenerbahçe’nin Kurtuluş Savaşına olan etkilerini hikâye edinen “Zaferin Rengi” filminin İstanbul’daki galası yapıldı.

 Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile yapımcı ve yönetmen Abdullah Oğuz’un ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen galaya filmin oyuncularının yanı sıra iş, sanat, spor ve medya dünyasıyla cemiyet hayatından pek çok isim katıldı. İki binden fazla konuğun ağırlandığı görkemli gala için AKM Opera katına filmin dekor ve kostümlerinden oluşan özel bir sergi alanı oluşturuldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük spor başarılarından biri olarak kabul edilen General Harington Kupası karşılaşmasının Fenerbahçe tarafından kazanılan kupası da ilk kez Fenerbahçe Müzesi’nin dışında galada sergilendi.

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Yazar Hakkında /

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