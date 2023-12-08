ADL’den Zamansız İhtişam Defilesi
ADL ve Mert Aslan, 2024 Sonbahar/Kış koleksiyonunu Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleştirilen özel bir defile ile tanıttı.
“Zamansız İhtişam” adı verilen koleksiyonun tanıtım davetine iş, cemiyet ve modanın önde gelen isimleri katıldı. Davet, Adil Işık Başkan Yardımcısı ve Tasarım Ekibi Direktörü Zehra Işık ile Mert Aslan ev sahipliğinde gerçekleşti. Kokteyl ile başlayan etkinlikle misafirler defilenin keyfini sürerken koleksiyon parçalarını da yakından inceleme fırsatı buldu.
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