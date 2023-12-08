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ADL’den Zamansız İhtişam Defilesi

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ADL’den Zamansız İhtişam Defilesi

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ADL ve Mert Aslan, 2024 Sonbahar/Kış koleksiyonunu Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleştirilen özel bir defile ile tanıttı.

“Zamansız İhtişam” adı verilen koleksiyonun tanıtım davetine iş, cemiyet ve modanın önde gelen isimleri katıldı. Davet, Adil Işık Başkan Yardımcısı ve Tasarım Ekibi Direktörü Zehra Işık ile Mert Aslan ev sahipliğinde gerçekleşti. Kokteyl ile başlayan etkinlikle misafirler defilenin keyfini sürerken koleksiyon parçalarını da yakından inceleme fırsatı buldu.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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