Platin Grup’tan 10. Yıl Kutlaması

CAN CAVUŞOĞLU
FUAT YILMAZ
MEHMET KAYA
KENAN -HÜLYA MEMİŞ
ABDULFETTAH DOĞAN
SERKAN YILDIZ
mithat akar
mehmet şanal
mehmet selvi
MÜCAHİT ŞENTÜRK
AYSU, TEKİN, GÖKSU ÇOLAKOĞLU
AYKUT ÇAKMAKLI
fatih-merve yilmaz
FERAY ŞAHİNGÖZ
EKREM MERT TERZİOĞLU
deniz binektar, sinem arık
kadriye başa, tülay aydoğan
TANER ÜNLÜ
GAMZE ESER
BURCU CAN
Davet

Platin Grup, kuruluşunun onuncu yılını Ankara’nın seçkin isimlerini  buluşturan zarif bir kutlama gecesiyle taçlandırdı.

 

CerModern’in etkileyici atmosferinde gerçekleşen davet, başkentin iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından yoğun ilgi gördü. Geceye ev sahipliği yapan Platin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Yılmaz, etkinlikteki konuşmasında şirketin başarısının temelinde güven ve ekip ruhunun yer aldığı vurgulandı. Konuşmalarda, Platin Grup’un bugüne kadar gerçekleştirdiği projeler ve geleceğe yönelik vizyonu paylaşıldı. Gecede sahne alan Zeynep Sazak ve orkestrası, konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Platin Grup, kutlama gecesiyle birlikte Ankara’nın marka değerine katkı sunmayı sürdüreceğini bir kez daha ortaya koydu.

 

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

