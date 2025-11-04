Platin Grup’tan 10. Yıl Kutlaması
Platin Grup, kuruluşunun onuncu yılını Ankara’nın seçkin isimlerini buluşturan zarif bir kutlama gecesiyle taçlandırdı.
CerModern’in etkileyici atmosferinde gerçekleşen davet, başkentin iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından yoğun ilgi gördü. Geceye ev sahipliği yapan Platin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Yılmaz, etkinlikteki konuşmasında şirketin başarısının temelinde güven ve ekip ruhunun yer aldığı vurgulandı. Konuşmalarda, Platin Grup’un bugüne kadar gerçekleştirdiği projeler ve geleceğe yönelik vizyonu paylaşıldı. Gecede sahne alan Zeynep Sazak ve orkestrası, konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Platin Grup, kutlama gecesiyle birlikte Ankara’nın marka değerine katkı sunmayı sürdüreceğini bir kez daha ortaya koydu.