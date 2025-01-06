Fenerbahçe Ailesi Ankara’da
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu üyeleri, Sheraton Ankara Hotel’de düzenlenen yılbaşı balosunda Ankaralı derneklerle bir araya geldi.
Ankara Fenerbahçeliler Derneği (AFD), Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği (HUFEDER) ve Ankara Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (AFİDER) üyelerinin davetli olduğu baloya katılım oldukça yoğundu. Etkinlikte bir konuşma yapan Ali Koç, “Ankara’da Fenerbahçe’nin gücünü temsil eden derneklerimizin hazırladığı yılbaşı programı için çok teşekkür ediyor ve memnuniyetlerimi iletiyorum.” dedi. Sahne ve dans performanslarıyla renklenen gecenin ilerleyen saatlerinde ünlü sanatçı Derya Uluğ, Fenerbahçelilere uzun süre unutamayacakları bir müzik ziyafeti yaşattı.
Yorum Bırakın