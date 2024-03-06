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Mert Demir İş Birliğine Şık Lansman

ÖZGE ULUSOY
PELİN KARAHAN, BEDRİ GÜNTAY
BURAK YAMANTÜRK, ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ
ALA TOKEL
SARP APAK
ZEYNEP DEMİREL
SELİN YAĞCIOĞLU
AYBÜKE ALBERE
BÜŞRA ORAKÇIOĞLU, MERT DEMİR, SÜLEYMAN ORAKÇI
DEREV CLARA KÖSEDAĞ
SANDRA LAZOĞLU
Davet

Mert Demir İş Birliğine Şık Lansman

yazan:
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Müzisyen Mert Demir, Tween’in 2024 İlkbahar-Yaz koleksiyonu “Herkese İnat”ın marka yüzü oldu.

Sanatçının “Gözlerime Bak” şarkısından ilhamla geliştirilen koleksiyon, unutulmaz bir etkinlikle tanıtıldı. İş, sanat, medya ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin katıldığı lansman eğlenceli anılarla dolu geçti. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun iş birliklerinden bahsettiği konuşmasının ardından konuklar, sergilenen koleksiyon parçalarını yakından inceledi.

 

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Yazar Hakkında /

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