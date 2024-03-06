Mert Demir İş Birliğine Şık Lansman
Müzisyen Mert Demir, Tween’in 2024 İlkbahar-Yaz koleksiyonu “Herkese İnat”ın marka yüzü oldu.
Sanatçının “Gözlerime Bak” şarkısından ilhamla geliştirilen koleksiyon, unutulmaz bir etkinlikle tanıtıldı. İş, sanat, medya ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin katıldığı lansman eğlenceli anılarla dolu geçti. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun iş birliklerinden bahsettiği konuşmasının ardından konuklar, sergilenen koleksiyon parçalarını yakından inceledi.
Yorum Bırakın