En Son Davetler
Kategoriler
binicilik opera tenis alisveris dvd motor-sporlari bulten kitap mag-new-york tiyatro digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik gala odul-toreni decotrend konser video balo saglik bakim defile trendy tercihler kapak-konusu sanat mekan sergi stil tanitim parti etkinlik acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
blank
Başa Dön

Yüzüncü Yıl Cumhuriyet Balosu

Davet

Yüzüncü Yıl Cumhuriyet Balosu

yazan:
101

Cumhuriyetin ilan edilişinin yüzüncü yılı onuruna Leaders CXO, WBR İstanbul ve Trade&Create’in ortaklaşa düzenlediği “Pusulamız Cumhuriyet” temalı cumhuriyet balosu, Sait Halim Paşa Yalısı’nda  “İyi Biri Derneği” yararına düzenlendi.

Süleyman Orakçıoğlu, Nasuh Mahruki, Prof. Dr. Murat Ferman, Melihat Gülses, Birol Güven, Prof. Dr. Mehmet Sungur, Barış Muslu, Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, Alev Baymur, Farah Yurdözü, Zuhal Mansfield, Kadriye Olgar, Fikret Ercan, Banu Noyan, Özge Özder, Muzaffer Çaha, Ecvet Sayer, Ali Bakova, Sinem Yıldırım, Prof. Dr. Arzu Kunt, Cüneyt Ortan, Hülya Şendir, Ege gibi sanattan bilime, iş dünyasından cemiyet hayatına seçkin davetlilerin katıldığı baloda konuşmacılar Ertan Özyiğit, Tamer Levent ve Deniz Ülke Arıboğan, cumhuriyeti farklı boyuttan yorumladılar. Atatürk’ün sevdiği yemeklerin ikram edildiği gecenin sonunda konuklar Sinan Güleryüz’ün şarkılarıyla dans ettiler, cumhuriyet şarkılarına gururla ve coşkuyla eşlik ettiler.

1
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Özgür Masur, “Anatolia” adını verdiği yeni koleksiyonunu, yaklaşık beş yüz kişinin katıldığı bir davette tanıttı. Tasarımcının, cumhuriyetin yüzüncü

Davet

Eşsiz mutfak destinasyonu Gallada ve Topside Bar’ın açılışı, İstanbul Boğazı manzarasındaki özel bir davetle yapıldı. The Peninsula Istanbul

Davet

Artsy, Ankara’nın en yüksek yeri Atakule’nin zirvesinde MAG PR Solutions katkılarıyla özel bir davet vererek önemli isimleri