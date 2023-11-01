Yüzüncü Yıl Cumhuriyet Balosu
Cumhuriyetin ilan edilişinin yüzüncü yılı onuruna Leaders CXO, WBR İstanbul ve Trade&Create’in ortaklaşa düzenlediği “Pusulamız Cumhuriyet” temalı cumhuriyet balosu, Sait Halim Paşa Yalısı’nda “İyi Biri Derneği” yararına düzenlendi.
Süleyman Orakçıoğlu, Nasuh Mahruki, Prof. Dr. Murat Ferman, Melihat Gülses, Birol Güven, Prof. Dr. Mehmet Sungur, Barış Muslu, Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, Alev Baymur, Farah Yurdözü, Zuhal Mansfield, Kadriye Olgar, Fikret Ercan, Banu Noyan, Özge Özder, Muzaffer Çaha, Ecvet Sayer, Ali Bakova, Sinem Yıldırım, Prof. Dr. Arzu Kunt, Cüneyt Ortan, Hülya Şendir, Ege gibi sanattan bilime, iş dünyasından cemiyet hayatına seçkin davetlilerin katıldığı baloda konuşmacılar Ertan Özyiğit, Tamer Levent ve Deniz Ülke Arıboğan, cumhuriyeti farklı boyuttan yorumladılar. Atatürk’ün sevdiği yemeklerin ikram edildiği gecenin sonunda konuklar Sinan Güleryüz’ün şarkılarıyla dans ettiler, cumhuriyet şarkılarına gururla ve coşkuyla eşlik ettiler.
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