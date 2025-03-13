MOVE Mimarlık’tan Orkun Bey’in 90 m²lik Ofisi

yazan: MAG 13

Cubes Ankara projesinde hayata geçirilen bu özel ofis, yalnızca estetik bir tasarım sunmakla kalmıyor; aynı zamanda kullanıcısının ihtiyaçlarına uygun işlevselliğiyle de öne çıkıyor. MOVE İç Mimarlık imzası taşıyan bu proje, Orkun Bey için modern yaşam ve çalışma alanlarının mükemmel bir birleşimini temsil ediyor.

Daha Az Alanda Daha Çok Konfor

90 m²lik ofis alanını ele alırken, her metrekarenin akıllıca kullanılması gerektiği bir gerçek. MOVE İç Mimarlık ekibi, bu sınırlı alanı verimli bir şekilde değerlendirerek genişlik hissi uyandıran, ferah ve işlevsel bir ortam yaratmayı başardı. Tasarım sürecinde doğal ışığın maksimum seviyede kullanılmasına özen gösterildi. Böylece ofis, gün boyu enerji dolu bir atmosfer sunuyor.

Detaylarda Saklı İhtişam

Ofisin tasarımında kullanılan malzemeler ve renk seçimleri, sofistike bir şıklık sağlıyor. Doğal tonların ağırlıkta olduğu renk paleti, mobilyalarda kullanılan kaliteli materyallerle birleşerek hem profesyonel hem de sıcak bir ambiyans yaratıyor. Minimalist çizgilerden ilham alan mobilyalar, alanın düzenini bozmadan işlevselliği ön planda tutuyor.

Aynı zamanda, hareketli bir iş hayatının ihtiyaçlarını karşılayacak depolama alanları ve ergonomik çalışma istasyonları da projeye dahil edilmiş. Bu detaylar, ofisin sadece şık bir tasarım değil, aynı zamanda kullanıcı dostu bir alan olduğunu gösteriyor.

Marka ve Kullanıcı İhtiyaçlarının Denge Noktası

MOVE İç Mimarlık, proje boyunca Orkun Bey’in ihtiyaçlarını ve beklentilerini ön planda tutarak kullanıcı odaklı bir yaklaşım sergiledi. Ofis tasarımı, hem modern iş dünyasının dinamiklerini hem de kullanıcısının kişisel zevklerini yansıtıyor. Tasarımda her detay, Orkun Bey’in profesyonel kariyerine eşlik edecek bir konfor ve estetik sunmak üzere planlandı.

MOVE İç Mimarlık’ın İmzası: İnovasyon ve Zarafet

MOVE İç Mimarlık, iç mimari projelerinde her zaman yenilikçi çözümleri ve zarif dokunuşlarıyla fark yaratıyor. Cubes Ankara’daki bu ofis projesi, şirketin modern iç mimari tasarımında ulaştığı yüksek standardı bir kez daha ortaya koyuyor. Yaratıcılıkla işlevselliğin buluştuğu bu ofis, hem profesyonel bir çalışma alanı hem de keyifli bir yaşam alanı olarak Orkun Bey’in ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor.

Bu proje, yalnızca Cubes Ankara’nın değil, aynı zamanda MOVE İç Mimarlık’ın da vizyonunu en iyi şekilde temsil eden bir örnek. Şehir yaşamına modern bir dokunuş kazandıran bu özel tasarım, kullanıcılarını etkilemeye ve onlara ilham vermeye devam edecek.