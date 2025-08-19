Aysun Karaytuğ – Küresel Piyasalar İçin Fırtına mı Geliyor?

yazan: MAG 2

Gigant Swiss Consulting AG Yatırım Danışma Kurulu üyesi ve ekonomist Aysun Karaytuğ, Trump’ın yeniden seçilmesi hâlinde faiz politikasındaki değişim ve bunun küresel piyasalardaki olası etkilerini MAG Business Okurları için değerlendirdi.

Trump’ın Powell’a karşı baskısı ve onun yerine daha düşük faiz yanlısı birini getirme ihtimali küresel finansal piyasalarda büyük dalgalanmalara yol açabilir.

Dolar (USD) Üzerindeki Etki

Trump’ın düşük faiz baskısı:

Faizlerin düşeceği algısını yaratırsa, dolar üzerinde değer kaybı baskısı oluşur.

Özellikle EUR/USD gibi paritelerde yukarı yönlü hareket beklenebilir.

Ancak Trump’ın agresif dış ticaret politikaları (örneğin tarifeler, yaptırımlar) doları tekrar güçlendirebilir de. Yani karışık sinyaller olabilir.

Senaryo: Eğer Trump, FED’i baskı altına alıp daha düşük faiz politikası uygulatırsa EUR/USD 1,20 ve üstü hedeflenebilir.

Altın ve Gümüş

Düşük faiz = Reel getiri düşük demektir Altın ve gümüş için pozitif!

Altın: 2.400 $ ve üstü potansiyeli var (jeopolitik riskler de eşlik ederse)

Gümüş: Sanayi talebi + güvenli liman = daha da güçlü hareket

Borsa (NASDAQ / S&P 500)

Düşük faiz ortamı borsa için bal gibi bir haber: Şirket borçlanmaları ucuzlar, büyüme hızlanır.

Teknoloji hisseleri (özellikle NASDAQ) bu tip gelişmelere çok duyarlıdır.

Ama! Trump döneminde jeopolitik belirsizlikler, dış ticaret gerilimleri ve düzenleyici adımlar borsayı baskılayabilir. Özellikle Çin, AB ve büyük teknoloji şirketleriyle yaşanabilecek gerginlikler kritik.

Tahvil Faizleri ve Enflasyon

Trump dönemi genelde bütçe açığı büyür, harcamalar artar.

Bu da uzun vadeli tahvil faizlerini yukarı itebilir.

FED’in kontrol altında tutmakta zorlanabileceği bir enflasyon riski oluşur.

Genel Görünüm (Trump Baskısı Etkisiyle)

Hem jeopolitik risklerin hem de ticaret politikalarının etkisiyle piyasalar tam anlamıyla yön bulamıyor şu an.

İsrail – İran Gerilimi Bitti mi?

Kısa cevap: Hayır, bitmedi. Sadece geçici olarak “dondurulmuş” gibi duruyor.

Neden?

Nisan 2024’te İran’ın İsrail’e doğrudan saldırısı sonrası ABD araya girdi ve büyük çaplı savaş şimdilik engellendi. Ancak Hizbullah – İsrail çatışmaları hâlâ devam ediyor (özellikle Lübnan sınırında). İran’ın nükleer faaliyetleri hâlâ Batı’nın gözetiminde ve gerginlik sürüyor. İsrail’de siyasi baskı artıyor, Netanyahu hükûmeti iç politikada çok zor durumda. Böyle durumlar dış tehditlere yönelerek içeriyi konsolide etme stratejisine yol açabilir.

Sonuç: Ateşkes gibi bir sessizlik var ama bu sadece fırtına öncesi sessizlik olabilir. Piyasalar da bu yüzden tamamen sakin değil.

Trump Tarife Savaşları: Sona Erdi mi?

Kısa cevap: Hayır, bitmedi; hatta Trump seçilirse yeni bir “Tarife Dalgası” başlatması çok muhtemel.

Şu anda ne durumda?

Biden yönetimi, Çin’e yönelik bazı tarifeleri kaldırdı ama aynı zamanda bazı sektörlerde yeni tarifeler de getirdi (örneğin; Çin yapımı elektrikli araçlar, güneş panelleri vs.). Trump, yeniden seçilirse Çin’e karşı %60’a kadar yeni tarifeler getireceğini açık açık söyledi. Sadece Çin değil; Avrupa Birliği’ne, Kanada’ya, Meksika’ya yönelik tarifeler de Trump döneminde tekrar gündeme gelebilir. Bu tür adımlar, hem tedarik zincirlerinde hem de enflasyon beklentilerinde ciddi dengesizlik yaratır.

Sonuç: Ticaret savaşları askıya alınmış gibi dursa da, Trump’ın gelişiyle yeniden alevlenmesi yüksek olasılık.

Trump’ın Olası Fed Başkanı Adayları Kimler?

Halef olarak birkaç isim öne çıkıyor, özellikle Trump’a yakınlığı ve “şahin olmayan” para politikası yaklaşımlarıyla bilinenler:

Judy Shelton: Trump’ın daha önce FED’e aday gösterdiği ama senatodan onay alamadığı isim. Altın standardı savunmasıyla tanınıyor. Trump’a sadık ve faizlerin düşük kalmasını destekliyor.

Kevin Warsh: Eski FED yöneticisi, daha piyasa dostu ve Trump’a yakın bir figür. Finans çevrelerinde de tanınan ve saygı gören bir isim.

Christopher Waller: Şu an FED guvernörü ve Trump döneminde atanmıştı. En azından Trump’ın görüşlerine tamamen zıt değil, daha dengeli bir profil.

Larry Kudlow: Trump’ın eski ekonomi danışmanı. Bir ekonomist olarak değil ama bir “Trump’a sadık isim” olarak anılır.

Trump, tekrar başkan olursa büyük ihtimalle daha düşük faiz yanlısı ve ekonomik büyümeyi öncelikleyen, kendisine siyasi sadakat gösterecek bir ismi tercih edecektir. n