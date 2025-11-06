Adil Yıldırım – Sevgi Dilini Biliyor musun?

yazan: MAG 49

Dünyada sevgi üzerine çok sayıda insan konuşur, hatta sevgiyi vadeder; ancak, yine de insanlık sevgiye ulaşamaz ve öfke diliyle konuşmaya devam eder.

İnsanlığı bir kenara bırakalım, evli çiftlerde boşanmaların gittikçe artmasının en büyük sebebi aynı sevgi dilini konuşmuyor olmaları; daha da kötüsü birbirlerinin sevgi dili konusunda hiçbir fikirleri yok. Bu yazıda sizlere sevgi dilinizi keşfetme ve bundan sonraki hayatınızda bu sevgi diliyle insanlara yaklaşma fırsatını sunuyorum.

Öncelikle, yapılan araştırmalarda dünya genelinde kabul görmüş beş sevgi dili olduğunu ifade etmeliyim. Peki ya bunlar nelerdir?

1) Hediyeler. Bazı insanlar partneri ona hediye almadığı zaman sevildiğini hissetmez ve kendisine ne kadar sık hediye alınırsa o kadar yoğun bir sevgiye mazhar olduğunu hissedip ilişkiye daha yoğun bağlanır. Ona hediye alınması ilişkide onun için öncelikli konudur, çünkü bu şekilde kendisine değer verildiğini, partnerinin onu sevdiğini ve onunla olmak istediğini anlamış olur.

2) Güzel sözler. Bazı kadınlar vardır; her gün, sabah veya akşam “Seni seviyorum.” cümlesini duymak ister. Hatta gün içerisinde defalarca duysa bundan sıkılmaz, ona saçma gelmez ve sürekli bunu duymadığı zaman ilişkide bir şeylerin yolunda gitmediğini hissetmeye başlar. “Acaba artık beni sevmiyor mu?”, “Uzun zamandır, yani tam altı gündür bana seni seviyorum demedi. Acaba beni aldatıyor olabilir mi?”. Partnerine sürekli bunu duymak istediğini söyler ama adam buna bir anlam veremez, çünkü ülkemizde erkeklerin duygularını ifade etme konusunda çok da mükemmel olmadıklarını biliyoruz. “Güzelsin”, “Seni çok beğeniyorum!”, “Her gün gençleşiyorsun, acaba bunun sırrı nedir?”, gibi güzel sözleri duymadığı zaman kadının iyice canı sıkılmakta ve ilişkiden uzaklaşmaktadır. Böyle kadınları her yerde görebilirsiniz.

3) Fiziksel temas. Kadınlar vardır mesela sevgilisi onunla sokakta el ele tutuşmak istemiyorsa ondan ayrılmayı düşünür. Onun için el ele tutuşmak en önemli meseledir ya da sarılmak veya öpüşmek. Mutlaka dokunsal bir ilişki içinde olma ihtiyacını hisseder ve partnerine de aslında bunu belli eder. Örneğin; evde birlikte film izlerken ona yanaşır, başını omzuna koyar ve adamın da ona şefkatle dokunarak veya saçlarını okşayarak adım atmasını bekler ancak, adam kadının sevgi dilini bilmediği için neden bu kadar temas sevdiğini bir türlü anlayamaz!

4) Birlikte vakit geçirmek. Mesela birlikte pikniğe gitmek, parkta bir yürüyüş yapmak ya da seyahate çıkmak olabilir ama partneri ona ne kadar zaman ayırıyorsa o kadar sevildiğini hisseder. Özellikle işkolik adamlar bu tip kadınlarla anlaşamazlar, çünkü sevgi dili birlikte vakit geçirmek olan bir kadın için işkolik bir adamla ilişki yaşamak zaten mümkün değildir. Uzak mesafe ilişkisi de yaşayamaz bu tip kadınlar, çünkü adamın her hafta en az bir defa onu ziyarete gelmesi ve zaman ayırması gerekir. Bu kadınlar dikkati, odağı kendisinde olan adamları tercih ederler; halk tabiriyle dizinin dibinden ayrılmayan ve sadece ona vakit ayıran bir adam idealdir.

5) Benim için bir şeyler yapsın! Burada konu kadın için vakit ayırması değil, kadının sorunlarını çözmesidir. Örneğin; kadının adliyede bir işi vardır, adamın kadına yardımcı olması, ona doğru avukatı bulması hatta kadının dava sürecini aynen bir avukat gibi takip etmesi gerekir. Kadının arabası bozulmuştur, adamın hemen yardıma koşarak arabayı yaptırması veya ev alışverişine yetişmesi ve kadının tüm ihtiyaçlarını gidermesi gibi konular kadına bu ilişkide gerçekten sevildiğini hissettirir. Böyle kadınların sayısı az değildir ve genelde onların hayatını kolaylaştıracak “ağır abileri” bulma konusunda son derece başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Adeta bir mıknatıs gibi onları çekerler ve kendi ihtiyaçlarını istemek konusunda da hiç çekingen davranmazlar. Bazı kadınlar, ben neden hayatımı kolaylaştıracak adamları bulamıyorum diye yakınırlar, oysa aslında yardım talep etmeyi bilmezler.

Toplumda az sayıda insan sevgi dilini bilir ve buna uygun partneri aramaya koyulur. Kendi sevgi dilini bilen insan doğru kişiyi bulma konusunda daha şanslıdır, çünkü saydığım maddelerde görüldüğü üzere her insanın sevgi dili, yani ilişkideki ihtiyacı tamamen farklıdır. Bazıları bende hepsi var diyebilirler ama bu doğru değil. Kendinize şunu sormalısınız: “Hangisi olmadığında ben ilişkiden uzaklaşırım? Hangisi olmadan ben bu insanla asla devam edemem?” Mutlaka öncelikli bir sevgi diliniz vardır!

Belki de kendinizi keşfetme zamanı gelmiştir.