Çok Yönlü, Güzel, Başarılı Esra Bilgiç
“Bilginin peşinden koşmak, geleceğe dair en belirgin tek planım.” diyen güzel oyuncu Esra Bilgiç, küçük yaşlarında tiyatroda başladı ve çeşitli müzik eğitimleri alarak sanat hayatına adım attı. Yer aldığı projelerle yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında ve özellikle Orta Asya ülkelerinde de büyük bir hayran kitlesine sahip. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında vizyona giren ve izlenme rekoru kıran “Atatürk” filminde Madame Corinne’i canlandıran başarılı oyuncu, hem eğitimlerini hem de projelerini MAG Okurlarıyla paylaştı…
Yorum Bırakın