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Çok Yönlü, Güzel, Başarılı Esra Bilgiç

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Çok Yönlü, Güzel, Başarılı Esra Bilgiç

yazan:
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“Bilginin peşinden koşmak, geleceğe dair en belirgin tek planım.” diyen güzel oyuncu Esra Bilgiç, küçük yaşlarında tiyatroda başladı ve çeşitli müzik eğitimleri alarak sanat hayatına adım attı. Yer aldığı projelerle yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında ve özellikle Orta Asya ülkelerinde de büyük bir hayran kitlesine sahip. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında vizyona giren ve izlenme rekoru kıran “Atatürk” filminde Madame Corinne’i canlandıran başarılı oyuncu, hem eğitimlerini hem de projelerini MAG Okurlarıyla paylaştı…

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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