Çekici, Pozitif, Başarılı Ebru Şahin

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.
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“Bilginin peşinden koşmak, geleceğe dair en belirgin tek planım.” diyen güzel oyuncu Esra Bilgiç, küçük yaşlarında tiyatroda
Üniversite yıllarında, “Böyle mi Olacaktı?” dizisindeki rolüyle oyunculuğa adım atan Sedef Avcı, son olarak geçtiğimiz aylarda final
“Uyanış: Büyük Selçuklu”nun Turna Hatun’u, “Elkızı”nın Ezo’su, “Yasak Elma”nın Zeynep’i Sevda Erginci; tiyatro, sinema ve dizi olmak
Alex
EBRU É LINDA E TALENTOSA. SOU FÃ.