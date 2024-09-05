Yıldırım Grup Sade ve Şık Tetra İncek

yazan: MAG 35

İç Mimar ve Yıldırım Grup Yönetim Kurulu Üyesi Elif Yıldırım Aydın, şirketin hikâyesini ve Tetra İncek projesinin tasarım anlayışını, teknolojik yeniliklerini ve sürdürülebilirlik prensiplerini MAG Okurları için detaylandırıyor.

Yıldırım Grup olarak yarım asırlık bir tecrübe ile sektörde yer alıyorsunuz. Yolculuğunuzu anlatarak başlar mısınız?

Yıldırım Grup, 1970 yılında babamız Hasan Yıldırım’ın ticarete başlamasıyla kuruldu. Babamın zamanının ötesinde bir ticari zekâya sahip olduğunu söyleyebilirim. Bugünün moda terimleriyle inovasyon ve girişimcilik tabanlı ticaret yapmıştır. Dedem toptan hal işi ile uğraşırken; babam sırasıyla el örgü yün, kuyumculuk, Ankara keçisi tiftik toplama, ikinci el otomotiv ve son olarak da tekstil işlerine girmiştir. Tekstilde kadın dış giyim perakende satışı ile başlayan süreç, abilerimin de sürece katılmasıyla imalat, toptan ve ihracat olarak devam etmiştir. 2005 yılında Çin’in Dünya Ticaret Örgütü’ne girmesiyle Türkiye’de tekstil işinin zora girdiğini gören ailemiz, radikal bir karar alarak bu sektörden çıkmıştır. 2005 yılında turizm, 2007 yılında enerji, maden, hayvancılık, ikinci el otomotiv alım-satım ve son olarak inşaat işine girmiştir.

Son projelerinizden biri olan Tetra İncek’te Da Vinci’nin sadeliğe övgüsünü mottonuz olarak kullanıyorsunuz: “Sadelik en nihai gelişmişliktir.” Tetra İncek ile bu cümle nasıl bağdaştı?

Bu söz, tasarlanan bir ürünün en gelişmiş ve komplike halinin ulaşılabilecek en yalın hali olduğunu vurguluyor. Bu yalınlık veya sadelik hali, projemizi tasarlarken ilham kaynağımız oldu. Tetra İncek projesinde, kullanıcıların tüm ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayıp, zengin peyzaj öğeleriyle kaplı, günümüz inşaat dünyasının en seçkin malzemelerini kullanarak, adeta hayata yeni bir kapı aralayacakları yaşam alanlarını ince bir sadelik ve şıklıkla sunmayı hedefledik.

Yenilikçi bir yaklaşım benimseyerek oluşturduğunuz Tetra İncek projesi hangi özel avantajlar ve imkânlar sunuyor? Teknolojiyi projeye hangi alanlarda entegre ettiniz?

Tetra İncek, şehir merkezine çok yakın ama doğanın içinde, yoğun şehir yaşamının yarattığı stres ve gürültüden uzak, huzurlu ve dingin bir yaşam alanı sunuyor. Tasarım aşamasından itibaren her villanın kendine özgü bir peyzaj imzasının olduğu, büyük bahçelerle doğaya dönüşü sağlayabileceğimiz, araç trafiğinin olmadığı, site içi sirkülasyon yolunun ve her villa için beş araçlık otoparkın bulunduğu, yer altı otoparkımız, tüm mahallerin peyzaja hâkim ve çok iyi ışık alması, salon içindeki galeri boşluğu ile oluşturulan atriyum ambiyansı ile projemizin ayrıcalıklı bir karakter kazandığına inanıyoruz. Teknolojik açıdan; çatılarımıza kuracağımız güneş enerjisi sistemi ile villalarımızın kendi elektriğini kendisinin üretmesi önemli bir yenilik. Ayrıca, yerden ısıtma sistemimiz ve alüminyum doğrama sistemlerimiz için dünya çapında söz sahibi firmaların ürünleri kullanılmıştır. Dış cephe kaplaması olarak kullandığımız porselen paneller, cephelerde uzun ömürlü, şık ve homojen yüzeyler oluşturmamıza olanak tanımaktadır.

İnşaat sürecinde en çok dikkat ettiğiniz hususlar nelerdir? Projenin kalitesini nasıl garanti altına alıyorsunuz?

Tasarımın hayata geçirildiği inşaat aşamasında, öncelikle konut sektöründe kendini kanıtlamış, benzer referanslara sahip, kalite çizgisini her daim koruyan firmalarla çalışmaya özen gösterdik. Şantiye ve proje müdürlüklerimizle ekiplerinin her aşamada kontrolleri sağlayarak tüm imalatların, ilgili şartname, tarif ve yönetmelik esaslarına uygun yapılmasını sağladık. Ayrıca, inşaat sektöründeki öncü firmalarda yöneticilik yapmış danışmanlarla projeyi pekiştirdik.

Tüm bunlarla birlikte Tetra İncek artık tamamlandı ve evler teslime hazır halde bulunuyor. Yıldırım Grup olarak yeni projelere adım attık ve bunları hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz.

Tetra İncek’te evler kendi enerjisini üretiyor dediniz. Bu konuya biraz değinir misiniz? Sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlılık açısından ne tür önlemler alıyorsunuz?

Her villamıza, çatılarına kurulacak güneş enerjisi sistemi ile kendi enerjisini üretme imkânı sağladık. Bina yalıtımı, doğrama ve cam özelliklerinin optimizasyonu ile ısı kaybını en aza indirerek, ısıtma ve soğutma giderlerini azaltmayı hedefledik. Çevre ve doğaya saygı duruşunda bulunarak; site içi araç yolları ve dolayısıyla tüm otoparkları yer altına inşa ettik ve peyzaj alanlarına daha çok yer verme imkânı sağladık. Yeşile doyacağınız projemizde, çocuklarımız için konsept bir kütüphane oluşturduk ki bu konu gurur kaynağımız. Sürdürülebilirlik ilkesinden yola çıkarak, iklim özelliklerimize en uygun ve dayanıklı bitki unsurlarına yer vermeye özen gösterdik. Ayrıca yağmur suyu toplama deposu ile peyzaj sulamasına katkı sağlamaya çalıştık.