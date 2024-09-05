Tuğfe Demirdöğen Mimarlık Harmanlanan Farklı Akımlar

yazan: MAG 39

Çeşitli akımlarla projelerine geniş bir perspektif ve çok yönlülük kazandıran Mimar Tuğfe Demirdöğen her projeyi bir keşif yolculuğuna dönüştürüyor. Mimari kimliğini de tanımlayan Demirdöğen, başarısının anahtarını MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Firma kuruluşuna ve verdiğiniz hizmetlere de değinerek biraz kendinizden bahseder misiniz?

Tasarımlarımda modern estetik anlayışını fonksiyonellik ve sürdürülebilirlikle birleştirerek, kullanıcılara en iyi deneyimi sunmayı hedefliyorum. Mimarlık eğitimim sırasında edindiğim teknik bilgi ve becerileri, sanatsal vizyonumla bir araya getirerek, estetik ve işlevselliği dengede tutan yapılar tasarlıyorum. Projelerimde, hem özgün hem de yenilikçi mekânlar yaratmayı amaçlıyorum. Her projede, bulundukları çevreye değer katarken, kullanıcıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak çözümler sunmaya özen gösteriyorum. Mimarlığın, sadece yapılar inşa etmekten öte, mekânın ruhunu tasarlamak ve zamanın ötesine geçmek için bir sanat olduğuna inanıyor ve bu doğrultuda çalışmalarıma yön veriyorum.

Firmamızın öyküsü, mimarlığa duyduğumuz derin tutku ve yaratıcı fikirlerle dolu bir yolculuğun başlangıcı olarak şekillendi. İlk adımlarımızı atarken, mimarlığın sadece yapı tasarlamaktan ibaret olmadığını, aynı zamanda insan hayatına dokunan, çevreye uyum sağlayan ve estetik değer sunan bir sanat dalı olduğunu benimsedik. Firmamız, mimari tasarım, iç mekân tasarımı, proje yönetimi, peyzaj tasarımı, danışmanlık hizmetleri ve 3D modelleme ve görselleştirme gibi geniş bir yelpazede mimarlık ve tasarım hizmetleri sunmaktadır.

Geçmiş projelerinizden hareketle mimari kimliğinizi nasıl tanımlarsınız? İlham aldığınız akımlar, mimarlar var mı?

Mimari kimliğimi şekillendiren unsurlar arasında, farklı mimari akımların kendine özgü güzelliklerini görmek ve bu zenginliği tasarımlarıma yansıtmak önemli bir yer tutuyor. Her akımın, kendi döneminin ruhunu yansıtan, estetik ve işlevsellik açısından eşsiz özellikleri var. Bu çeşitliliğin farkında olmak ve her birinden ilham almak, bana çok yönlülük katıyor ve projelerimde geniş bir perspektif sunmamı sağlıyor.

“Art nouveau”nun akışkan formlarını ve zarif detaylarını projelerime estetik bir şekilde yansıtarak doğadan ilham alıyorum. “Modern mimari”nin basitlik ve işlevselliğinden yararlanarak yalın ve fonksiyonel tasarımlar oluşturuyorum. “Postmodern mimari”de geleneksel formları yenilikçi bir bakış açısıyla ele alarak yaratıcı ve cesur çözümler geliştiriyorum. “Gotik mimari”nin dramatik etkileri ve zarif detaylarıyla projelerime derinlik ve etkileyicilik katıyorum. Bu çeşitlilik, projelerime geniş bir perspektif ve çok yönlülük kazandırıyor. Bu çok yönlülük, her projeyi bir keşif yolculuğuna dönüştürüyor ve farklı akımların estetik değerlerini modern tasarım anlayışıyla harmanlamamı sağlıyor.

Projelerinizi yaratırken nasıl bir süreç izliyorsunuz?

Projelerimizi yaratırken izlediğimiz süreç, her aşamada titizlik ve yaratıcılığı ön planda tutarak belirli adımlardan oluşuyor. İlk olarak, müşterimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini detaylı bir şekilde anlamak için kapsamlı bir analiz yapıyoruz. Ayrıca, projenin yapılacağı çevre ve yerel bağlam hakkında derinlemesine araştırmalar gerçekleştiriyoruz. Bu aşamada, elde edilen veriler ve araştırmalar doğrultusunda projenin genel konseptini oluşturuyoruz. Farklı tasarım alternatiflerini değerlendirerek, temel tasarım prensiplerini belirliyoruz. Kavramsal tasarımı somut hale getirmek için detaylı planlar, kesitler ve 3D modellemeler yapıyoruz. Malzeme seçimleri, renk paletleri ve yapısal detayları bu aşamada belirliyoruz. Tasarımın ilk aşamalarını müşterimizle paylaşıyor ve geri bildirim alıyoruz. Bu geri bildirimler doğrultusunda gerekli revizyonları yaparak tasarımı nihai hale getiriyoruz. Proje onaylandıktan sonra, inşaat sürecini dikkatlice izliyoruz. Projenin kalitesini ve zaman çizelgesini kontrol etmek için düzenli denetimler gerçekleştiriyoruz. Proje tamamlandığında, son kontrolleri yapıyor ve müşterimize teslim ediyoruz. Ayrıca gelecekteki projeler için dersler çıkarmak amacıyla bir değerlendirme yapıyoruz.

Sizce mimari açıdan bir projeyi başarılı kılan öğeler neler?

Bir projeyi mimari açıdan başarılı kılan öğeler, birkaç önemli unsuru içerir. Öncelikle, kullanıcı ihtiyaçları, projelerin merkezinde yer alır. Yapının, kullanıcılarının gerçek ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, işlevsel ve pratik çözümler sunması gerekir. Ayrıca, estetik uyum sağlamak esastır. Tasarımın görsel çekiciliği ve çevresiyle uyumu, projeyi estetik olarak başarılı kılar. Yenilik ve yaratıcılık da önemli rol oynar. Yenilikçi çözümler ve yaratıcı tasarım yaklaşımları, projeyi özgün ve etkileyici hale getirir. Sürdürülebilirlik ve çevre dostu yaklaşım ise modern projelerde vazgeçilmezdir. Enerji verimli ve çevre dostu çözümler, hem ekolojik dengeyi korur hem de uzun vadede ekonomik fayda sağlar. Ek olarak, zaman ve bütçe yönetimi projelerin başarısını belirler: İyi bir planlama ve etkili proje yönetimi, projenin zamanında ve bütçeye uygun şekilde tamamlanmasını sağlar. Son olarak, duygusal etki de önemli bir faktördür. Yapının, kullanıcılarıyla duygusal bir bağ kurması ve onları etkilemesi, projeyi daha anlamlı ve başarılı kılar.

Mimarlık kariyerinizde bu başarıyı yakalamanızda size en çok hangi kişisel özelliğiniz yarar sağladı?

Mimarlık kariyerimde bu başarıyı yakalamama en çok yarar sağlayan kişisel özelliğim, yaratıcı düşünme yeteneğimdir. Projelerde karşılaştığım zorluklara ve karmaşık sorunlara yenilikçi ve özgün çözümler geliştirme becerim, tasarım sürecinde büyük bir avantaj sağladı. Yaratıcılığım sayesinde, farklı akımlardan ve kaynaklardan ilham alarak, estetik ve işlevselliği bir araya getiren projeler geliştirdim. Ayrıca, her projeye özel çözümler üretirken, esneklik ve adaptasyon yeteneği de büyük rol oynadı. Bu özellikler, projelerin çeşitli ihtiyaçlarına ve bağlamlarına uyum sağlamamı kolaylaştırarak, başarılı ve etkileyici sonuçlar elde etmemi sağladı.