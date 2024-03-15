Yalçın Artukoğlu Sektörde Fark Yaratan Yükseliş

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Bir sektöre girmeden önce en ince detaylarına kadar bilgi edinerek fark yaratmayı kendisinin ilkesi olarak belirten Yalçın Artukoğlu, henüz on sekiz yaşındayken bir gayrimenkul firmasında pek çok ödül alarak ciddi başarılar elde ediyor. Daha sonra kendi firması XRE Arsa’yı kurarak iş ortakları ve yatırımcılarına değer katmayı amaçlayan Yalçın Artukoğlu; şirket vizyonunu, hedeflerini ve çalışmalarını anlatarak Kıbrıs’ta yatırım yapmak hakkında bilgiler veriyor.

Kendinizden biraz bahseder misiniz? Eğitimleriniz, faaliyetleriniz, çalışma alanlarınız nelerdir?

Kırşehir’de doğdum. Kendimi bildim bileli, ticaretin içerisindeydim diyebilirim. Tabii ki bu aile geleneğini uzun süre okul hayatımla birlikte sürdürdüm. Eğitim hayatıma Doğa Kolejinde başladım ve liseden mezun olana kadar aynı çatı altında devam ettim. Daha sonra Başkent Üniversitesini burslu kazandım ancak, iş yoğunluğundan mezun olamadım; üniversite eğitimimi bir gün mutlaka tamamlayacağım. Benim için çok kritik bir karardı ancak, ticari hayatıma devam etmeyi her şeyin önüne koymuştum.

Beş yılı aşkın süredir gayrimenkul sektöründeyim. Gayrimenkul sektörüne giriş yapmadan önce çok önemli ve derin bilgiler edindiğim eğitimlere ve seminerlere katıldım. Herhangi bir sektörde iş yapmadan önce o sektörle ilgili en ince detayları bilmek, sektörün açıklarını görmek ve girmeden önce nasıl fark yaratacağımı düşünmek isterim. Kendimi özellikle satış, pazarlama ve gayrimenkul geliştirme konularında uzman görüyorum.

Tüm bunların yanında, son yıllarda dünya çapında popüler olan, uluslararası konut pazarlama ve satışı için özel eğitimler aldım. Zaten şu anda şirketimizin yönünü de biraz o tarafa yönelttik.

Gayrimenkul sektöründe; on sekiz yaşını yeni doldurmuşken, uluslararası ve çatısında bin beş yüzün üzerinde çalışanı olan bir gayrimenkul firmasında pek çok ciro ödülü aldım ve ciddi başarılar elde ettim. Sonrasında, farklı uluslararası firmalara ve yatırım değeri çok yüksek kendi gayrimenkullerimize danışmanlık yaptım.

XRE Arsa’nın kuruluş hikâyesi nedir? Hangi amaçla yola çıktınız?

XRE Arsa’nın kuruluş hikâyesi aslında günümüzün ihtiyacı olan markalı arsadan yola çıkarak başlamıştır. Bu sektöre ilk başladığım dönemlerde birçok yatırımcı gurubuyla birlikte farklı projelerde çalıştım. Hepsini, hayal ettiğimiz ve hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde ev sahibi yaptık. Benim de yatırımcı olduğum arazilerin sahibi olup sonrasında doğru müteahhit ve doğru proje ile bir araya getirdik.

İnşaatlarını başlattık ve yatırımcılara, arsadan konuta dönüşme sürecinde hayal etmekte zorlanacakları bir hizmet verdik. Bu çalışma biçimimizin hem yatırımcılarımıza hem birlikte iş yaptığımız mühendis, mimar ve müteahhit firmalarına hem de kendimize değer katması için XRE Arsa markasını kurduk. Bu markaya çok ciddi yatırım yaptık ve önümüzdeki yıllarda da yapmaya devam edeceğiz. Tüm sektör bu yatırımın etkilerini görmeye devam edecek.

XRE Arsa olarak kurulduğunuz günden bu yana ne tür çalışmalar gerçekleştirdiniz? Faaliyet alanlarınız ve verdiğiniz hizmetler nelerdir?

XRE Arsa markasını kurduğumuz günden beri çok sayıda arsa yatırımı yaptık. Özellikle Kıbrıs başta olmak üzere, mimari projelendirmesini kendimizin yaptığı ve satışa çıktığımız projelerimiz mevcut. Ayrıca müteahhitlerle anlaştığımız farklı projelerimiz de var. Verdiğimiz hizmetin özü; yatırımcılara arsa yatırımı yaptırıp sonrasında bütçelerini hiç yormadan onları ev sahibi yapmak.

Günümüzde güvenilir ve yüksek kaliteli yatırımın, tüm dünyada ne kadar zor olduğunun farkındayız. Biz burada devreye giriyoruz ve yatırımcımıza oldukça avantajlı ürünler sunuyoruz. Herkesin hayatını kolaylaştırırken çok basit bir mantıkla ilerliyoruz: Bir arsa yatırımında, yatırımcının aldığı arsanın belirli bir kısmını müteahhite vererek kat karşılığı anlaşma yapıyoruz ve yatırımcımızı ev sahibi yapıyoruz.

Bu konuda Yalçın Artukoğlu’nun başarısının sırrı nedir? XRE ARSA’yı sektörde öne çıkaran faktörleri anlatır mısınız?

Başarımın sırrını kısaca şu şekilde özetleyebilirim; ticari hayatımın başında aldığım iyi eğitimi doğru bilgiyle birleştirmek. Tabii sonrasında da doğru arazileri bulmak ve çok iyi bir ekiple çalışmak. Ekibimizde yer alan mimarlar ve hukuk danışmanları ile çok detaylı bir çalışma yürütüyoruz. Sonrasında pazara uygun bir ürün haline ve satışa hazır duruma getiriyoruz. Tüm bunlarla birlikte hem uygun fiyatlı hem konuta dönüşebilecek hem de iyi kazanç sağlanabilecek bir yatırım fırsatı yaratıyoruz.

XRE Arsa Yönetim Kurulu başkanı olarak şirket hedeflerinizden ve vizyonunuzdan bahseder misiniz?

Firmamız; müşterilerimize daire getirili projelendirilmiş arsalar üzerinde hayallerini gerçekleştirmeleri için özel konut çözümleri sunmayı taahhüt eder. Temel hedefimiz; yenilikçi projelerle şehirlerin dokusunu şekillendirirken, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak sektörde öncü konumda yer almaktır. Her adımda şeffaf, güvenilir ve kaliteli hizmet anlayışımızla, müşterilerimizin ev sahibi olma sürecini benzersiz kılmaktır.

Vizyonumuz, geleceğin emlak sektörü ve daire getirili projelendirilmiş arsa yatırımı alanında öncü bir marka olmak; sürdürülebilir, estetik ve modern projelerle şehirlerin gelişimine katkıda bulunmaktır.

Müşterilerimize hayal ettikleri yaşam alanlarını sunarken, çevre dostu tasarım ve inovasyonu bir araya getirerek, sektörde fark yaratmayı amaçlıyoruz. Güçlü ekiplerimizle birlikte, geleceğin arsa yatırımı ve konut trendlerini belirleyen bir firma olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Bizler XRE Arsa olarak; çevresel ve toplumsal sorumluluğun bilinciyle hareket eder ve attığımız her adımda sürdürülebilirlik ilkelerini esas alırız. Bu doğrultuda, çevre dostu projeler üretir ve topluma değer katmak için kararlı bir şekilde çalışırız. Sürdürülebilir bir yaşam için; yenilenebilir enerji, toplumsal katılım, eğitim ve farkındalık gibi konulara şirket olarak çok önem veriyoruz.

Lefkoşa’da bir projeniz bulunuyor: XRE Airport. Kıbrıs’ta yükselen bu yeni yaşamın ayrıcalıkları neler? Projenin ayrıntılarını paylaşır mısınız?

Hepimizin bildiği gibi Kıbrıs, tarih boyunca birçok medeniyetin izlerini taşıyan ve Akdeniz’in incisi olarak bilinen büyüleyici bir adadır. Coğrafi konumu, zengin tarihi, muhteşem plajları ve lezzetli mutfağı ile Kıbrıs, ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunar. Son yıllarda ise eğitim, sağlık ve ulaşılabilirlik konusunda hem bulunduğu bölgenin hem de dünyanın dikkatini çekiyor. Kıbrıs büyük bir metropol olma yolunda ilerliyor.

XRE Airport bugüne kadar yaptığımız en kapsamlı projelerden bir tanesi. Ayrıca Kıbrıs’ın en kârlı projelerinden. Kıbrıs’ın her noktasına kolay ulaşabileceğiniz, 1+1 ve 2+1 daire getirili arsa projemiz; ödeme kolaylığı ve doğru bütçelerle yatırımcısını çok mutlu edecek bir proje.

Projenin ne zaman tamamlanması planlanıyor?

Kasım 2025’te müteahhit firma anlaşması tamamlanmış olacak. Bu tip yatırım araçlarında inşaat süresi yirmi sekiz ila otuz dört aydır. Ön görülen anahtar teslim tarihimiz, 2027 aralık ila 2028 haziran tarih aralığındadır.

Türkiye’deki yatırımcıların son zamanlarda özellikle Kuzey Kıbrıs’a yöneldiği görülüyor. Bunun sebebi nedir? Kuzey Kıbrıs’a yatırım yapmanın avantajları nelerdir?

Yatırım açısından bir numaralı sebep, sterlin bazında kazanç olması elbette. Ayrıca yılın dört mevsimi yaşanabilecek bir yerde yatırım yapmak, her zaman en önemli tercih sebeplerinden biri olacaktır. Daha sonraki satış ya da kiralama seçeneklerinde Kıbrıs, dünyanın önde gelen ülkeleri ile yarışmaktadır.

Bu bölgeye yatırım yapmanın en uygun zamanı nedir sizce?

Tam olarak şu anda! Yeni havalimanı açılmadan hemen önce bu bölgede doğru yatırımları yaptık ve şu anki projelerimizi geliştirdik. Yatırımcılarımıza Kıbrıs için eşsiz fırsatlar yarattık ve yaratmaya devam edeceğiz.

Kıbrıs’ta gayrimenkul satın alma ve yatırım süreçleri hakkında bilgi verir misiniz?

Türk vatandaşları için konut satın almada inceleme ve onay süreci, dünya ortalamasının oldukça altında olan, kırk beş ila altmış gün aralığındadır.

Bakanlar Kurulu onayı verdikten hemen sonra, resmî kayıtlara uygun şekilde vergi ödemesi yapılır. XRE Arsa referansı ile Kıbrıs’ta daire getirili arsa alırken hem zamandan hem de süreçten tasarruf edersiniz.

Yeni projeleriniz olacak mı?

KKTC Geçitkale projemizi çok yakında hayata geçireceğiz. Kıbrıs’ın yükselen değeri Geçitkale bölgesinde, karma yerleşim düzenli yeni projemiz aynı zamanda hem Kıbrıs hem de bizim için en büyük projelerden birisi olacak.

Bunun dışında; Türkiye’de projelendirilmesini tamamlamış olduğumuz Antalya projemizin satışları başlamak üzere. Ayrıca şu anda projelendirme çalışmalarına başladığımız, yatırımcılarımıza sürpriz olacak birkaç farklı şehirde, birbirinden farklı projelerimizi hayata geçireceğiz.

Biraz da günlük yaşamınıza gelecek olursak, tipik bir gününüz nasıl geçiyor?

Biraz klasik ama vaktimin büyük çoğunluğunu iş hayatım için harcıyorum. Farklı şehir ve ülkelerde projelerimiz olduğu için çok sık seyahat ediyorum. Özellikle Ankara ve İstanbul ofislerimizde yatırımcılarımızla bir araya geliyorum. Günlük ve haftalık ekip toplantılarımız oluyor. Ayrıca devam eden ve yeni projelerimiz için araştırma ve karar alma kısmı oldukça vaktimi alıyor. Bu yoğunluğun içinde güzel kavrulmuş ve taze bir Türk kahvesi de benim için vazgeçilmez.

Zevkleriniz ve hobilerinizden de bahseder misiniz?

Düzenli spor yapmaya çalışıyorum. Son dönemde biraz ihmal ettim ancak. en kısa zamanda yeniden standart düzenime döneceğim.

Fırsat bulursam yurt dışına çıkıyorum; dünyada farklı yerler görmek hem bana hem de iş hayatıma çok iyi geliyor.

Yeni açılan fine dining restoranlarını ve farklı damaklara sahip mutfakları keşfetmeyi, denemeyi çok seviyorum. Bu konuda dostlarımdan ve yakınlarımdan tavsiye almam gerekiyor, iş yoğunluğundan çoğu zaman yenilikleri kaçırabiliyorum.

Ayrıca ailem benim için çok önemli. Aileme mutlaka vakit ayırıyorum ve bu vaktin çok kaliteli olmasına özen gösteriyorum.

Yoğun bir günün ardından bedenen ve zihnen nasıl rahatlıyorsunuz?

Bahsettiğiniz yoğun günü evimde bitirebildiysem çok kolay. Harika bir gün sonu banyosunun ardından bilgisayar, telefon ve televizyondan biraz uzaklaşıp, beğendiğim dergileri okumayı seviyorum.

Farklı bir şehirde ya da ülkedeysem eğer, o şehrin önemli yapılarını görmeyi ve güzel bir akşam yemeğini çok seviyorum.