Uğur Sucu Doğru Strateji, Doğru Adımlar

İnşaat sektöründe 2024’ün fırsat ve zorluklarla geçtiğini söyleyen Sucu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Uğur Sucu, 2025 yılından beklentisinin olumlu yönde olduğunu ifade ediyor. Bir şirketin temellerinin çoğu zaman küçük bir fikir ya da büyük bir soruna çözüm arayışıyla atıldığını belirten başarılı iş insanı; gençlere tavsiyeler vererek faaliyetlerini ve yeni projelerini MAG Business Okuyucularıyla paylaşıyor.

Sucu Grup’un kuruluş hikâyesini ve bugünkü başarınıza giden yolcuğunuzu anlatabilir misiniz?

Bir şirketin temelleri çoğu zaman küçük bir fikir ya da büyük bir soruna çözüm arayışıyla atılır. İnsanları harekete geçiren şey tutku, inanç ve neden olacak sorusudur. Şirket zaman içinde doğru stratejiyle büyür. Sucu Grup da bütün bunlardan aldığı ilhamla kurulmuş ve inşaat sektöründe başarılı projelere imza atarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Şirket ilk yıllarında altyapı çalışmaları ve inşaat betonarme kalıp sektöründe daha sonra da müteahhitlik kısmını ekleyip yüksek kaliteli projeler geliştirerek güvenilir bir marka olmuştur. Ankara merkezde olan Sucu Grup, kalite odaklı çalışmalarıyla öne çıkmaktadır. Tecrübeli yönetim kadrosu ve teknik ekibiyle uzun yıllar boyunca sektördeki varlığını devam ettirmektedir.

Eğitimleriniz, çalışma ve faaliyet alanlarınız nelerdir?

Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Çalışma ve faaliyet alanımızın çoğunu inşaat oluşturmaktadır. Buna ek olarak bilişim ve farklı sektörde işletmelerimiz de mevcuttur.

Sucu Grup’taki son gelişmeleri kısaca özetler misiniz?

İşimizin çoğunluğunu betonarme ve kalıp işçiliği oluştururken şimdi müteahhitlik sektöründe de hızla büyümeye devam ediyoruz. Taahhüt işlerimiz İstanbul, Ankara, Gaziantep’te devam etmektedir. Müteahhitlik yap-sat sektöründe Balıkesir Altınova’da yaklaşık dokuz yüz yetmiş rezidans ve otel projesi yakın bir tarihte başlayacaktır. Ankara ve Bodrum’da da, ilerleyen zamanlarda proje hazırlığımız devam etmektedir.

Yönetim anlayışınızda inovasyonun rolü nedir? Teknolojiyi iş süreçlerinize nasıl entegre ediyorsunuz?

Yönetim anlayışında inovasyon; sürdürülebilir başarı elde etmek ve hızlı değişen dünya koşullarına ayak uydurmak için kritik bir rol oynar. İnovasyonun yönetim anlayışındaki rolü, rekabet üstünlüğü sağlar. Bu da beraberinde verimliliği çoğaltır. Teknolojiyi takip ederek yeni malzemeler ve yeni sistem teknolojik ürünlere sahip öncü bir firma olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Şantiyede kullandığımız yeni sistem ürünleri, iş verimliliğini artırmakta ve zamandan büyük tasarruf sağlanmaktadır.Özellikle inşaat kalıp sektöründe en son teknoloji sistemler kullanarak işçi sayısını azaltıp üretimi hızlı ve verimli biçimde sağlamaktayız. Sadece Türkiye’de değil, dünyada da benimsenmiş firmalarla çözüm ortaklığı yapmaktayız.

2024 yılı için bir sektör değerlendirmesi yaptığınızda neler söyleyebilirsiniz?

2024 yılı Türkiye’de inşaat sektörü açısından birçok fırsat ve zorluk barındırdı. Sektörün büyümesini sınırlayan önemli faktörler arasında finansman sorunları, yüksek faiz oranları, kredi erişimindeki zorlukları sayabiliriz. Bunun yanında sektörde altyapı projeleri, kentsel dönüşüm çalışmaları ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlar, büyümenin temel itici güçleri olmaya devam ediyor.

2025 yılında Türkiye ekonomisi için öngörüleriniz neler?

2025 yılında, Türkiye ekonomisi için zorlukların bir arada olduğu fakat büyük fırsatların da olduğu bir tabloyla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Uluslararası kurumların Türkiye’nin 2025 yılında yavaş bir büyüme kaydedeceğini öngörmesine rağmen enflasyon kontrolü ve yatırımlarının sürdürülebilirliği sayesinde Türkiye ekonomisinde olumlu bir tabloyla karşılaşacağımızı öngörmekteyim.

Türkiye’de ve dünyada, inşaat ve mimarlık sektöründeki fırsatları ve zorlukları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye ve dünyada inşaat sektöründe birçok fırsat mevcut olmasının yanında zorluklar da bulunmaktadır. İnşaat sektörü; ekonomik ve iş gücü kaynaklı zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle Türkiye’de yüksek maliyetler, finansman sorunları; müteahhitleri olumsuz etkilemektedir. Artan inşaat malzemesi fiyatları, faiz oranlarının yüksekliği ve kalifiye eleman eksikliği de sektörü olumsuz etkilemektedir.

İstanbul Fikirtepe’de bir kentsel dönüşüm projeniz var. Bu tür projelerin, şehirlerin gelişimi ve yenilenmesi üzerindeki etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Özellikle şunu belirtmeliyim ki kentsel dönüşüm projeleriyle eski ve riskli yapıları yenileyerek daha güvenli ve modern yaşam alanlarına dönüştürüyoruz. Bu tür projelerde, depreme dayanıklılığın yanında yaşam kalitesinin artması, çevre düzeninin gelişmesi, enerji verimliliği, sosyal alanlar, altyapı iyileştirilmesi gibi nedenlerle şehirler hem daha güvenli hem de yaşanılabilir hâle gelir.

Şirketinizin gelecekteki büyüme hedefleri nelerdir? Sizi heyecanlandıran yeni projelerinizden, yatırım rotalarınızdan bahseder misiniz?

Sucu Grup olarak; her yıl üzerine koyarak büyümekte ve sektörde öncü firmalar arasında bulunmaktayız. Beni heyecanlandıran -özellikle müteahhitlik kısmında- Balıkesir Ayvalık Altınova’da yapacağımız otel ve ticari rezidanslardan oluşacak proje. Bu büyük projemiz toplamda bin konuta yakın 1+1 ve 2+1 daire seçenekleri ile her ihtiyaç ve zevke hitap etmektedir. Ayrıca projemizde ticari alanlar ve bir de otel bulunuyor. Bu projede iş ortaklarımızın katkısı da çok büyük olmuştur. Ayhan Can Konsept, Meydan Yapı ve Çifay İnşaat firmaları ile güçlü bir iş birliği gerçekleştirdik. Her bir firma kendi alanındaki uzmanlığı ve tecrübesiyle projeye değer katıyor. Vox Ayvalık projemiz yalnızca bir yaşam alanı değil, geleceğin Ayvalık’ına bırakacağımız önemli bir miras olacaktır. Vox Ayvalık projesi modern yaşam ihtiyaçlarını karşılayan, doğa ve denizle iç içe bir yaşam sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Yine Bodrum’da sürpriz bir projeyle karşınızda olacağız.

Biraz da sizden bahsedecek olursak, tipik bir gününüz nasıl geçiyor?

Farklı şehirlerde işler yapmamızdan dolayı artan iş yoğunluğu sebebiyle günlerimin çoğu iş ve iş seyahatiyle geçmekte fakat fırsat buldukça aile ve dostlarla vakit geçirmeye özen gösteriyorum.

Yapmaktan hoşlandığınız aktiviteler, hobileriniz neler? Bu tür faaliyetlerin size etkileri neler oluyor?

Tabii çok stresli ve yoğun bir iş hayatı olunca, hoşlandığım aktivitelere zaman ayırmam biraz zor oluyor. Zaman buldukça tenis, futbol, golf oynamaya çalışıyorum. Bu aktiviteler tabii ki stresimi atmama yardımcı oluyor.

Başarılı bir mimar ve iş insanı olarak; gençlere, başarıyı elde etme ve sürdürme konusunda hangi tavsiyeleri vermek istersiniz?

Gençlere başarıyı elde etmede yardımcı olabilecek bazı tavsiyeler vermek isterim. Öncelikle şunu söylemeliyim ki her büyük başarı küçük adımlarla başlar; ne istediğinizi belirleyin ve küçük, ulaşılabilir adımlarla ilerleyin. Bunları yaparken çok çalışmak ve disiplinli olmanın yanı sıra planlı olmanın da faydasını göreceksiniz. Kendinize inanın, başarabileceğinize inandığınızda daha kolay yol alırsınız. Kitap okuyun, araştırın, yeni bilgiler edinmekten kaçınmayın. Şunu bilmek gerekir ki öğrenmek hayat boyu sürer. Başarısızlıktan korkmayın, hatalar en iyi öğretmenlerdir. Yeteneklerinizi keşfedin ve geliştirmek için çalışın. Çevrenizi doğru seçin, sağlığınıza dikkat edin. Sabırlı olun, sabırla ve azimle çalışmaya devam ederseniz hedeflerinize ulaşırsınız. Şunu hiçbir zaman unutmayın: Başarı bir anda gelmez.