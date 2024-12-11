Meltem Tepeler

yazan: MAG 10

Türkiye’de ve Dubai’de hizmet veren lüks etkinlik markası KM Events’in kurucusu, ödüllü iş kadını Meltem Tepeler, 2025’e adım atarken yılın son gününde masasını nasıl kuracağını MAG Okurlarıyla paylaştı.

Öncelikle, yeni yıl sizin için ne ifade ediyor? Yılbaşı için özel gelenekleriniz var mı?

Yılbaşı benim için kutlamalar demek. Otuz yıldan beri firmam KM Events ile kutlama endüstrisinde hizmet veriyorum ve hayatta bize sunulan tüm güzel değerlerin kutlanması gerektiğini düşünüyorum. Dostluk, aile, sağlık gibi kazanımlarımızı hep kutlamalıyız. İşte yeni yıla girerken hem geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiklerimizi hem de geleceğe dair beklentilerimizi sevdiklerimizle kutlamalıyız.

Genellikle yılbaşı gecelerini nasıl geçiriyorsunuz? Bu yıl için özel bir planınız var mı?

Benim için yılbaşı, ailem ile birlikte evimde kutladığım en özel akşam diyebilirim. Onlara hazırladığım özel bir sofrada yemek yemek ve onların sevgisini hissetmek benim için en güzel yılbaşı.

2024 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yıl siz ve aileniz açısından nasıl geçti ve sizlere neler kattı?

2024 yılı başarılarla geçti. KM Events, geçtiğimiz ekim ayında, Türkiye’nin en büyük uluslararası düğününü gerçekleştirdi; ben uluslararası önemli bir konferansta, dünya etkinlik ve düğün sektöründeki en prestijli ödüllerden biri olan “RSVP Yaşam Boyu Başarı Ödülü”ne layık görüldüm. Türkiye’yi tüm dünyaya sofralarla tanıttığımız, bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz uluslararası projem “Sofralar Sergisi-Sanat ve Yaratıcılığı Kutlayalım” etkinliği artık tüm dünyada tanınan ve takdir edilen önemli bir etkinlik haline geldi. Bu yıl 4-5-6 Aralık’ta otuz altı ülkeden gelen etkinlik ve MICE endüstrisi profesyonellerine müthiş bir ev sahipliği yaptık ve yaklaşık iki bin beş yüz kişiyi, dünyanın en önde gelen etkinlik tasarımcılarının tasarladığı tasarımlarla sergide ağırladık.

Bugüne kadar geçirdiğiniz en güzel yılbaşı gecesinden bahsedebilir misiniz?

Babam ve kayınpederimi geçtiğimiz yıllarda peş peşe kaybettik. Onlar hayattayken, kocaman ailemiz bir arada, kuzenler, çocuklar, torunlar hep beraber harika yılbaşları yaşardık. Onlarla daha farklıydı yılbaşı kutlamaları. Şimdi onların eksikliğini çok hissettiğimiz bir gece oldu yılbaşı geceleri. En güzel yılbaşları, sevdiklerimiz hayattayken kutladıklarımız.

Bu yıl, yılbaşı sofranızın konsepti ve sunumu nasıl olacak?

Benim meslek hayatım şatafatlı sofralarla geçtiği için, yılbaşı soframı daha samimi ve eğlenceli hazırlamak istiyorum. Ev tekstili markam KM Home Collection’dan seçtiğim kırmızı, yeşil, bordo ekose desenli pamuklu Amerikan servis ve peçeteler ile samimi ama şık bir sofra hazırlayacağım. Kütükler, rengârenk mumlar, tarçın çubukları ve kozalaklar ile sımsıcak bir kış sofrası olacak.

Sofranızda hangi yiyecekler yer alacak?

Çeşitli mezeler ve tabii ki fırında nar gibi kızarmış kestaneli hindimiz her yılki yılbaşı menümüz. Evimizin klasik tatlısı; kaymaklı ayva tatlısı yılbaşı gecesinin vazgeçilmezi.

Yılbaşı sofrası hazırlarken nelerden ilham alıyorsunuz?

Renkler ve objeler bir sofrayı hazırlarken bana yol gösterir. O yıl hangi rengi ve hangi objeleri kullanacağımı önceden belirler ve tabaklarımı, bardak takımlarımı da buna göre seçerim. Kırmızı, bordo, yeşil ve altın renkleri yılbaşı gecesi kullanmayı sevdiğim renkler. Özel olarak yaptırttığım altın, yeşil ve kırmızı renkli mumlar, yılbaşının sembolü olan kozalaklar sıkça kullandığım objeler arasında.

Size göre şık bir sofra nasıl olmalıdır?

Şık bir sofra, renk ve obje uyumunu orantılı yakalamış, göz yormayan, etkileyici, yaratıcı ve samimi olmalıdır.

Yılbaşı sofranızda olmazsa olmaz dediğiniz ya da sıklıkla kullandığınız bir aksesuarlar var mı?

Benim olmazsa olmazım, KM Home Collection’ın yılbaşı için özel olarak tasarladığı temalı Amerikan servis, masa örtüleri ve peçeteler. Onlarla yola çıkarak çok şık bir sofra tasarlamak çok kolay.

Sofranıza bir isim verecek olsanız; bu isim ne olurdu?

“Umut” olurdu. Sanırım tüm dünyanın ve Türkiye’nin umuda ihtiyacı var.

Sofranızda, geçmişten veya günümüzden hangi ünlü isimleri ağırlamak isterdiniz?

Tabii ki kurucu önderimiz Atatürk’e sofra kurmak çok isterdim; ama bu arzumu, birinci ve ikinci “Sofralar Sergisi”nde kurduğum “Atatürk ve 100. Yıl Sofraları” ile bir nebze giderdim. Bu sofraları tasarlarken Cumhuriyet fikirlerinin ilk ortaya atıldığı, Atatürk’ün sofralarını çok incelemiştim.

2025 yılından beklentilerinizi ve dileklerinizi bizimle paylaşır mısınız?

Tüm sevdiklerime sağlık, huzur ve memleketime güzel bir gelecek diliyorum.