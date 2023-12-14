Tuğçe Eyilik Vardar, Yeni Yıl Dileklerini Paylaştı.

yazan: MAG 36

Bon Objet markasının kurucusu Tuğçe Eyilik Vardar, “Sonsuz Cumhuriyet Atatürk Sofrası” adını verdiği yılbaşı sofrasını MAG Okurları için tanıtırken, yeni yıl dileklerini paylaştı.

Yeni yıl sizin için ne ifade ediyor? Yılbaşı için özel gelenekleriniz var mı?

Yeni yıl her zaman yeni başlangıçlar, yeni umutlar, yeni hayallerin yeni yılda olmasını umut ettiğimiz bir başlangıçtır. Yılbaşı için en büyük gelenek tüm ailenin ve sevdiklerimizin bir araya geldiği yemek masaları ve birbirimizi ziyaret ettiğimiz ev davetleriyle geçer. Geleneklerimizden biri de Bon Objet olarak tasarladığımız “invisible tree” adı altında tamamen doğal tasarımı sayesinde şu anda birçok ev, otel ya da sosyal mekânlara da yaptığımız gibi evimize özel seçtiğimiz renkten bir “invisible” (görünmez) ağaç kurmaktır. Ağacımıza özel süslerin dışında hazırladığımız dilek kartlarımızı da tüm misafirlerimize dağıtarak dilek kartlarını ağacımıza bağlamalarıyla ayrı bir keyif katmaktır.

Genellikle yılbaşı gecelerini nasıl geçiriyorsunuz? Bu yıl için özel bir planınız var mı?

Bu yıl yine mutlaka ailemiz ve sevdiklerimizle geçireceğimiz bir ev daveti olması üzerine planlıyoruz.

2023 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yıl siz ve aileniz açısından nasıl geçti ve sizlere neler kattı?

2023 benim için hedeflerime daha da yaklaştığım bir yıl oldu. Özellikle ikinci yarısında, bildiğiniz üzere ağustos ayında Skyland Hom’da yeni showroom açarak Bon Objet’i daha ulaşılabilir ve daha tanınan bir marka haline getirdik. Ailem de aynı şekilde bu süreçte bana her zaman çok destek oldu; mutluluğumuzu ve başarılarımızı paylaştık.

Bugüne kadar geçirdiğiniz en güzel yılbaşı gecesinden bahsedebilir misiniz?

Aklımda kalan; kendi tarafımda çok kalabalık bir aileye sahip olduğum için; aile, hatta sülale olarak neredeyse herkesin katıldığı 1990 yılında Uludağ’da kutladığımız yılbaşıdır diyebilirim.

Bu yıl, yılbaşı sofranızın konsepti ve sunumu nasıl olacak?

Bu yıl, cumhuriyetimizin yüzüncü yılını da kutlamışken “cumhuriyet” temalı bir yılbaşı masası hazırladık. Markamızın vazgeçilmez ana renkleri siyah ve beyazın yanında tabii ki hem yılbaşına uygun hem de Türk bayrağı kırmızısını kullanarak oluşturmayı tercih ettik. Cumhuriyetin yüzüncü yılı kutlanması sebebiyle bu sofrayı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e hitaben hazırladık.

Yılbaşı sofrası hazırlarken nelerden ilham alıyorsunuz? Renk ve düzen olarak tercihleriniz var mı?

Siyah ve beyaz renkleri bizim vazgeçilmez ilham kaynaklarımız. Bunun üzerine altın rengi ya da gümüş aksesuarlar yılbaşında vazgeçilmezlerimiz. Bir de doğaya olan tutkumdan dolayı her zaman ya hayvan figürleri ya da bitkilerle tasarıma destek vererek bir konsept oluşturmayı severim.

Size göre şık bir sofra nasıl olmalıdır?

Bir sofranın şık olabilmesi için seçilen renk ve konsept ,yemek takımıyla uyum sağlamalıdır. Yılbaşı sofrasında yemek takımı düzeni; bardaklar seçenekli olmalı, tabaklar ve çatal-bıçak takımları verilen yemeğe göre eksiksiz olmalıdır. Yılbaşı sofralarında benim için vazgeçilmezim olan, konsepte uygun şamdan ve mumlarıdır.

Sofranıza bir isim verecek olsanız; bu isim ne olurdu?

“Sonsuz Cumhuriyet Atatürk Sofrası”. Masada kullandığımız renk konsepti dışında yukarıya yükselen obje ve avizelerle sonsuzluğu vurgulamak istedik.

Sofranızda, geçmişten veya günümüzden hangi ünlü isimleri ağırlamak isterdiniz?

İlk olarak Atatürk ile aynı masada olmak isterdim. Daha sonraki dönemlerde ise Marilyn Monroe, Madonna gibi isimleri ağırlamak isterdim.

2024 yılından neler bekliyorsunuz? Dilekleriniz neler?

Öncelikle barış, barış, barış… Hem dünyada hem ülkemizde siyaset olarak huzur ve ekonomik olarak da bol bereketli bir dönem diliyorum. Bunların yanı sıra herkese ve aileme sağlık diliyorum. Tüm bu dileklerden sonra sıfırdan kurmuş olduğum Bon Objet markasının hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada adından söz ettirecek bir marka olma yolunda ilerlemesini diliyorum.