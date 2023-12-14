Begüm Tellioğlu, Yılbaşı için Hazırladığı Sofrayı MAG Okurlarıyla Paylaştı.

yazan: MAG 44

Dekorasyona ve sunuma olan aşkıyla kurduğu Atelier Fiori 52’de misafirlerini ağırlayan Begüm Tellioğlu, MAG Okurları için hazırladığı sofra sunumunu yaparken, yılbaşı ile ilgili planlarını paylaşıyor.

Yeni yıl sizin için ne ifade ediyor? Yılbaşı için özel gelenekleriniz var mı?

Benim için yılın en sevdiğim zamanı diyebilirim. Yılbaşı ruhunu yaşamayı çok seviyorum. Evimde ve mağazamda yeni yıl ruhu, kasım ayının son haftasında başlar ve gelen tüm misafirlerime bu ruhu yaşatırım. Evimin dekorundan sofralarıma kadar bu ruhu hissetmek beni çok heyecanlandırır. Yılın en sevdiğim zamanı olan bu ayda sofra sunumlarımdan dinlediğim müziklere kadar uzanan bir gelenek vardır.

Genellikle yılbaşı gecelerini nasıl geçiriyorsunuz? Bu yıl için özel bir planınız var mı?

Yılbaşı geceleri genellikle, sevdiğimiz dostlarımızla keyifli sofralarda geçiyor. Bu yılbaşını Dubai’deki evimizde, dostlarımızla birlikte geçmeyi planlıyoruz.

2023 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yıl siz ve aileniz açısından nasıl geçti ve sizlere neler kattı?2023 yılı ülkemizde yaşanan doğal afet sebebiyle maalesef üzüntü dolu geçti diyebilirim. Hataylı biri olarak bu süreç beni çok etkiledi. Birçok yardım kuruluşu ile çalışıp affet bölgelerindeki yardıma ihtiyacı olanlara yardım ettim ve yardım etmeye de devam ediyoruz . Yakında gerçekleştireceğim “garage sale” etkinliğinden elde edilen gelirinin bir kısmını deprem bölgesinde, ihtiyaç sahibi olan kişilere bağışlamayı planlıyorum.

Bugüne kadar geçirdiğiniz en güzel yılbaşı gecesinden bahsedebilir misiniz?Çok sevdiğim ve yeni yıl ruhunun en güzel yansıtıldığı şehir olan Londra seyahatimiz diyebilirim. Eşim ve Londra’da yaşayan dostlarımızla çok sevdiğimiz The Ritz London otelinde başlayan gecemiz, özel bir kulüp olan Annabel’s’te sonlanmıştı.

Bu yıl, yılbaşı sofranızın konsepti ve sunumu nasıl olacak?

Her zaman, şıklığın zamansız bir ruhu olduğunu düşünüyorum ve yılbaşı soframı yeni koleksiyonum olan “İkat” ile hazırladım. İkat deseni benim için zamansız ve sıra dışı, aynı zamanda geleneksel.

Soframda kendi koleksiyonum olan porselen tabaklar, yılbaşına özel hazırladığım seramik sunum tabakları, kişiselleştirilmiş keten peçeteler, kişiye özel isim kartlıklarım. Tabii ki olmazsa olmazlarım arasında gümüş parçalarım, Bleu Blanc vazolarım ve bambu detaylara sahip aksesuarlarım var. Benim için şıklık ve özgünlük kesinlikle detaylarda gizlidir. Kişiselleştirilmiş detaylara çok önem veririm ve çoğu zaman hazırladığım sürprizler, misafirlerimde anı olarak kalır.

Davet masamdaki renklerin her zaman evimin dekorasyonu ile bütünleşmesine dikkat ederim. Davet masamda çiçek düzenlemesine karar verirken, yeni yıl ruhunun ışıltısı olan kırmızı ilex dalları, küçük çam ağaçlarını tercih ettim. Söylemeliyim ki 1 Aralık 2023 itibarı ile açılan internet sitemizden, kişiselleştirilmiş hediyeliklerden porselen takımına kadar beni yansıtan birçok ürünün satışı başladı.

Yılbaşı sofrası hazırlarken nelerden ilham alıyorsunuz? Renk ve düzen olarak tercihleriniz var mı?

Benim için bu sene “İkat” senesi… Dekorasyondan sofra takımına bu sene evimde bolca İkat kullandım. Son olarak da çıkarmış olduğum porselen koleksiyonum, benim İkat aşkımı tamamlamış oldu. Renkleri seçerken evime, bütünlüğüne ve yeni yıl ruhunu yansıtmasına özen gösterdim.

Yılbaşı sofranızda olmazsa olmaz dediğiniz ya da sıklıkla kullandığınız aksesuarlar var mı?

Her sene elimin gittiği ve masamda kullanmayı çok sevdiğim, vazgeçemediğim, anısı olan objeler, detaylar çok. Mesela yeşil ve lacivert ekoseli masa örtüm. Bir diğeri ise gümüş suplalarım! Yılbaşı soframı hazırlarken ilk karar verdiklerim; kişiselleştirilmiş hediyeler, isim kartları, keten peçeteler ve temaya uygun menü çalışması.

Bu yılbaşında, sofranızda hangi yiyecekler yer alacak?

Soframdaki yiyeceklerin lezzeti ve nasıl sunduğum benim için çok önemlidir. Günler önce planlanmasını, denemesini mutlaka yaparım. Yeni yılı karşılarken panettone, stollen, marmelatlarım, güzel bir peynir, kuru et tabağım ve Dubai’de olacağımız için humus dip gibi daha oryantalist bir hazırlık yapmayı düşünüyorum… Antakyalı olduğum için benzer lezzetlere sahip Orta Doğu mutfağına da hâkim olduğumu söyleyebilirim.

Sofranıza bir isim verecek olsanız; bu isim ne olurdu?

Soframın ismi “İkat Dolu Bir Yıl”. Yani güzel enerji.

Sofranızda, geçmişten veya günümüzden hangi ünlü isimleri ağırlamak isterdiniz?

Bir Ralph Lauren hayranı olarak tabii ki kendisini çok ağırlamak isterdim.

2024 yılından neler bekliyorsunuz? Dilekleriniz neler?

Klasik bir cevap olacak ama mutlu, huzurlu, sağlıklı ve bol bol çalışmalı bir yıl beklentisi içindeyim. Aynı zamanda ülkemiz ve dünya için savaştan uzak, ekonomik zorlukların aşıldığı ve yapılan güzel işlerin değer bulduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum.