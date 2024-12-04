Theia Home Doğal İçerikli ve El Yapımı Mumlar

yazan: MAG 22

El yapımı vegan ürünleri alıcılarıyla buluşturan Theia Home’un kurucusu Gamze Mercan Doğan, koleksiyonlarını oluştururken aldığı ilhamı ve gelecek planlarını MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Kendinizden biraz bahsederek başlar mısınız? Theia ismi nereden geliyor?

Uzun yıllar boyunca kurumsal hayatın farklı alanlarında deneyim kazandım. Şu anda bir yandan ürün yöneticisi olarak profesyonel kariyerime devam ederken, diğer yandan hayallerimi somutlaştıran markam Theia Home ile tutkularımı gerçeğe dönüştürmek için çalışıyorum. Theia Home, içimdeki yaratıcılığı ve tasarım sevgisini yaşam alanlarına zarafet ve anlam katan ürünlerle buluşturma hayalimden doğdu.

Markama Theia ismini seçmemin çok özel bir anlamı var. Yunan mitolojisinde ışığın, görkemin ve zarafetin tanrıçası olarak bilinen Theia, aynı zamanda estetik ve gücün bir sembolüdür. Mumların yaydığı sıcak ışık ve yaşam alanlarına markam aracılığıyla kattığım ışıltı fikri, bu ismi benim için benzersiz kıldı. Theia aynı zamanda kaliteye, zamansız tasarıma ve detaylara olan bağlılığımı mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Kendi yolculuğumda ve Theia Home ile, estetiğin ve doğallığın bir arada olduğu ürünlerle insanların yaşamına dokunmayı ve yeni keşifler yapmayı hedefliyorum. Theia Home, yalnızca bir marka değil; duyguları ve deneyimleri paylaşmayı amaçlayan bir hikâye.

Ürün çeşitliliğiniz ve kullandığınız materyaller hakkında bilgi verir misiniz? Üretim süreci nasıl ilerliyor?

Theia Home olarak, ürün yelpazemizi estetik, kalite ve işlevsellik temelinde şekillendiriyoruz. Ürün çeşitliliğimizin merkezinde, yüzde yüz doğal soya mumu (wax) kullanılarak üretilen el yapımı vegan mumlar yer alıyor. Soya mumu, sürdürülebilir bir materyal olmasının yanı sıra sağlığa zarar vermeyen ve çevre dostu bir alternatif sunuyor. Dekoratif objeler ve yaşam alanlarına şıklık katan diğer tasarım ürünlerimizle de, kullanıcılarımızın beklentilerine geniş bir ürün gamıyla yanıt vermeye çalışıyoruz. Üretim süreçlerimizde, her aşamayı titizlikle ele alıyoruz. Tasarım aşamasında özgünlük ön planda tutuluyor; müşterilerimize farklı ve zarif bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Soya mumlarımız, özenle belirlenen karışım oranları ve yüksek kaliteli esanslarla hazırlanıyor. Bu esanslar, yaşam alanlarında hafif, doğal ve huzur verici bir atmosfer yaratmayı amaçlıyor. Dekoratif taş objeler, trend anahtarlıklar, konsept hediye kutuları, markamıza özel seramik fincan vb. diğer ürünlerimiz ise dayanıklılık ve estetiği bir araya getiriyor. Üretimde kullanılan taş tozu gibi malzemeler, her bir tasarımın uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Ürünlerimizin her biri el yapımı olduğu için, hem estetik açıdan hem de işlevsellik yönünden benzersiz bir sonuç elde ediyoruz.

Koleksiyonlarınızı oluştururken nelerden ilham alıyorsunuz?

Theia Home olarak koleksiyonlarımızı oluştururken ilham kaynağımız, yaşamın içinde saklı detaylar ve doğanın güzellikleridir. Koleksiyonlarımızın temel amacı, yalnızca görsel bir estetik sunmak değil, aynı zamanda bir duygu uyandırmak. Her tasarım, bir hikâye anlatmalı ve kullanıldığı yaşam alanında anlamlı bir yer bulmalı. Örneğin; yılbaşı koleksiyonumuz, sıcaklık ve nostalji duygusunu ön planda tutarken, minimal bir dokunuşla modern yaşam alanlarına da uyum sağlıyor. Müşterilerimizin beklentileri ve geri bildirimleri de tasarım sürecimizde önemli bir yere sahip. Onların ihtiyaçları, yaşam alanlarında ne tür ürünler görmek istedikleri ve deneyimlerinden aldığımız geri dönüşler, her yeni koleksiyonumuzda bizi daha yenilikçi olmaya teşvik ediyor. Bu yaklaşım, ürünlerimizi yalnızca kişisel bir zevkin değil, aynı zamanda kullanıcılarımızla kurduğumuz bir bağın ürünü haline getiriyor.

Gelecek hedef ve planlarınızda neler yer alıyor?