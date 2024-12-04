Tu’u Atelier Kadifeler ve Kırmızılar

yazan: MAG 49

Sonbahar-Kış 24 koleksiyonunu tanıtan Tu’u Atelier’in kurucusu Tuba Özdemir, yılbaşı gecesi için stil ipuçları vererek, MAG Okurları için kombin önerilerinde bulunuyor.

Sonbahar-Kış 24 koleksiyonunuzdaki parçaları oluştururken ilahımız nelerdi?

Sonbahar-Kış 24 koleksiyonumuzu oluştururken, doğanın zarif dönüşümünden ilham aldık ve sezonun trendlerini, sık kullanılan tonlarını da yakından takip ettik. Bunun yanı sıra, tasarımlarımızın özgünlüğüne özel bir dikkat göstererek, modern şehir yaşamı ile gündelik hayatın koşturmacasını birleştiren, benzersiz bir koleksiyon sunmayı hedefledik. Renk paletinden kumaş seçimlerine kadar her detayda yenilikçi ve şık bir yaklaşım sergiledik.

Koleksiyonu öne çıkan özellikleri hakkında neler söylemek istersiniz?

Tu’u Atelier olarak; her sezonda olduğu gibi bu sezonda da koleksiyon oluştururken yüksek kaliteli kumaşlara ve dikişlere, “katmanlı stil” kavramına önem verdik. Yani hem şık hem de fonksiyonel giysiler üretmeyi hedefledik. Bu koleksiyonumuzda sıkça rastlayacağınız şey ise detaylar; özel tasarım broşlar ve düğmeler, aksesuarlar, el işçiliği işlemeler…

Yılbaşı gecesi için stil ipuçları verebilir misiniz?

Kadifeler, kırmızılar, şık palto ve ceketler yılbaşı gecesi stilinizi tamamlayacak. Tu’u Atelier’in yılbaşı özel kapsül koleksiyonuna göz atmanızı öneririz.

Koleksiyonlarınız arasından, yılbaşı gecesi için hangi parçaları önerirsiniz?

Yılbaşına özel olarak tasarladığımız kadife büstiyerlerimiz, payetli tüvit kumaş elbiselerimiz, çok özel bir kalıpta üretilen blazer ceket pantolon takımımızı giymenizi ve benzersiz hissetmenizi öneririz.

2025 yılı için dilekleriniz ve hedefleriniz neler?

2025 yılı, sağlığınızı, huzurunuzu ve sevdiklerinizle kurduğunuz güçlü bağları ön planda tutarak, yeni başlangıçlarla dolu, pozitif bir yıl olsun; her anı değerlendirerek küçük adımlarla büyük değişimler yaratmaya odaklanın.