Şerif Nadi Varlı Yaşamın Zirvesi Dubai’de

yazan: MAG 18

Dubai’nin hukuksal anlamda yatırımcısını, müteahhidini, emlakçısını koruyan bir ülke olduğunu belirten broker ve Vartur’un yönetici ortağı Şerif Nadi Varlı, konut yatırımı ile ilgili merak edilenleri MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Öncelikle kendinizden biraz bahsederek başlar mısınız?

Fethiyeliyim. ODTÜ İşletme ve New York Binghamton Üniversitesi İşletme mezunuyum. 2002 yılından bu yana emlak sektörüyle ilgileniyorum. Dünyanın değişik şehirlerini seyahat ederek emlak araştırmak, pazar araştırması yapmak ve yatırım danışmanlığı yapmak, yaşam şeklim haline geldi. On bir yıllık evliyim ve altı aylık bir bebeğimiz var, doğduğundan bu yana üç defa Dubai’ye, bir defa Miami’ye geldi bizimle. Yaşam serüvenimizden o da nasibini aldı son dönemde.

Vartur’un geçmişine ve hizmetlerine dair neler söylemek istersiniz?

Vartur; 1987 yılında, babam Şeref Varlı tarafından Fethiye’de kuruldu. Emlak, turizm, otel ve restoran işletmeciliği gibi farklı faaliyette devamlı dört beş işletmesi olan bir kuruluştu. Fethiye’nin önde gelen, eski ailelerinden biriyiz. Yaklaşık yirmi yıl önce babamızın işletmelerine abim ve ben destek vermeye başladık ve on yıl kadar önce de sadece emlak sektörüyle devam etme kararı aldık.

Vartur; Türkiye’deki, kendi ülkesi dışında gayrimenkul yatırımı yapan kişilere hizmet vermeye başlayan en eski kuruluşlardan biridir. İlk günden bu yana Fethiye’ye yatırım yapmak isteyen, 90’larda Almanlar, 2000’lerde İngilizler, devamında Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen yatırımcılara hizmet verdi.

2000’li yıllarda Türkiye’deki ilk uluslararası dijital emlak pazarlama operasyonunu başlatan Vartur sadece Fethiye’de hizmet vermesine rağmen Alanya’dan İstanbul’a kadar tüm kıyı şeridinde binlerce gayrimenkul satışına aracılık yaptı. 2015 yılında, verdiğimiz hizmetleri genişletmek amacıyla İstanbul’da Vartur Emlak şirketinin faaliyetlerine başladık. Geçmişten gelen bilgi birikimimiz, çalışma disiplinimiz, istikrarımız, İstanbul’da başarılı faaliyetler yapmamızı sağladı. 2021 yılında, faaliyetlerimizi ülke dışına taşıyabilmek ve pazar payımızı arttırabilmek amacıyla Vartur Emlak Dubai şubesini açtık. 2024 yılı itibarıyla Vartur; neredeyse kırk yıldır Fethiye’de hizmet veren, on yıldır İstanbul’da faaliyet gösteren, dört yıldır Dubai’deki ofisiyle başarısını tüm dünyaya kanıtlayan ve devamında Miami ve Londra emlak operasyonlarına da ilk adımlarını atmış, Türkiye’nin nadir uluslararası büyüyen emlak markalarından biri haline geldi.

Gayrimenkul alım satımında sıkça karşılaşılan hukuki konular hakkında bir broker’ın nasıl bir bilgi birikimine sahip olması gerekir? Bu karşılaşılan konular neler olabilir?

Broker, faaliyette bulunduğu bölgedeki güçlü ve zayıf noktaları, fırsatlarla riskleri iyi analiz edebilmeli. Biz Vartur olarak; bir ülkede faaliyete başlamadan önce, o ülke hukuksal anlamda bazı zeminlere sahip mi çok dikkat ediyoruz. Dubai bu konuda dünyaya örnek öğrenci diyebileceğimiz muhteşem bir yer. Hukuksal anlamda yatırımcısını, müteahhidini, emlakçısını her anlamda o kadar koruyan kollayan bir ülke ki iş yaparken kendinizi her anlamda güvende hissediyorsunuz.

Faaliyet gösterdiğiniz kentlerdeki gayrimenkul piyasasında gözlemlediğiniz trendler neler?

Dünya pandemiyle birlikte çok büyük bir değişime şahit oldu. Amerika kıtasında soğuk şehirlerden Miami’ye; Avrupa, Asya ve Orta Doğu’da aynı şekilde Dubai’ye büyük bir göç görmeye başladık. Zirvedeki beş yüz şirketin birçoğunun, çalışanlarıyla uzaktan çalışmaya başlaması; yüksek vergilere sahip şehirlerde hayatlarını yıllardır devam ettiren insanların, vergileri daha düşük olan konumlara taşınma isteği; güvenlik anlamında hâlihazırda bazı riskler barındıran ülkelerde ve şehirlerde yaşayan insanların daha güvenli limanlar aramaları; daha soğuk şehirlerde yaşayan insanların, yılın on iki ayı deniz, kum, güneş yaşayabilecekleri destinasyonları tercih etmesi; pandemi sonrası, insanların daha fazla seyahat etme isteği; Dubai’yi birçok yönden yatırım için trend bir yer haline getirdi. Bu kadar hızlı olmasa da, verdiğim sebeplerden dolayı, değişimleri Türkiye içinde de görmeye başladık; Bodrum, Fethiye gibi turistik destinasyonlar daha fazla göç almaya başladı. Şehrini değiştiremeyen insanlar da -bu sefer İstanbul’u örnek verirsek- dikey binalardansa yatay binaları, yoğun yerleşik düzenden Zekeriyaköy, Acarkent, Göktürk gibi yoğunluğun daha düşük olduğu, yeşilliğe ve bahçeye temas edebilecekleri evleri tercih etmeye başladılar.

Dubai’de gayrimenkul sahibi olmakla ilgili, müşterileriniz sıklıkla hangi konuları merak ediyor?

Dubai’deki vergi sistemini merak ediyorlar. Vergi olmadığını söyleyince tekrar tekrar soruyorlar. Olmadığı konusunda ikna etmemiz zaman alıyor.

Gayrimenkullere yüzde yüz tapuyla sahip olup olmadıklarını merak ediyorlar. Bu konu da çok soruluyor. Dubai’de aldığınız gayrimenkulün yüzde yüzüne sahip oluyorsunuz.

Kiracı bulup bulamama durumunu çok merak ediyorlar. Dubai nüfusu her geçen gün arttığı için ve turizm anlamında trend olduğu için bu konuda da hiç sıkıntı yaşanmıyor.

İnşaatların yarım kalması durumunu veya müteahhitlerin ortadan kaybolması gibi bir risk olup olmadığını çok merak ediyorlar. Burada Dubai’de yer alan escrow banka hesabı sistemi, Dubai’deki inşaat projelerinin devletin kontrolü altında olan banka hesaplarında olması büyük bir güven veriyor.

Dubai gayrimenkul piyasasındaki fiyat değişimlerini ve gayrimenkul değerlemesini etkileyen faktörler neler?

Dünyanın her yerinde olduğu gibi projenin lokasyonu, binanın boyutu, sosyal imkânlar, üretici müteahhit, projenin markası, teslim süresi, ödeme planı.

Türk yatırımcıların Dubai’deki konut piyasasına ilgisi nedir? Bu ilgi son yıllarda nasıl şekillendi?

Türkler 2023 yılında, yurt dışında iki milyar doların üstünde gayrimenkul yatırımı yaptı. Yatırım yaptığı en önemli destinasyon da Dubai oldu. 2023 yılında Dubai listelerinde ilk defa, Türk yatırımcılar ilk on gayrimenkul yatırımı yapan milletler arasına girdi. Dubai’de en pahalı konut satışı 2023 yılında, 500.000.000 AED (136.000.000 USD) ile Nakheel’in Como projesinde bir Türk’e yapıldı. Vartur olarak biz de, 2023 yılında nasibini alan en önemli Türk ortaklı emlak ofisi olduk. Yirmi beş kişilik ekibimizle Türk müşterilerin yoğun talebini görüyoruz. Türkler bundan on yıl önce yılda 130.000.000 dolarlık yurt dışında gayrimenkul alımı yaparken, 2024 ocak ayında 133.000.000 dolarlık alımla bunu bir ayda harcamış oldu. İlginin artışı hakkında da bu önemli bir sinyal vermektedir.

Dubai’de yatırım yapmayı düşünen Türk vatandaşlarına hangi hizmetleri sunuyorsunuz?

İlk alım kararlarındaki yatırım danışmanlarından, müteahhit taksit ödemelerinin takibine, dairenin onlar adına teslim alınması, kiralanması, yönetilmesi, burada olmadıkları zaman ihtiyaç duyacakları tüm yönetime destek veriyoruz. Bunun yanı sıra, oturma izni alım süreçleri, şirket kurulumları gibi hukuksal ve finansal işlemlerine de destek oluyoruz. Aynı zamanda, uzun yıllardır Vartur olarak kendi ülkesi dışında gayrimenkul alan müşterilere hizmet verdiğimiz ve şirketimizin en önemli özelliği olan, müşterilerimize sonsuza dek satış sonrası desteği veriyoruz. Genellikle gayrimenkul danışmanlarımız ve tüm ekibimizle aile gibi olan müşterilerimiz Dubai’de yaşayabilecekleri her ihtiyaç için bizi çekinmeden arayabiliyor ve çözüm sunuyoruz.

Türk yatırımcılar için Dubai’deki konut yatırımlarının getirisi ile ilgili bilgi verir misiniz?

Konut yatırımları yıllık %7 ila %8 dolar bazında kira getirisi sağlıyor. 300.000 dolarlık bir daire, aylık 2.000 dolar kira getirisi rahatlıkla sağlıyor. Dubai’de; gelir vergisi, değer artış vergisi, kira vergisi olmaması da büyük avantaj sağ