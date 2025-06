Onur Özaydın-Babalar Günü

yazan: MAG 37

“Prens” dizisinin Orion’u, başarılı oyuncu Onur Özaydın, babalık deneyiminin getirdiği değişimleri, oğlu Uzay ile kurduğu güçlü bağı ve unutulmaz anların hayatına nasıl yön verdiğini MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Baba olduğunuzda hissettiğiniz ilk şey neydi?

İlk hissettiğim şey, omuzlarımda çok büyük bir yük ve içimde o yükü kaldıracak sonsuz bir sevginin varlığıydı.

Baba kavramını tek bir cümleyle tanımlayabilir misiniz?

Baba olmak, başka bir bedende bir kalp daha taşımaktır.

Genelde birçok erkek, baba olmadan önce baba olmaktan korkar. Sizin çekinceleriniz var mıydı?

Baba olduktan sonra daha büyük bir korku yaşadığımı söyleyebilirim. Oğlumun saçının teline zarar gelebilme ihtimali bile hâlâ çok korkutur beni.

Kendi babanızın size davranışlarıyla sizin çocuklarınıza karşı davranışlarınızı kıyasladığınızda gördüğünüz en büyük fark nedir?

Babamın bize olan davranışları neredeyse kusursuzdu galiba. Hâlâ daha öyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden Uzay’a olan tutumumda da babam en büyük örneğim oldu.

Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti? Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi oldu?

Evlat sahibi olmak insana hem büyük bir güç hem de büyük bir duygusallık yüklüyor. Hele bir de benim gibi zaten duygusal biriyseniz, hem her şeye her an üzülebilir, hem de en ufak şeyle mutluluktan uçabilirsiniz.

Uzay ile yapmaktan en keyif aldığınız aktivite nedir?

Uzay’la en çok futbol ve kelime oyunu oynamaktan keyif alıyoruz. Futbol, hayatımızın neredeyse merkezinde diyebilirim.

Uzay ile arkadaş gibi mi yoksa baba-çocuk çizgisinin keskin olduğu bir iletişimi mi tercih ediyorsunuz? İlişkinizi nasıl tanımlarsınız?

Uzay ile ilişkimiz bazen iki arkadaş gibi ama ben daha çok baba-oğul ilişkisini odağımıza koymaya çalışıyorum. Hayatı boyunca çok arkadaşı olacak ama babası bir tane… Benim de ondan başka çocuğum yok…

Uzay’ın kariyerini oluşturma sürecinde nasıl bir etkiniz var? Tercihlerini tamamen kendisine mi bırakıyorsunuz?

Tamamen kendi tercihinde ilerlemesi konusunda elimizden gelen ne varsa yaparız. İstediği şeye ulaşma konusunda bize düşen, ona doğru zemini hazırlamak olur ancak.

Bugüne kadar aldığınız en güzel Babalar Günü hediyesi nedir?

Avrupa Şampiyonası’ndaki tüm ülkelerin bayraklarının olduğu bir resim yapıp üzerine bir kupa çizmişti ve altında şöyle yazıyordu: “Dünyanın en güzel babası”

Babalar Günü için iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?

Çocuk sahibi olmayı dileyen her erkeğe baba olmak, baba olan herkese de evladının sağlıkla büyüdüğünü görmek nasip olsun.