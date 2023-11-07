Mısıroğlu Exclusive Dental Studio

yazan: MAG 24

İmplant cerrahisi alanında gerçekleştirdiği sayısız ameliyatla edindiği deneyim üzerine bunu meslektaşlarına aktararak kariyerlerini destekleyen Diş Hekimi Aydın Mısıroğlu, açmış olduğu Exclusive Dental Studio ile hastalarını, kendilerini özel hissedecekleri bir ortamda kabul ediyor.

Öncelikle kendinizi tanıtarak başlar mısınız?

2005 yılında girdiğim ÖSS’de Türkiye iki yüz altmış yedincisi olarak, ilkokul sıralarından itibaren en büyük hayalim olan diş hekimliği fakültesine, Hacettepe Üniversitesindeki lisans eğitimimle başladım. 2011 yılında muayenehanemi açarak en büyük hayalimi gerçekleştirdim. Artık bir diş hekimi olarak hastalarıma en ideal tedaviyi sunmak için çaba sarf ediyordum. Diş hekimliği; teknoloji ve teorik bilgi anlamında sürekli geliştiği için, mezuniyet sonrasında, mesleki gelişimim adına çeşitli eğitimlere katılarak güncel kalmaya özen gösteriyorum. Benim için en büyük yatırım kliniklerime ve mesleğime yaptığım yatırımdır.

Diş hekimliğinin hangi alanları ile ilgileniyorsunuz?

Dental implantlar, gömülü diş operasyonları, açık-kapalı sinüs lifting, kemik greftleme, PRP-CGF, sticky-bone, kemik augmentasyonu uygulamalarını profesyonel bir şekilde uyguluyorum.

Mesleğinizle ilgili misyonunuz nedir?

Mesleğimle ilgili misyonum, deneyimlerimi ve bilgilerimi diğer meslektaşlarımla paylaşarak mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Şu an bir implant firmasında eğitim danışmanlığı yapıyorum ve implant cerrahisi alanında yirmi binden fazla cerrahi işlem gerçekleştirmenin sağladığı deneyimleri meslektaşlarıma aktararak onları kendi kariyerlerinde desteklemeyi hedefliyorum.

Mısıroğlu Exclusive Dental Studio’yu kurma sürecinizden bahseder misiniz?

Muayenehane çalışmalarım sonrasında kurduğum Özel Mısıroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde sekiz uzman diş hekimi, üç genel diş hekimi ve sekiz personelim ile oldukça yoğun bir şekilde hizmet vermekteyiz. Polikliniğimizin bu yoğunluğu ve hastalarımızın talepleri göz önünde bulundurulduğunda “exclusive” hizmet verme ihtiyacımız doğdu. Bu nedenle 2023 yılında Beytepe’de Mısıroğlu Exclusive Dental Studio’yu kurdum. Hastalarımıza kendilerini özel hissettirmeyi amaçladığımız Exclusive Dental Studio’da, onlara daha geniş vakitler ayırarak özenli bir şekilde tedavilerimizi gerçekleştirmekteyiz. Alanında uzman hekimlerimiz, yüksek teknolojiyle donatılmış beş ayrı VIP klinikte ağız ve diş sağlığı hizmetini en üst kalitede sunmaktadır. Her hastamızı özenli bir şekilde muayene ederek planladığımız tedaviler, her anabilim dalına özel hazırladığımız kliniklerde uzman hekimlerce uygulanmaktadır.

Diş hekimliği pratiğinizde kazandığınız bu başarıyı nasıl elde ettiğinizden bahseder misiniz?

Diş hekimliği pratiğimde büyük başarılar elde etmemin arkasındaki temel faktör, dental implant cerrahisi alanında uzmanlaşma sürecim oldu. Bu süreçte, yüksek kaliteli eğitim programlarına katıldım, implant cerrahisinin en güncel tekniklerini öğrendim ve çok sayıda implant cerrahisi uygulayarak üst düzeyde deneyime ulaştım. Mesleğe başladığım ilk günden itibaren hasta iletişimine büyük önem verdim. Hastaların şikâyet ve beklentilerini iyi anlamak, iyi iletişimin ilk adımı. Teşhis ve tedavi planlamasını ise hastanın anlayacağı şekilde anlatmak gerektiğine inanıyorum. En önemlisi de; hasta açısından stresli bir meslek yapıyoruz. Ben hastalarımla ameliyat sırasında bile iletişim kurarak, en sevdikleri şarkıları dinleyerek hatta hastalarımı güldürerek işlemlerimi gerçekleştiriyorum.