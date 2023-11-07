Gallardo Grup Lagom ile Dengeli Yaşam

yazan: MAG 24

Gallardo olarak önceliklerinin insan kazanmak olduğunu belirten şirket kurucusu Semih Geçer, verdiği hizmetlere de değinerek, ilk projeleri olan Lagom’u MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Kendinizden ve Gallardo’nun kuruluşundan bahsederek başlar mısınız?

On sekiz yıldır gayrimenkul sektöründeyim. Önce emlak danışmanı olarak iş hayatına başladım. 2015 yılında ise üç ortaklı Forces Grup’u kurduk. Forces Grup ile irili ufaklı kırk adet proje bitirdik. Tamamladığımız son projemiz de Eryaman Port AVM. Ardından ortaklarım ile yollarımız ayrıldı ve herkes kendi kulvarında iş hayatına devam etme kararı aldı. Ben de Gallardo inşaat ve yatırım şirketini kurdum. Gallardo markamız ile hayata geçirdiğimiz ilk projemiz ise “Lagom” projesidir.

Gallardo markası nasıl oluştu?

Ekibimizde yer alan herkesin fikrini alarak bir beyin fırtınası yaptık. Ticarette cesaretin öneminin farkındaydık ve İspanyolcada cesur anlamına gelen Gallardo’yu ismimiz olarak seçtik. Ardından kurumsallaşma faaliyetlerimiz başladı. On yıl içinde şirketimizin neler yapabileceğine dair şirket stratejisini oluşturduk. Şimdi hedeflerimize ve programımıza sadık kalarak sektördeki güvenilir ilerleyişimizi sürdürüyoruz. Gallardo olarak önceliğimiz, para kazanmaktan ziyade insan kazanmaktır. Bu parola ile hareket ederek yatırımcılarımızın birikimlerini çok daha değerli kılabilecek projeler üretmekteyiz. Amacımız; insanların güven içinde yaşayabilecekleri projeler üretmek ve daha önemlisi bu projeleri taahhüt ettiğimiz sürede bitirerek kendilerine teslim etmektir.

Müşterilerimize paydaş, ortak gözüyle bakıyoruz. Kişisel olarak baktığımda, uzun süreli ticari ilişkilerimizin devam ettiği kişilerle artık bir abi, kardeş, dost olduk. Onlarla beraber bu yola devam ettik. Bu şekilde alışverişimizin en önemli dayanağı güven duygusu oldu. Bir nevi doğru bir teşbih yapmak gerekirse, bambu ağacı gibiyiz. Kök saldık, şimdi yukarıya doğru hızla büyüyoruz.

Hangi sektörlerde hizmet veriyorsunuz? Verdiğiniz hizmetleri detaylandırır mısınız?

Gayrimenkul danışmanlığı da yapıyoruz; fakat esasen, devam etmekte olan projemize ve ileride yapmayı planladığımız projelerimize odaklanmak istiyoruz. Hedefi şaşırmadan tüm çalışmalarımızı bu planlar doğrultusunda yapıyoruz. Kısaca söylemek gerekirse, asıl olarak inşaat sektöründe hizmet veriyoruz. Konut ve ticari alanların iç içe yer aldığı karma projeler üretiyoruz. Bu nedenle de başka sektörlere dağılıp asıl işimizi sekteye uğratmak istemiyoruz. Şu anda Gallardo İnşaat olarak spor ve sporculara destek sağlıyoruz. Kız basketbol takımımız ve dövüş sporları kulübümüz çatısı altında profesyonel sporcularımız var.

Güncel projenize değinecek olursak; bununla neler sunuyorsunuz? Müşteri portföyünüz hakkında bilgi verir misiniz?

Projelerimizin ismi “Lagom” ve “Villa Lagom”. Lagom, İsveç’te başlayan bir akım. “Yeteri miktarda olan dengeli yaşam” demek. Aslında bu durum tüm insanlığı etkileyen ve tüm dinlerde geçen bir teşvik konusu. Günümüzde İsveç’te başladı; ancak, biz bu akımı destekleyip anlamlı bulduğumuz için takip ediyoruz. Lagom projelerimizle de bu akımı yaşatmaya çalışıyoruz.

Türkiye’deki ekonomik durumlardan dolayı alt ve orta gelir gurubuna ait insanların bir konut sahibi olabilmeleri her geçen gün daha da zorlaşmakta. Bu nedenle, insanları maddi açıdan daha kolay erişebilecekleri minimalist evlere ulaştırma çabamızı sürdürmekteyiz. 6 Şubat’ta ve daha önceki yıllarda yaşamış olduğumuz depremlerden de kendi adımıza çıkarmamız gereken dersler var. Üretilen evlerin alan olarak büyüklüğünden ziyade, depreme dayanıklı ve sağlam olması bizim için dikkate alınması gereken en önemli konu. Bunun yanı sıra büyük ev üretmek yerine insanların ulaşabilecekleri maliyetlerde ev üretmek öncelikli hedefimizdir. Ayrıca; projelerimizin inşaat kalitesine ve özellikle deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde inşa edilmesine de özen göstermekteyiz. Lagom projemizin haricinde ileriye dönük olarak, Ankara’da Villa Lagom projemizi ve İzmir ile Alanya’da da bölgenin mimari yapısına uygun Lagom projelerimizi inşa etmek için yoğun bir çalışma sürecine girdik. Lagom projemizin bulunduğu bölgede Lagom 2 olarak adlandıracağımız projenin arsasını da aldık. Yakın bir tarihte bu projenin lansman satışına başlayacağız.

Kısaca söylemek gerekirse, dengeli ve tutumlu yaşam anlayışını, inşaat projemizde farklı bir bakış açısı ile kurgulamak istedik. Projelerimizin insanların zihninde farklı şeyler canlandırmasına vesile olmasını istedik. Sadece bir konut değil, bütün unsurlarıyla bir yaşam alanı inşa etme fikrini insanlarımız ile paylaşarak aynı zamanda da pazarlama tekniğimize katkıda bulunmuş olduk. Pazarlamadan kastımız bir şeyi satmak değil, sürdürülebilir ve kaliteli hizmet sunmak. Bunu da konutlarımızı sattıktan sonra teslimat veya teslimat sonrasında yapacağımız hizmetlerin bir bütünü olarak algılıyoruz.

Son olarak; müşteri kitlemize de değinecek olursak meslek ayırmaksızın karma bir müşteri kitlesine sahibiz. Gayrimenkul danışmanı, esnaf, doktor, mühendis vb. kitlemiz karma da olsa ortak bir alanda toplandıkları zaman aynı fikirler, aynı beğeniler ve birebir yaklaşım tarzına sahipler. Böylece ne kadar doğru tespitler yaparak bir proje ürettiğimizin şu an daha iyi farkına varıyoruz. Türkiye’deki ekonomik durumlardan dolayı, insanları maddi açıdan daha küçük evlere ulaşabilir kılma çabamızı sürdürüyoruz.

Projenizin ayrıcalıkları neler?

Bir gayrimenkulde en önemli üç tane özellik sayar mısınız deseler, ben bu özellikleri beşe çıkarabilirim. İlk üçü lokasyon, dördüncüsü proje, beşincisi ise komşuluk. Biz ilk üçünde yüzde doksan oranında başarılıyız. Projemizin bulunduğu bölgeye yaklaşık altmış bin memur göçü gerçekleşecek. Aynı zamanda devlet kurumlarına ait çok büyük ölçekli inşaat projelerinin devam ettiği bir bölgedeyiz. Bölgenin konumunun çevre yoluna yakınlığı, yan parsellerde yapılacak olan yeni projeler ve kendi projemizdeki AVM konsepti ile Lagom, şu an yeni oluşan şehrin buluşma noktası olma yönünde hızla ilerliyor. İnşaat devam ederken projemizin dükkanları için market, terzi, kuaför, kafe ve mağazalara kiralamamızı yapmaya başladık. Çevrede oluşan projeler ve kentsel gelişimler sayesinde Lagom kendi üstüne daha fazla değer katacak.

Projemizin yatay mimari oluşu, kuzey cepheli hiçbir dairenin bulunmaması, dairelerin ve blokların arasındaki metrekare uzaklığı, AVM konseptinin bulunması ve dükkânların kurumsal firmalar için kiralama anlaşması yolunda ilerlemesi projemiz adına büyük avantajlar sağlıyor. Ek olarak yönetimsel olan ayrıcalıklardan da söz etmeliyiz. Örneğin; kiralama konusunda daimi olarak iş birliği içinde olacağımız, güvenlik ve bahçe konularında olan kurallarımız ile, konutlarımızı ve yatırımcılarımızı daha değerli kılar hale getirdik. Yönetim planımızdaki tüm maddeleri ve hassasiyetlerimizi yatırımcılarımız ile paylaşarak, onlarla bu konuda mutabık kalarak alım satım işlemini gerçekleştirdik.

Projenin tamamlanma tarihini ne olarak düşünüyorsunuz? Alıcılarınızın iç mekân renkleri, tasarım değişiklikleri gibi özel talepleri oluyor mu?

2025 yılının birinci çeyreği resmî teslimat tarihimiz; ama biz projemizi on altı aylık bir süreçte bitirmeyi ön görüyoruz. Lagom projemizde yatırımcılarımız genel olarak mimari tasarımımızı ve projemizi beğenerek tercihte bulundular. Lagom herkes tarafından oldukça beğenilen bir tasarıma sahip. Özel olarak çoklu projelerde talepleri kabul etmiyoruz; fakat ileride başlayacağımız Villa Lagom için yatırımcılarımızın şahsi fikirlerini almak istiyoruz. Natamam ve tam yapılı şeklinde iki tipli teslimimiz olacak. Yatırımcılarımız şahsi olarak veya mimarlarımız ile kendi istekleri doğrultusunda ayrıcalıklı bir tasarım yapabilecekler.