Merve Arkas

yazan: MAG 2

Anneliği “insanın kendini yeniden keşfettiği bir serüven” olarak tanımlayan Monreve Group Yönetim Kurulu Başkanı Merve Arkas, kızı Öykü’nün isminin ardındaki derin anlamdan, evdeki huzurlu rutinlerine kadar hayatının özel anlarını MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Anneliği bir cümleyle anlatmanızı isteseydik neler söylerdiniz?

Annelik; insanın kendini yeniden keşfettiği, sevgiyi en saf ve koşulsuz hâliyle deneyimlerken bakış açısını, sabrını ve duygularını dönüştüren; çocuğunu büyütürken kendisinin de onunla birlikte büyüdüğünü fark ettiği bir yolculuk. Bu süreç, hayatın en sade anlarında bile derin anlamlar bulmayı öğretiyor.

Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl bir değişime uğradı? Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi oldu sizin için?

Anne olduktan sonra hayatımın ritmi belirgin şekilde değişti ama bu değişim düşündüğümden çok daha köklü ve anlamlı oldu. Önceliklerim sadeleşti, daha seçici ve daha farkında yaşamaya başladım. Eskiden hızın içinde kaybolduğum anlar olurdu, şimdi ise anın içinde kalabilmek çok daha kıymetli. Elbette beklentilerim vardı ama annelik bana tahmin ettiğimden çok daha fazlasını öğretti.

Şu anki çocukların en büyük avantajı nedir sizce?

Bugünün çocukları bilgiye ve farklı deneyim alanlarına çok daha kolay ulaşabiliyor. Bu da onların erken yaşta kendilerini keşfetmelerine ve neyi sevdiklerini daha hızlı fark etmelerine olanak tanıyor. Spor, sanat, teknoloji… Hepsi çok daha ulaşılabilir. Bence asıl avantaj ise, farklı alanları deneyimleyerek kendi potansiyellerini tanıyabilmeleri. Bu noktada bizim rolümüz de onları yönlendirmekten çok, bu alanları keşfetmeleri için fırsat yaratmak olmalı.

Çocuğunuzun ismine nasıl karar verdiniz? Bir hikâyesi var mı?

“Öykü” ismini seçerken onun kendi hikâyesini özgürce yazabilmesini hayal ettim. İsminin taşıdığı anlamın hayatına eşlik etmesini ve ona ilham vermesini istedim. Her çocuğun kendine ait bir yolu ve anlatacak bir hikâyesi olduğuna inanıyorum; Öykü’nün kendi yolunu, kendi doğrularını ve hayallerini takip ederek bulmasını diliyorum.

Öykü’nün kariyer planlamasına dâhil olmayı düşünüyor musunuz? Yoksa kararı tamamen kendisine mi bırakacaksınız?

Onun neye ilgi duyduğunu keşfetmesine alan açmanın daha doğru olduğuna inanıyorum. Benim rolüm yönlendirmekten çok, ilham vermek ve yanında olmak. Bugün sporla, sanatla ilgilenmesi benim için çok değerli, çünkü bu süreç onun kendini tanımasına yardımcı oluyor. Zaman içinde neyi seçerse seçsin, o kararın kendi içinden gelmesi en önemlisi. Kendi yolunu bulması ve o yolda mutlu olması benim için en büyük öncelik.

Beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız aktiviteler neler?

Birlikte seyahat etmek, yeni yerler görmek ve keşfetmekten çok keyif alıyoruz. Yolda olmak, farklı kültürleri tanımak ve yeni deneyimler yaşamak aramızdaki iletişimi de güçlendiriyor. Aynı zamanda onunla arkadaş gibi sohbet edebilmek, düşüncelerini dinlemek ve dünyayı nasıl gördüğünü anlamak benim için çok değerli. Bu anlar, hem birbirimizi daha yakından tanımamıza hem de hayatı birlikte keşfetmenin tadını çıkarmamıza vesile oluyor.

Annenizden aldığınız ve sizin için önem taşıyan bir öğüt var mı?

Annemden öğrendiğim en temel şey, her şeyin bir karşılığı olduğu… Emek verdiğiniz şeyin, zamanla mutlaka size geri döneceğine inanmak. Bu yaklaşım, hem işimde hem de hayatımda daha sabırlı ve daha kararlı olmamı sağladı.

İleride çocuğunuzun sizinle aynı mesleği yapmasını ister miydiniz?

Her bireyin kendi yolculuğu ve kendi motivasyonları olduğuna inanıyorum. Benim yaptığım işi yapması gibi bir beklentim yok; önemli olan, hangi alanda olursa olsun kendini geliştirebileceği, katkı sunabileceği ve yaptığı işte anlam bulabileceği bir yolda ilerlemesi. Benim durduğum yer ise, kendi merakının ve yeteneklerinin peşinden gitmesi için ona alan açmak ve yanında olmak.

Bu zamanlarda evde birlikte yaptığınız aktiviteler neler? Nasıl geçiyor bir gününüz?

Günlerimiz genelde oldukça tempolu geçiyor. Okul, spor ve sanat aktiviteleri arasında dengeli bir rutinimiz var. Evde ise daha sakin ve birlikte geçirilen zamanlar ön planda oluyor. Birlikte vakit geçirmek, sohbet etmek, bazen sadece aynı ortamda olmak bile bizim için yeterli. Bu küçük anların aslında en kıymetli anılar olduğunu düşünüyorum.

Anneler Günü mesajınızı paylaşır mısınız?

Anneler Günü, sevginin en saf ve en güçlü hâlini hatırladığımız özel bir gün. Annelik, yılın bir günü değil, her an hissedilen bir bağ. Tüm annelerin bu bağı sevgiyle, sabırla ve huzurla yaşayabildiği; kendilerine de aynı şefkati gösterebildiği bir hayat diliyorum.