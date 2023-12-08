İhtiyaca Göre Yemek Servisi Misafirliq

yazan: MAG 9

On yıllık kurumsal hayatının ardından kendi girişimine odaklanarak, catering hizmetleri sunduğu Misafirliq firmasını açan Tuğçe Erkaya, yılbaşı menülerini de MAG Okurlarıyla paylaşarak gaye ve misyonlarını anlatıyor.

Öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz?

Bilkent Üniversitesinden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesinde yüksek lisans programımı tamamlayıp telekom sektöründe iş hayatıma başladım. On sene boyunca telekom sektörünün regülasyon, pazarlama, uluslararası satış ve iş geliştirme departmanlarında deneyim edindikten sonra, kurumsal hayatımı sonlandırarak girişimcilik serüvenime 2016 yılında Misafirliq markasını kurarak başladım.

Misafirliq’in kuruluşuna değinir misiniz? Vizyonu ve gayesi nedir?

Yemek yedirmeye olan merakımızla yola çıkarak yoğun hayat tempomuzda misafirlerimizi ağırlamanın kolay bir yolunu hayal ettik. Günümüzde artık her işimizi internetten halletmeye alışmışken, catering hizmeti almanın internetten bir yolunun olmadığını fark ettik. Grup davetleriniz, ofis toplantılarınız ya da kalabalık ev davetleriniz için internetten hızlıca sipariş verebileceğiniz “online catering” konseptini oluşturduk. Misafirliq kaliteli, taze ve birinci sınıf lezzetleri, ulaşılabilir fiyatlarla davetlerinize getirmeyi hedefliyor. Artık “Misafirlerime ne ikram edeceğim?” diye düşünmenize gerek kalmadı; misafirliq.com’dan bireysel ve kurumsal davetleriniz için özel olarak hazırlanmış menülerimizden seçip hemen alabiliyor veya kendi menünüzü oluşturup, hızlıca siparişinizi verebiliyorsunuz.

Hangi hizmetleri veriyorsunuz? Benzersiz catering hizmetleriniz neler?

Misafirliq; müşterilerimizin ihtiyacına göre, isterlerse sadece yemek servisi sunuyor, isterlerse yemek ile birlikte sofra takımı, servis tabağı, garson hizmeti ve dekoratif ürünlerde sağlayabiliyor. Bir davetin A’dan Z’ye tüm ihtiyaçları tek bir adresten temin edilebiliyor. Baby shower, doğum günü ve doğum odası menülerimizde yer alan dekoratif süsleri (pano, bayrak, Amerikan servis vs.) de web sitemizden satın alabiliyorsunuz. Çiçek sipariş vermek isteyenler de yine sitemizdeki çeşitli çiçeklerden seçip alabiliyorlar.

Özel etkinlikler için de hazırlıklarınız var mı?

Tabii ki; kişiye özel etkinlik konsepti doğrultusunda özel menüler, dekorasyon, eğlence hizmeti gibi tüm organizasyon hizmetlerini verebiliyoruz. Düğün, nişan gibi kişisel davetlerin yanı sıra marka lansmanı ya da marka iş birliklerine özel kurumsal hizmetimiz de bulunuyor.

Yiyecek ve içecek taleplerinde sıklıkla karşılaştığınız talepler neler oluyor?

Ev davetleri için en çok parti ve sofra menülerimiz, ofisler için ise ofis kahvaltı ve toplantı menülerimiz rağbet görüyor. En çok tercih edilen ürünlerimiz arasında ise; narlı firik tabule, milföy bonfile, çıtır yufka çanağında tas kebabı veya tandır, pazıya sarılı levrek, zeytinyağlı yaprak sarma, kışın ise kestaneli lahana sarma ve tatlı olarak da çilekli profiterolümüz yer alıyor.

Ürün tedarikiniz hakkında neler söyleyebilirsiniz? Yerel ürünleri kullanma konusundaki yaklaşımınız nedir?

Ürünlerimizi en seçkin ve olabildiğince yerel üreticilerden tedarik ediyoruz. Mevsiminde, yerel ve kalitesi yüksek ürünler kullanıyoruz. Bunların tedariki için üretici firmanın yerel olması bizim için öncelikli.

Catering isteyen biri ne kadar süre önce size ulaşmalı? Hazırlık sürecinizden bahseder misiniz?

Bize en az iki gün öncesinden, web sitemiz www.misafirliq.com üzerinden sipariş oluşturarak ya da info@misafirliq.com e-posta adresimize siparişi göndererek ulaşabilirler. Web sitemizde tüm yemeklerimiz ve menülerimiz, fotoğrafları ve fiyatları ile birlikte mevcut. Buradan, beğendikleri yemek ya da menüyü kaç kişilik istediklerini en az iki gün öncesinden bize ilettikleri durumda, istedikleri gün ve saatte istedikleri yere teslim ediyoruz. Yemekler sipariş üzerine gününde en taze şekilde hazırlanıyor. Bizden kurulum ya da yemeklerin servisi konusunda yardım talep ederlerse rahatlıkla taleplerini yerine getirebiliyoruz.

Sizce yılbaşı menüsünde olmazsa olmazlar nelerdir?

Yılbaşı menüsünün olmazsa olmazlarının başında tabii ki hindi geliyor. Hindi yanında kestaneli iç pilav ve herkesin sevgilisi, Türk mutfağının vazgeçilmezi, zeytinyağlı yaprak sarma.

Yılbaşı menünüzü öğrenebilir miyiz?

Yılbaşı menümüzü olabildiğince herkesin damak tadına uygun olabilecek şekilde sade hazırladık ancak, müşterilerimiz talep ederlerse web sitemizdeki “Kendi Menünü Oluştur” bölümünde bulunan yemeklerden istediklerini menüye dahil edebilirler.

Misafirliq Yılbaşı Menüsü

Başlangıç:

Tercihe göre balkabağı çorbası veya mercimek çorbası

Salata:

Nar ve maş fasulyeli roka salatası

Ana yemek:

Tüm hindi, yanında özel sosuyla birlikte

Kestaneli iç pilav

Tatlı:

Çıtır kabak tatlısı