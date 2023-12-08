Bayraktar İnşaat’tan Ellinci Yılına Özel Proje

yazan: MAG 3

Bayraktar İnşaat tarafından, ellinci yıllarına özel olarak hayata geçirilen Adres Ankara Evleri; C40-45 dayanım gücüne sahip beton yapısı ve fore kazık uygulaması ile depreme dayanıklı bir proje. Doğa dostu peyzaj alanları, alışveriş merkezi, tematik oyun parkurları, hastaneye ve metroya olan yakınlığı ile başkente yepyeni soluk getirecek bir projenin detaylarını Bayraktar İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Oktay Bayraktar MAG Okurları için veriyor.

Bu sene ellinci yıl dönümünüzü kutluyorsunuz. Bayraktar İnşaat hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?

Bayraktar İnşaat, temelleri 1973 yılında atılan ve o günden bu yana pek çok önemli projeye imza atmış, Türkiye’nin köklü inşaat ve gayrimenkul şirketlerinden biridir. Bugüne kadar yaklaşık 1.6 milyon metrekare devam eden ve tamamlanmış inşaat alanı ile, konut, ticaret, sanayi, turizm, eğitim yapıları, villalar, lüks konutlar ve gayrimenkul geliştirme projelerini hayata geçirdi. Geliştirmekte olduğumuz projelere ilave olarak, yönetimini üstlendiğimiz, gelir getiren gayrimenkul varlıklarından oluşan geniş bir portföyü de Bayraktar İnşaat olarak yönetiyoruz. Bu sene ellinci yıl dönümümüzü kutluyor olmaktan dolayı da çok mutluyuz.

Ankara’da yapımı devam eden “Adres Ankara Evleri” projeniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

“Adres Ankara Evleri” projemiz metro ve Etlik Şehir Hastanesine yüz metre gibi kısa bir mesafede bulunuyor. Toplam yüz altmış dört bin metrekare alan üzerine kurulacak olan “Adres Ankara Evleri”nin ilk etabını doksan yedi bin metrekare alan üstüne inşa ediyoruz. Projenin ilk etabında bin beş yüz otuz altı konut yer alırken, ikinci etabında ise dokuz yüz elli konut inşa edeceğiz. “Adres Ankara Evleri”nin ilk etabında 3+1 ve 4+1 daireler yer alıyor. Konut ve ticari alanlar arasında geçiş bulunmadığı için, bu özelliği ile de konut alanlarının güvenliğini artıran bir proje. Projede bağımsız bölümlerden bir tanesini ise bölgedeki ihtiyaca binaen okul olarak tasarladık ve inşasını Bayraktar İnşaat olarak biz gerçekleştirdik.

Projede yer alan Adres Meydan Çarşı ise ilk etapta on yedi, ikinci etapta ise altmış yedi dükkân olmak üzere seksen dört ticari alanıyla faaliyete girecek. Projemizde, Adres Ankara Kulüp ile konut sakinlerine ayrıcalıklı bir kulüp atmosferi yaşatmaya hazırlanıyoruz. Burada yaşayanlar, Adres Meydan Çarşı’nın seçkin mağazalarında alışveriş yaparken, her adımda kalite, şıklık ve ayrıcalığı hissedecekler. Adres Meydan Çarşı, seçkin mağazaların yanı sıra şık kafe ve restoranları ile keyifli anların buluşma noktası olacak.

Projemizde Adres Ankara Kulüp ile ilk etapta elli sekiz bin; ikinci etapta ise on altı bin olmak üzere toplam yetmiş dört bin metrekarelik peyzaj alanı sunuyoruz. Adres Ankara Kulüp içerisinde iki adet yüzme havuzu, spor salonu (fitness), kafe, sauna ve hamam da yer alacak. Öte yandan basketbol, voleybol, futbol ve tenis kortu olarak kullanılabilen sahaların yanı sıra farklı yaş gruplarına göre tasarlanmış çocuk oyun alanları, tematik oyun parkurları, açık hava spor ekipmanları, iki kilometrelik kesintisiz yürüyüş parkuru, aile oturma mekânları ve süs havuzları da Adres Ankara Evleri’nde sakinlerini bekliyor olacak.

Adres Ankara Evleri projesinde deprem güvenliğini de ön planda tutuyoruz. Projenin inşasında C40-45 dayanım gücüne sahip betonlar kullanılıyoruz. Her binamızın altında seksen ila yüz adet fore kazık mevcut. Binalarımız toplam metrekare alanlarından daha büyük radye temel üzerine yükseliyor ve perde kolon sistemi kullanılıyor.

Blokları avlu oluşturacak şekilde konumlandırılmış olan Adres Ankara Evleri içerisinde çocukların güvenle oynayabileceği alanları da unutmadık. Ailelerin rahatça zaman geçirebilecekleri bu alanları araç girişi olmayacak şekilde projelendirdik.

Projeyle ilgili detaylı bilgiye www.adresankara.com sitesinden ulaşılabileceği gibi, Adres Ankara Evleri Satış Ofisi’mize de gelinerek satış ekibimizden doğrudan bilgi alınabilir.