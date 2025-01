Gonca Karakaş Unutulmaz Etkinliklerin Mimarı

yazan: MAG 11

Geçtiğimiz yıl otuzuncu yaşını kutlayan Effect Burson markasının CEO’su Gonca Karakaş, 2024’ün akıllarda kalan organizasyonlarını da paylaşarak, yaptığı çalışmalardaki ilk misyonunu, iş birliklerinde önem verdiği değerleri ve gelecek projelerini MAG Okurları için anlattı.

Halkla ilişkiler alanında gerçekleştirdiğiniz çalışmalarda ilk misyonunuz nedir?

Effect, 2024’te kuruluşunun otuzuncu yılını kutladı. Bu kutlama, bizim de 2012’den beri bir parçası olduğumuz, dünyanın en büyük iletişim ağı WPP’nin 2024’e damga vuran büyük birleşmesiyle birlikte gerçekleşti. Bugün Türkiye’de yolumuza Effect Burson olarak devam ediyoruz. Effect’ten Effect Burson’a dönüşümümüz gibi, otuz yılda sektörümüzde de çok şey değişti. Halkla ilişkiler danışmanlığının şirketlerin yönetim katında artan önemi, dijitalleşmenin yaptığımız çalışmaların üzerindeki çarpan etkisi, şirketlerin sürdürülebilirlik konusunda attığı adımların çok daha kararlı ve güçlü hâle gelmesi ve daha niceleri… Bizim için değişmeyen tek şey ise tüm çalışmalarımızın kalbine yerleştirdiğimiz “iyilik” oldu. İletişimin gücünü; iş ortağımız olan markaların hem kendilerine hem de paydaşlarına ve içinde bulundukları topluma “iyilik” sunmak için kullandık. “İyilik” içeren projelere ağırlık verdik. İşin özünde “iyilik” olunca, gerçekleştirdiğimiz her projenin markalarımıza katkısı da, topluma yarattığı fayda da çarpan etkisiyle katlandı.

İş birliği yaptığınız firmalarda hangi değerlere dikkat ediyorsunuz? Başarılı bir iş birliğinin anahtar bileşenleri sizce nelerdir?

Effect Burson olarak iş birliği yaptığımız ve iletişim danışmanlığı hizmeti sunduğumuz markalara baktığımda ortalama çalışma süremizin on yıl olduğunu görüyorum. Hatta on beş yılın üstüne çıkmış iş birliklerimiz var. Büyük gurur veren bu tablonun temelinde, paylaşılan ortak değerlerin olduğuna inanıyorum.

Başarılı bir iş birliği için sıralayacağım değerler arasında güven en başta yer alıyor. Karşılıklı güven duygusunun güçlenerek köklenmesini sağlayan; şeffaflık, adil olmak, saygı ve empati de bizim hem kendi içimizde hem de gerek hizmet sunduğumuz gerekse hizmet aldığımız iş ortaklarımızla yücelttiğimiz değerler arasında öne çıkıyor. Bunlara sürdürülebilirliği, insan odaklılığı, kapsayıcılığı da eklemem gerekiyor. Paylaşılan değerler bir yandan iş birliklerini uzun soluklu kılarken diğer yandan iş birliğinin süresi uzadıkça ortak değerler hem sayıca artıyor hem de güçleniyor.

Bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalar arasında en unutamadığınız hangisiydi? Bunda sizi en çok etkileyen veya gururlandıran kısım ne olmuştu?

Aslında her biri farklı açılardan öne çıkan ve unutamadığım pek çok etkinliğimiz var. Birini seçmem gerekirse, 2010 yılında Türkiye’de gerçekleşmesini sağladığımız Küresel Ekonomi Sempozyumu’nu (The Global Economic Symposium – GES) paylaşmak isterim. T.C. Merkez Bankasının ev sahipliğinde, iki gün süren sempozyum, İstanbul’da, Çırağan Sarayı’nda yapıldı. Dünya çapında tanınan, Nobel Ödüllü birçok bilim adamını ve merkez bankası başkanını, bakanı, bürokratları ve sivil toplum kuruluşu liderlerini ağırladık. Sempozyum, Türkiye’nin, ekonomisiyle büyük bir başarı hikâyesi yazdığı o dönemde, daha büyük yatırımlar için bir çekim merkezi hâline gelmesine önemli katkılar sağlamıştı. Sempozyumun bütün organizasyonu, iletişim çalışmaları bizdeydi ve yaptığımız en kapsamlı çalışmalardan biriydi. Her zaman büyük gurur duyacağımız işler arasında yerini aldı.

Artan teknoloji kullanımı insanları yalnızlaştırırken, etkinlikleriniz onları bir araya getiriyor. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

Öncelikle teknolojinin iletişimde sağladığı büyük katma değerin hakkını verelim. Effect olarak biz de Türkiye’nin ilk dijital ajansı kimliğimizle, kurulduğumuzdan beri; otuz yıldır, bu fırsatı çok iyi değerlendirdik ve bu katma değerin üzerinde yükseldik. Elbette bunu yaparken iletişimin insan odaklı olması gerçeğini hep önceliklendirdik. Teknolojiyi de bu gerçeğin ışığında, doğru araçlarla, doğru hedef kitleye ulaşmak için en verimli şekilde kullandık. Bugün insanları bir araya getiren etkinliklerimizin başarısında da teknolojinin gücü ve bu gücün doğru kullanımı önemli rol oynuyor.

2024’te “İyi ki yaptım.” dediğiniz etkinlikler hangileri oldu?

Liste uzun olsa da çok katma değerli, iş ortaklarımız ve bizim için de çok önemli üç etkinliği saymak isterim. İlki; tek etkinlik değil, bir etkinlik serisi. Türkiye’de lüks moda ve yaşam stilinin öncüsü, dünyaca ünlü markaların buluşma noktası olan Beymen’in ellinci yıl kutlamaları. Bu, 2023’ün sonunda gerçekleştirdiğimiz ve etkilerini 2024 boyunca yaşadığımız bir etkinlik serisiydi. Lüksün beş yüz yılına bir saygı duruşu olan Beymen Golden Opulence etkinlikleri; sergisi, belgeseli, kitap lansmanı, galası… her biri başlı başına çok değerli ve yıllar geçse de hepsinin hatırlanacağını ve sektörümüz için örnek alınan işler arasında yer alacağını düşünüyorum. Diğer bir etkinlik de Sephora’nın, Türkiye’deki amiral mağazasının Bağdat Caddesi’ndeki açılışıydı. Açılışın bir gün öncesinden başlayan ve bütün süreci benzersiz, keyifli bir müşteri deneyimine dönüştüren bu etkinlik de 2023’ten 24’e taşanlar arasındaydı. Paylaşmak istediğim son etkinlik de; mega star Tarkan’ın sahne aldığı Pernod Ricard Türkiye özel lansmanı. Kasım ayının sonunda gerçekleştirdiğimiz ve “erken yeni yıl kutlaması” şeklinde etiketlenen bu etkinliğimizin de, etkileriyle 2025’e taşacağına ve uzun süre unutulmayacağına inanıyorum. Başta da belirttiğim gibi liste sadece bunlarla sınırlı değil. Aslında Effect Burson olarak imza attığımız tüm etkinlikler için “İyi ki yaptık!” diyorum.

2025’te şaşırtacak projeleriniz olacak mı?

İlk sorunuzda “iyilik” ile başladık, “iyilik” ile bitirelim. 2025’te sanatın yaratıcı ve teknolojinin dönüştürücü gücünü gerek çevresel gerekse toplumsal ve ekonomik, tüm yönleriyle sürdürülebilirliğe hizmet etmek için buluşturan Art & Tech For Good Summit’in ikincisini düzenleyeceğiz. Effect Burson olarak bizim tasarlayıp planladığımız ve tüm detaylarıyla hayata geçireceğimiz bu etkinliğin merkezinde “iyilik” olacak. Bunun dışında, şimdiden bilgilerini paylaşamayacağımız birçok etkinlik gerçekleştirecek, elbette 2025’te de “İyi ki yaptık!” diyeceğimiz işlere imza atacağız. Bütün bunların yanında, daha önce de belirttiğim büyük birleşmenin bir sonucu olarak Effect Burson’ın Türkiye dışında, özellikle Türki Cumhuriyetlerde başlayacak faaliyetlerinin ilk yankıları 2025’te duyulacak.