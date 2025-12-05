En Son Davetler
Esra Kestirengöz ve Oğuz Feyzullah Toprak – LE PAVILLON Deneyim Odaklı Bir Sanat Mekânı

Esra Kestirengöz ve Oğuz Feyzullah Toprak – LE PAVILLON Deneyim Odaklı Bir Sanat Mekânı

Esra Kestirengöz ve Oğuz Feyzullah Toprak’ın vizyonuyla ortaya çıkan Le Pavillon; sanatçıları, yazarları, düşünürleri bir araya getirerek seçkin etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

 

Le Pavillon; sabit bir alan değil, bir yaşam şekli, bir duygu, ilhamın gerçeğe dönüştüğü yer. Sanatseverlerin evi, yaratıcı seçkin topluluk, özenle hazırlanmış lezzetler…

 

Birlikte öğrenmeye alan açan etkinlikler ve duyulara seslenen bir takvim sunan Le Pavillon; sanatçıları, yazarları, düşünürleri ve katılımcıları çeşitli konuşmalar, yuvarlak masa toplantıları ve küçük seminerler etrafında bir araya getirerek bağ kurmayı ve gelişmeyi teşvik ediyor. Tadımlar, dinleme seansları, atölyeler ve küçük akşam yemeklerinden oluşan bir deneyim programı yürüterek, hatırlamaya değer anlara ev sahipliği yapıyor.

 

Le Pavillon, nitelikli karşılaşmalara adanmış bağımsız ve deneyim odaklı bir kültür-sanat alanı olarak karşımıza çıkıyor. Amacı, insanları sanat, ilham verici fikirler ve iyi sohbet etrafında buluşturmak. Küratöryel sergiler, rehberli ziyaretler ve stüdyo buluşmaları aracılığıyla sanatsever bir topluluk oluşturmayı hedefliyor.

