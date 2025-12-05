En Son Davetler
Kategoriler
binicilik tenis alisveris opera dvd motor-sporlari bulten kitap tiyatro mag-new-york digital-art gezi astroloji mobilya-dekorasyon golf spor sinema muzik gala decotrend odul-toreni konser balo video bakim saglik defile trendy tercihler sanat kapak-konusu mekan sergi stil tanitim parti etkinlik acilis kutlama dugun moda yazarlar genel davetler roportajlar
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Esra İris Kestirengöz – EIK Design Studio Sanat ve Şıklık Bir Arada

Röportaj

Esra İris Kestirengöz – EIK Design Studio Sanat ve Şıklık Bir Arada

yazan:
29

 

EIK Design Studio’nun kurucusu Esra İris Kestirengöz; Foça’da doğallık ve samimiyetin öne çıktığı villa projesiyle, sanatı ve lüksü buluşturan Folkart projesini MAG Okurlarıyla tanıştırıyor.

 

Lüksün Cesur ve Sanatsal Yorumu

Folkart’ın prestijli atmosferinde yükselen bu projesi, modern lüksü, güçlü bir sanat koleksiyonuyla harmanlayarak, sıradan bir yaşam alanının ötesine taşıyor. Tasarım; bej ve krem gibi sakin baz tonlarını, zümrüt yeşili mermer, koyu bordo ve mat siyah gibi dramatik vurgularla cesurca dengeleniyor. Kış bahçesindeki cesur renk kontrastları, evin her köşesinin karakter sahibi olduğunun altını çiziyor.

Bu projenin imzası, seçilen sanat eserlerindedir. Her oda, evin ruhunu ve ev sahibinin kişiliğini yansıtan özgün tablolarla kişiselleştirilmiştir. Fonksiyonellik ve estetiğin mükemmel dengede tutulduğu bu dairede, mermerin asaleti, ahşabın sıcaklığı ve konforlu dokuların zenginliği birleşiyor.

 

Folkart’taki bu proje, sadece yaşanabilir değil, aynı zamanda ilham verici ve zamansız bir sanat eseri sunuyor.

 

Foça Rüyası: Ege’de Işık ve Doğallık

Bu projenin tasarım dilinde doğallık ve samimiyet başrolde. Foça’nın sakin ve davetkâr ruhu, bu projede modern konforla buluşuyor. Tasarım, içeride ve dışarıda kesintisiz akan, huzurlu bir yaşam deneyimi sunmak üzere kurgulanmış.

 

İç mekânlarda açık renk paleti, doğal ahşap, hasır ve keten dokularıyla ferahlık ön planda. Geniş camlar Ege manzarasını bir tablo gibi içeri taşırken, evin her köşesinde doğayla kurulan güçlü bağ hissediliyor.

Dışarıda ise yaşamın lüksü var: Coşkulu begonvillerle süslü bahçe, serinletici havuz, açık havada geçirilen anları unutulmaz kılıyor. Bu ev, sadece bir yapı değil, samimi ve dingin bir Ege kaçamağı sunuyor.

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Röportaj

  Aile geçmişinden gelen birikim ve yetenekle tasarım ve zanaat konusunda prestijli projelere imza atan Yüksek Mimar Merve

Röportaj

  Mimari tasarım sürecimizi, Mugue Design Store mağazamızdaki dünya markaları ve tasarım odaklı yerli üretimlerle bütünleştiriyoruz.   Yaşam alanları için

Röportaj

  Firmalarının sektördeki hikâyesini paylaşan Haydar Boz Yalıtım Genel Müdürü Burak Boz, iklim krizi ve enerji verimliliği çağında

© MAG Medya Yayın Grubu
Uğur Mumcu Cd. Kaptanpaşa Sk. N. 33 Gaziosmanpaşa – Çankaya, ANKARA
t. 0312 428 0 444 | f. 0312 428 0 445
e. mag@magdergi.com
İletişim
Satış Noktaları
Çerez Politikası
Gizlilik Politikası
Künye
Reklam Verin
Kullanım Koşulları
MAG Summer
MAG Kids
MAG Bride
MAG Deko
İnşaat Emlak
Business
Yazarlarımız

MAG Mobile

App Store'dan İndirin
Google Play'den Alın
© Copyright 2024 Mag Medya Ltd. Şti.

© Mag Medya’ya ait bu sayfayı ziyaret ettiğinizde Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
tarafınızca kabul edilmiş sayılır. Bu sitedeki materyal, Mag Medya’nın önceden yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, dağıtılamaz, iletilemez, ön belleğe alınamaz veya başka şekilde kullanılamaz.