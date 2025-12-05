Esra İris Kestirengöz – EIK Design Studio Sanat ve Şıklık Bir Arada

yazan: MAG 29

EIK Design Studio’nun kurucusu Esra İris Kestirengöz; Foça’da doğallık ve samimiyetin öne çıktığı villa projesiyle, sanatı ve lüksü buluşturan Folkart projesini MAG Okurlarıyla tanıştırıyor.

Lüksün Cesur ve Sanatsal Yorumu

Folkart’ın prestijli atmosferinde yükselen bu projesi, modern lüksü, güçlü bir sanat koleksiyonuyla harmanlayarak, sıradan bir yaşam alanının ötesine taşıyor. Tasarım; bej ve krem gibi sakin baz tonlarını, zümrüt yeşili mermer, koyu bordo ve mat siyah gibi dramatik vurgularla cesurca dengeleniyor. Kış bahçesindeki cesur renk kontrastları, evin her köşesinin karakter sahibi olduğunun altını çiziyor.

Bu projenin imzası, seçilen sanat eserlerindedir. Her oda, evin ruhunu ve ev sahibinin kişiliğini yansıtan özgün tablolarla kişiselleştirilmiştir. Fonksiyonellik ve estetiğin mükemmel dengede tutulduğu bu dairede, mermerin asaleti, ahşabın sıcaklığı ve konforlu dokuların zenginliği birleşiyor.

Folkart’taki bu proje, sadece yaşanabilir değil, aynı zamanda ilham verici ve zamansız bir sanat eseri sunuyor.

Foça Rüyası: Ege’de Işık ve Doğallık

Bu projenin tasarım dilinde doğallık ve samimiyet başrolde. Foça’nın sakin ve davetkâr ruhu, bu projede modern konforla buluşuyor. Tasarım, içeride ve dışarıda kesintisiz akan, huzurlu bir yaşam deneyimi sunmak üzere kurgulanmış.

İç mekânlarda açık renk paleti, doğal ahşap, hasır ve keten dokularıyla ferahlık ön planda. Geniş camlar Ege manzarasını bir tablo gibi içeri taşırken, evin her köşesinde doğayla kurulan güçlü bağ hissediliyor.

Dışarıda ise yaşamın lüksü var: Coşkulu begonvillerle süslü bahçe, serinletici havuz, açık havada geçirilen anları unutulmaz kılıyor. Bu ev, sadece bir yapı değil, samimi ve dingin bir Ege kaçamağı sunuyor.