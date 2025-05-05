Doç. Dr. İbrahim Sakçak Horlama ve Uyku Apnesinden Kurtulmak

yazan: MAG 14

Obezitede, özellikle boyunda ve akciğerlerde yağ birikmesi sonucu uyku apnesi ve horlama sorunlarıyla karşılaşılabileceğini belirten Doç. Dr. İbrahim Sakçak, kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bu rahatsızlıkları ele alıyor…

Çağımızın en önemli sağlık sorunlarından olan obezite pek çok sağlık sorununa neden olmaktadır. Obeziteye eşlik eden problemlerden en başta gelenleri koroner arter hastalıkları, hipertansiyon, tip 2 diyabetes mellitus, eklem ağrıları, bel fıtığı, reflü özofajit, polikistik hastalıklar, horlama ve uyku apne sendromudur. Uyku apne sendromu, horlama ve obezite arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. İşte bu ilişkilerin bazı önemli noktaları:

Uyku apne sendromu; uyku sırasında solunumun kısa süreli durmasıyla karakterizedir. Bu duraklamalar, genellikle horlama ile birlikte görülür ve uyku kalitesini olumsuz etkiler.

Horlama, genellikle üst hava yollarındaki tıkanıklık nedeniyle meydana gelir. Obezite, bu tıkanıklıkları artırabilir, çünkü fazla yağ dokusu, hava yollarını daraltabilir ve solunum yollarında baskı oluşturabilir.

Obezite, vücutta aşırı yağ birikimi ile tanımlanır ve bu durum, uyku apne sendromu riskini artıran en önemli faktörlerden biridir. Obez bireylerde boyun bölgesinde biriken yağ, hava yollarını sıkıştırarak solunum problemlerine yol açabilir. Ayrıca; akciğerlerde biriken yağ, solunum kapasitesini azalttığı için hafif eforla bile nefes almakta zorluk ve hava açlığı olabilmektedir.

Uyku apne sendromu, uyku kalitesini bozarak gün içinde yorgunluk, konsantrasyon eksikliği ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu durum, fiziksel aktiviteyi azaltabilir ve dolayısıyla kilo alımını tetikleyebilir. Ayrıca, uyku apnesi olan kişilerde metabolizmanın yavaşlaması da obezite riskini artırabilir. Sağlıklı uyku uyuyamayan kişiler dinlenemediği için günü yorgun geçirirler, gün içinde özellikle yemeklerden sonra uyuklama kaçamakları olabilir; ancak, bu uykular hep yüzeysel olduğu için dinlendirici olmaz. Bazı durumlarda; özellikle araç kullanırken ve hassas işler yaparken uyuklamalar tehlike arz edebilir.

Obeziteyi yönetmek, uyku apne sendromunun semptomlarını azaltabilir. Kilo kaybı, hava yollarının açılmasına yardımcı olabilir ve horlamayı azaltabilir. Uyku apnesinin tedavisi için CPAP cihazları, ağız aparatı gibi yöntemler de kullanılabilir.

Bu nedenle; uyku apne sendromu, horlama ve obezite arasındaki ilişki hem tedavi hem de önleme açısından dikkate alınması gereken önemli bir konudur. Obezite tedavi edildiğinde ilk günlerden itibaren uyku sorunlarının da gerilediği görülmektedir. Kilo vermeye başladıktan sonra daha dinlendirici uyku daha ilk günlerden itibaren fark edilir. Özellikle uyku apne sendromu nedeniyle CPAP cihazı kullanan kişilerin fazla kilolarının bir kısmını dahi verdiklerinde bu cihaza ihtiyaç duymayacakları bir gerçektir.

Horlama ve diğer uyku sorunları için uvula dediğimiz küçük dile yönelik cerrahi işlemler ve radyofrekans uygulamaları asıl sorunu çözmekten çok, sorunu halının altına süpürme işlevi görmektedir, çünkü asıl sorun solunum yollarındaki aşırı yağ birikimine bağlı daralma ve açılanmalardaki bozulmadır.