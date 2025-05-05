GRED Thames Kıyısında Prestijli Yaşam

yazan: MAG 17

İngiltere’deki pek çok prestijli projeyi Türk yatırımcılarla buluşturan ve uzman ekibiyle, uluslararası arenada hizmet veren, Türkiye’nin global emlak markası GRED; Rockwell tarafından geliştirilen Hurlingham Waterfront projesini MAG Okurları için tanıttı.

Londra’nın en prestijli bölgelerinden SW6’daki Thames Nehri’nin kıyısında konumlanan Hurlingham Waterfront; şehrin merkezine sadece dakikalar süren mesafedeki ayrıcalıklı yaşamı, doğayla iç içe bir mimaride buluşturuyor. Fulham, Chelsea ve Parsons Green gibi seçkin semtlerle çevrili olan proje, Zone 2’da yer alarak, hem merkezî yaşamın dinamizmini hem de nehrin kenarındaki sakinliği bir arada sunuyor. Hurlingham Waterfront’tan; Clapham Junction’a 2 dakikada, Sloane Square’e 10 dakikada ve Oxford Circus’a ise yalnızca 16 dakikada ulaşmak mümkün.

Güvenilir Geliştirici

Hurlingham Waterfront’u, bugüne kadar 8 milyar sterlinlik projeye imza atmış güçlü bir geliştirici olan ve geliştirme portföyünde hâlihazırda 1.5 milyar sterlinlik yatırım bulunan, sektörün deneyimli ismi Donal Mulryan liderliğindeki Rockwell hayata geçiriyor.

Konforlu ve Ferah

Doksandan fazla daire tipi ile her yaşam tarzına hitap eden Hurlingham Waterfront; Thames Nehri veya peyzaj manzaralı geniş teraslı seçenekleriyle benzersiz yaşam alanları sunuyor. Doğal ahşap zeminler, taş tezgâhlar ve özel tasarım mutfaklarla tamamlanan iç mekânlarda; tavan yüksekliği klasik dairelerde 2.55 metre, penthouse’larda ise 2.9 metreye kadar ulaşıyor.

Konut seçenekleri arasında; 406–560 fit kare aralığında stüdyolar, 562–1.021 fit kare aralığında 1+1’ler, 812–1.241 fit kare aralığında 2+1’ler, 1.529 – 2.218+ fit kare aralığında 3+1 penthouse’lar ve 3.052–4.578 fit kare aralığında 4+1 penthouse’lar yer alıyor. Metrekare fiyatları 1.100 ila 1.400 sterlin arasında değişiyor. Bu fiyatlar, SW6 bölgesinin 1.600 sterlinden başlayan ortalama metrekare fiyatlarının altında kaldığı için projeyi yatırım açısından da oldukça cazip hâle getiriyor.

Teslim tarihi 2025’in üçüncü çeyreği olarak planlanan proje, 999 yıllık mülkiyet (leasehold) şeklinde sunuluyor ve servis ücreti yıllık yaklaşık 6.75 sterlin/sqft seviyesinde bulunuyor.

Doğayla İç İçe “Premium” Yaşam

Proje, 24.000 fit karelik peyzajlı podyum bahçesi ve çevresinde bulunan sekiz farklı park ile doğanın kalbinde bir yaşam alanı sunuyor. Yüzme havuzu, SPA, spor salonu, çalışma ve lounge alanları gibi sosyal olanaklar; konforlu ve ayrıcalıklı bir yaşamı mümkün kılıyor.

Hurlingham Waterfront, aynı zamanda İngiltere genelinde en yüksek seçkin okul oranına sahip bölgelerden birinde yer alıyor, bu da özellikle aileler için büyük bir avantaj oluşturuyor.