Bodrum’un Kalbinde Rafine Yaşam Hebil Gardens

yazan: MAG 19

Hebil Gardens, otuz yılı aşkın deneyime sahip Moment Yapı AŞ tarafından Bodrum Türkbükü Hebil Koyu’nda inşa edilen eşsiz bir yaşam alanı projesidir. Proje, her biri yaklaşık sekiz yüz metrekare bahçe alanına sahip altı ultra lüks villadan oluşmakta ve doğa ile modern yaşamı kusursuz bir şekilde bir araya getirmektedir.

Mimarlığını Gökhan Aksoy Mimarlık ve Ayşin Sevgi Mimarlık’ın ve iç mimari tasarımlarını Burēau’nun (www.bureau.co) üstlendiği Hebil Gardens, her detayı özenle düşünülmüş ve çalışılmış, rafine bir yaşam sunmak üzere tasarlanmıştır. Malzeme seçiminde kalite ve konfora, uzun süreli kullanıma ve sürdürülebilirliğe büyük önem verilmiştir. Bu da projeyi öne çıkaran önemli unsurlardan biridir. Hebil Gardens, Bodrum’un en prestijli projelerinden biri olarak dikkat çekmektedir.

Hebil Gardens’ın en dikkat çekici özelliklerinden biri; iç avlular, geniş bahçeler ve bahçedeki mutfak alanı ile doğayla iç içe, huzurlu bir yaşam alanı sağlamasıdır. Her biri altı oda, iki salon, ferah SPA alanı gibi beş yüz metrekare keyifli ve fonskiyonel kullanım alanına sahiptir.

Kendine ait müstakil havuzu, her villaya ayrı tanımlanmış özel girişli iki otopark yeri ve yirmi beşer metreküp kapasiteli su deposu ile sakinlerine hem estetik hem de pratik faydalar sunmaktadır.

Villalar, çift bahçe giriş ve çıkışlı müstakil katlardan oluşan mimari yapısıyla dikkat çekmektedir. Bu sayede her kat, bağımsız bir ünite olarak değerlendirilebilmektedir.

Projede yer alan her villa, kapalı otopark ve özel giriş ile maksimum güvenlik ve gizlilik sunmaktadır. Her evin kendine ait özel otoparkının bulunması, sakinlere ekstra bir konfor ve güvenlik sağlamaktadır. Bitki örtüsüyle zenginleştirilmiş çevre duvarları ve son teknoloji güvenlik sistemleri, sakinlerin huzur içinde yaşamalarını desteklemektedir. Projede, her sabah taze bir enerji ile güne başlamak ve sevdiklerinizle bir araya gelmek için ideal bir ortam sunulmaktadır.

Hebil Gardens’ın benzersiz konumu, Türkbükü’nde merkezî bir lokasyonda yer almakta ve denize sadece yüz metre mesafede bulunmaktadır. Bu eşsiz konum, sakinlerine hem doğanın içinde huzurlu bir yaşam hem de merkezî noktalara kolay erişim imkânı sunmaktadır. Göz alıcı zengin bahçeler, estetik dokunuşlar sağlayan avlular ve müstakil havuzlar, sakinlerine konfor ve mahremiyet sağlayarak modern dünyanın stresinden uzaklaşma imkânı vermektedir.

Hebil Gardens, her detayı özenle düşünülmüş iç ve dış mekânları ile yeni bir yaşam deneyimi sunmaktadır. Yeşil ve beyaz renk paleti ile sade ve minimalist bir stil sunan proje, modern mimarinin zarif dokunuşları ve doğanın huzur verici etkisi ile tasarlanmıştır. Bu özellikler, sakinlerine hem estetik bir zevk hem de rahatlık sağlamaktadır.

Hebil Gardens, yaşamınızı tazelemek ve kendinize benzersiz, özel bir yaşam alanı hediye etmeniz için sizleri bekliyor. Bodrum’un kalbinde, doğa ve rafineliğin iç içe geçtiği bu özel projede, huzur ve konforun tadını çıkaracaksınız. Hebil Koyu’nun bu eşsiz noktasında, hem bedeninizi hem de ruhunuzu yenileyecek bir yaşam deneyimi için Hebil Gardens sizleri botanik bahçelerine davet ediyor.

Hebil Gardens’ta hayatınıza yeni bir başlangıç yapın ve bu rafine yaşam alanının sunduğu ayrıcalıkları keşfedin. Projeyi geliştiren Moment Yapı AŞ, pazarlamasını yapan Reve Grup ve proje koordinatörü Zeynep İğdelioğlu’nun profesyonel ekibi, size bu eşsiz yaşam deneyimini sunmak için hazır. Detaylı bilgi ve ön talep formuna www.momentyapi.com ve www.revegrup.com adreslerinden ulaşabilir, sunum ve randevu talep edebilirsiniz. Hebil Gardens’ın benzersiz atmosferini deneyimlemek için sizleri bekliyoruz.

