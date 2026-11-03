2026’nın Son Perdesi: Karanlıktan Zirveye – Sevin Sönmez

yazan: MAG 52

Astrolog Sevin Sönmez, 2026’nın dönüştürücü temposunda aslında neyi kaybettiğimizi değil, zirveye çıkabilmek için hangi ağır yükleri acilen arkamızda bırakmamız gerektiğini MAG Okurları için anlatıyor.

Bazı yıllar ağır ağır geçer; her ayını, her mevsimini ayrı ayrı hatırlarız. Bazı yıllarsa daha ne olduğunu anlayamadan bizi bir yerden başka bir yere savurur. 2026, sanırım birçoğumuz için ikinci gruptaydı. Daha yılın başında bir şeylere yetişmeye çalışırken kendimizi yılın sonuna yaklaşırken bulduk. Bir plan bitti, diğeri başladı. Bir kapı kapandı, henüz ne olduğunu anlayamadan başka bir kapının önünde durduk. Hayat sanki sürekli “hadi, hadi, hadi” diyerek bizi bir yerden başka bir yere taşıdı. Belki de bu yüzden geriye dönüp baktığımızda çoğumuzun aklında aynı soru var: Bu yıl tam olarak ne yaşadık?

2026, büyük gezegenlerin burç değiştirdiği, dolayısıyla yalnızca birkaç aylık değil, önümüzdeki yılları şekillendirecek yeni döngülerin başladığı önemli bir eşikti.

Neptün ocak sonunda, Satürn şubat ayında Koç burcuna geçti; Uranüs ise nisan sonunda İkizler burcuna yerleşti. Temmuz sonunda Ay düğümleri de Balık–Başak aksını bırakarak Kova–Aslan aksına geçti. Yani aslında 2026 bize yalnızca yeni olaylar getirmedi; oyunun kurallarını da değiştirdi.

Koç vurgusu “beklemek yerine başlamak”, İkizler’deki Uranüs ise düşünce biçimlerimizi, iletişimimizi ve alıştığımız düzeni hızla değiştirmek üzerine çalışırken, birçoğumuz da kendimizi yeni şartlara adapte olmaya çalışırken bulduk. Ve sonra Ağustos geldi.

Ağustos tutulmaları belki de yıl boyunca biriken bütün değişimin görünür hâle geldiği dönemlerden biriydi. 12 Ağustos’ta Aslan burcundaki tutulma ve 28 Ağustos’taki Balık-Ay tutulmasının Uranüs ile oluşturduğu kare açı, astrolojik sembolizmde beklenmedik gelişmeler, ani farkındalıklar ve alışılmış düzenin sarsılması temalarını güçlendirdi. Önce Aslan tutulması bize kim olduğumuzu ve ne istediğimizi hatırlattı; ardından Balık tutulması, artık bizimle aynı yöne gitmeyen şeyleri çözmeye başladı. Belki de bu yüzden sonbahara hepimiz biraz daha yorgun ama çok daha farkında girdik. Çünkü bazen hayat önce sana kendi ışığını hatırlatır, sonra o ışığı söndüren ne varsa önünden çekmeye başlar. Ve işte tam burada sonbaharın asıl hikâyesi başlıyor: Bırakmak. Yaprağın daldan ayrılması gibi… Zorla tutmaya çalıştığın şeyleri serbest bırakmak. Çünkü kışa hazırlanmanın yolu her şeyi yanında taşımaktan değil, köklerine gerçekten güç veren şeyleri seçmekten geçer.

Bazen hayat gerçekten deprem gibi çalışır. Önce alıştığımız yapıyı sallar. Sonra bize şu soruyu sordurur: “Bunun ne kadarı gerçekten sağlamdı?”

Doğa, sonbaharda öldüğü için yapraklarını dökmez. Tam tersine, hayatta kalabilmek için bırakır. Ağaç, kış boyunca bütün enerjisini artık taşıyamayacağı yapraklara harcamak yerine özüne, gövdesine ve köklerine çeker. Dışarıdan baktığımızda eksilmiş görünür; oysa içeride başka bir hazırlık başlamıştır.

İnsan da böyle dönemlerden geçer. Her şeyi yanında taşıyarak yeni bir döneme geçemezsin. Bazı ilişkileri, bazı kırgınlıkları, bazı hedefleri, yıllardır kendin hakkında anlattığın bazı hikâyeleri geride bırakman gerekir. Çünkü köklerini sağlamlaştırmak istiyorsan önce dallarındaki fazlalığı bırakmalısın.

2026’nın son aylarının bize anlatmak istediği şey belki de tam olarak bu: Ardına bakmadan ilerle; ama önce neden hâlâ yanında taşıdığını bilmediğin şeylerden kurtul. Çünkü bazen büyümek, üzerine yeni şeyler eklemek değildir. Bazen büyümek, dökülebilmektir. Ve 2026’nın sonbaharı bize tam olarak bunu hatırlatıyor.

Kasım: Yılın En Karmik Ayı

Bana göre kasım, yılın en karmik aylarından biri. Çünkü gökyüzü bu kez bizden ileriye koşmamızı değil, önce geride bıraktığımız izlere bakmamızı istiyor. 3 Ekim’de başlayan Venüs retrosu 13 Kasım’a kadar ilişkilerimizi, değer duygumuzu, para ile olan bağımızı ve hayatımızda gerçekten neye değer verdiğimizi yeniden sorgulatırken, 24 Ekim’de başlayan Merkür retrosu da 13 Kasım’a kadar geçmişin sesini yeniden yükseltecek. İki retro aynı anda bize çok önemli bir soru soruyor: Gerçekten yoluna devam ettin mi, yoksa sadece üzerini mi örttün? Çünkü kapanmış görünen her şey gerçekten kapanmış olmayabilir. Söylenmemiş sözler, yarım bırakılmış ilişkiler, ertelenmiş yüzleşmeler, yıllardır görmezden geldiğimiz kırgınlıklar tekrar karşımıza çıkabilir.

Geçmişin geri dönmesi, her zaman geçmişe dönmemiz gerektiği anlamına gelmez. Bazen hayat bir insanı yeniden karşına çıkarır ki onu yeniden seç diye değil, artık neden seçmeyeceğini anlayabil diye.

Bazen eski bir konu açılır ki yeniden içine gir diye değil, o döngüde ne öğrendiğini fark et diye.

Karma her zaman ceza değildir. Bazen karma, yarım kalmış bir hikâyenin tamamlanmasıdır.

Kasım Ayında Neden Aşk Başkadır?

Kasım ayının ruhunda Akrep vardır. Ve Akrep yüzeyde yaşamaz. Derine iner. Aşk artık yalnızca “seviyor muyum, sevmiyor muyum?” meselesi olmaktan çıkar. Bağlılıklarımız, korkularımız, kıskançlıklarımız, arzularımız, kaybetme korkumuz ve kendimize verdiğimiz değer görünür hâle gelir.

Akrep mevsimi maskelerle ilgilenmez. Özü görmek ister. Bu nedenle bastırdığımız duygular, söyleyemediğimiz sözler ve içimize attığımız meseleler bu dönemde daha fazla rahatsız edebilir. Çünkü Akrep’in dönüşümü önce karanlığa bakmayı gerektirir.

Venüs Akrep’in hikâyesi biraz da pırlantaya benzer. Pırlanta da baskı altında dönüşür. Yaşadığı süreç onu yok etmez; onu başka bir forma taşır. İnsan da bazen ilişkilerinde böyle dönüşür. Yaşadığı her kırılma biraz daha ne istediğini öğretir. Her hayal kırıklığı sınırlarını biraz daha belirginleştirir. Her vedayla birlikte insan, aslında kendisine ne kadar değer verdiğini yeniden öğrenir. Bu yüzden kasım aşkı yalnızca romantizm değildir. Kasım aşkı yüzleşmedir. Kimi gerçekten sevdiğin kadar, kimin yanında kendinden vazgeçtiğini de görmektir. Neye sadık kaldığın kadar, seni tüketen neye gereğinden fazla tutunduğunu da anlamaktır. Bir yanının ölmesine izin verirken diğer yanının yeniden doğduğunu fark etmektir.

Fakat gökyüzünün hikâyesi kasımda bitmiyor. Çünkü doğanın da hayatın da kuralı aynı: Boşalan yer sonsuza kadar boş kalmaz. Kasım bizi yüzleştirirken, aralık başka bir kapı açıyor.

Yay sezonuyla birlikte enerji değişmeye başlıyor. Akrep “derine in” derken Yay “şimdi başını kaldır ve ufka bak” der. Kasımda sorguladığın şeyi aralıkta anlamlandırmaya başlarsın. Kasımda bıraktığın yükün ardından aralıkta daha hafif yürürsün. Kasımda kapanan kapıya bakmayı bıraktığında aralık sana önündeki yolları göstermeye başlar.

Yay enerjisi keşfetmektir. Öğrenmektir. Seyahat etmek, merak etmek, yeniden inanmak, yeni insanlar ve yeni fikirlerle karşılaşmaktır. Yeni bir hayat bazen büyük kararlarla değil, insanın bir sabah artık eski yerine dönmemeye karar vermesiyle başlar.

Yeni Yıla Girerken

2027’ye yaklaşırken hepimiz yine listeler hazırlayacağız:

Daha çok para.

Daha iyi bir ilişki.

Yeni bir iş.

Yeni hedefler.

Yeni başlangıçlar.

Fakat bu yıl belki listeyi tersten hazırlamalıyız. “Yeni yılda ne istiyorum?” sorusundan önce şunu sormalıyız: “Eski yıldan neyi artık yanımda taşımak istemiyorum?” Hangi korkuyu? Hangi ilişkiyi? Hangi kırgınlığı? Hangi eski kimliğimi?

Bıraktıklarımızın ardından boşlukta kalmaktan korkmayalım. Huzur, her şeyi yoluna koymak değil; seni yoran şeyleri artık taşımamaktır. Bazı insanlar düzelmez. Bazı hikâyeler tamamlanmaz. Bazı soruların cevabı gelmez. Ve iyileşmek, bunların hepsine bir cevap bulmak değil; cevapsız kalanlarla da yoluna devam edebilmektir.

Ve 2026’yı geride bırakırken kendine biraz daha şefkatli davran. “Bu yıl hiçbir şey yapamadım, hiçbir yere varamadım, hayallerimi gerçekleştiremedim,” diye üzülme. Belki de bu yıl senden beklenen, daha fazlasını başarman değil, yaşadığın onca şeye rağmen ayakta kalabilmendi. Çünkü bazen hayatta kalmayı başarmak da başlı başına büyük bir başarıdır. Her ilerleme gözle görülmez. Her büyümenin somut bir karşılığı yoktur. Bazen insan en büyük dönüşümünü, dışarıdan hiçbir şey değişmiyormuş gibi görünen zamanlarda yaşar.

Biraz dinlen. Kendini affet. Olmayan şeylerle kavga etmeyi bırak. Geride kalanları başarısızlık, hayatından çıkanları yalnızca kayıp olarak görme. Çünkü bazı yıllar kazanmak için değil, güçlenmek için yaşanır. Bu yüzden 2027’ye girerken unutma: Bu yıl çiçek açmamış olman, büyümediğin anlamına gelmez.

Bazen hayatın en büyük mucizeleri, kimsenin göremediği yerlerde gerçekleşir. Öncelikle hiçbir şey için geç kalmadığını kabul et. Belki bu yıl bitiremediğin işlerin, gerçekleştiremediğin hayallerin, bir türlü cesaret edemediğin başlangıçların var. Ama unutma, hayat herkes için aynı takvimde ilerlemez. Bazı şeyler zamanını bekler, bazı gecikmeler ise bizi henüz hazır olmadığımız yollardan korur.

2027’ye girerken niyetlerini yeniden belirle. Ama bu kez daha fazlasını başarma hırsıyla değil, kendine daha sadık kalma bilinciyle. Yeni yıl sana yalnızca yeni kapılar açmasın; hangi kapılardan bir daha geçmemen gerektiğini de hatırlatsın. Sana daha fazlasını değil, gerçekten ihtiyacın olanı getirsin. Daha çok insanı değil, yanında kendin olabildiğin insanları bıraksın. Ve en önemlisi, 2027 sana taşıyamadığın yükleri değil, taşımaya değer bulduğun umutları büyütme cesareti versin. Çünkü bazen yeni bir hayat kurmak için her şeye yeniden başlamak gerekmez. Sadece artık kendinden vazgeçmemeye karar vermek yeterlidir.

Dilerim 2027, kök salmak için verdiğin bütün o sessiz mücadelenin çiçek açtığı yıl olur.