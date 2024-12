2025’e Işıltılı Bir Başlangıç A’la Fine Jewelry

yazan: MAG 38

Takılara olan merakının genetik bir miras olduğunu söyleyen A’la Fine Jewelry kurucusu Alara Gençoğlu, hem kadın hem de erkekler için tasarladığı yeni koleksiyonunu tanıtıyor ve verdiği hizmetlere değiniyor.

Biraz kendinizden bahseder misiniz? A’la Fine Jewelry’nin hikâyesi nasıl başladı?

Kuyumculuk, bizim aile mesleğimiz. Kapalıçarşı’da otuz beş yıldır bir dükkânımız bulunuyor. Dolayısıyla takılara olan merakım, genetik bir miras benim için.

2017’de Saint Joseph Lisesinden mezun oldum, ardından Galatasaray Üniversitesi İşletme bölümünü kazandım. Tam eğitim hayatım hızlanacak derken pandemi başladı ve her şey bir anda durdu. Bu dönemde, Türkiye’nin en değerli doktorlarından biri olan dedem, Prof. Dr. Murat Dilmener’i kaybettik ve hayatımızda büyük bir boşluk oluştu. Okul ve günlük hayat bir süre kesintiye uğrasa da, bu dönemde içimdeki yaratıcı gücü keşfettim. Kendimi bir şeyler tasarlarken buldum. İlk başta resimler çizdim, sonrasında mücevher tasarımına yöneldim. Babam, benim bu yeni keşfettiğim tutkumu fark edince, beni çok güvendiği bir atölyeciyle tanıştırdı. O da tasarımlarıma inandı; 2020 yılında birlikte küçük bir atölyede çalışmalarımıza başladık. İşte böyle, dört yıl önce markamı kurdum ve on ay önce de Bağdat Caddesi’nde ilk mağazamı açtım. Şimdi hedefim, hem erişilebilir hem de uluslararası bir marka olmak. Her geçen gün daha da büyümek ve sevdiğim işi yaparak dünyaya ilham vermek için heyecanla çalışıyorum!

Koleksiyonlarınızı hazırlarken nelerden ilham alıyorsunuz? Tasarımlarınızda hangi materyalleri kullanıyorsunuz?

Markamın logosunda yer alan yıldızlar, benim ilham perilerim. Küçüklüğümden beri gökyüzüne bakıp dilekler diler, hayal kurardım. Yıldızlar, bana her zaman bir yol gösterici oldu; tıpkı tasarımlarıma ilham verdikleri gibi. Ürünlerin tamamı altın ve pırlanta ile tasarlanıyor. Babam pırlanta konusunda gerçek bir uzman ve ben de iki yıl boyunca onun yanında, bu değerli taşın her bir sırrını öğrendim. Pırlantanın ışıltısı, başka hiçbir taşla kıyaslanamaz; o kadar özel, o kadar büyüleyici bir şey ki. Bu marka, hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir yolculuk. Tıpkı yıldızlar gibi parlak, tıpkı pırlanta gibi değerli…

Son koleksiyonunuz Fiesta’dan bahseder misiniz?

Koleksiyonlarımı tasarlarken her zaman zarafeti ve şıklığı bir arada sunmaya özen gösteririm; ancak Fiesta koleksiyonu biraz daha farklı, biraz daha cesur. Bu koleksiyon eğlenceli, dikkat çekici ve gösterişli! 2025 yılına adım atarken, bu seneyi unutulmaz bir şekilde noktalayacak çarpıcı bir koleksiyonla karşınızdayım. Fiesta’da yükseltili altın bileklikler, sivri hatlı küpeler, baget taşlı yüzükler yer alıyor; ama bunun ötesinde, bu koleksiyonla ilk kez erkekler için de tasarımlar hazırladım. Hem şıklığı hem de eğlenceyi bir araya getiren bu koleksiyon, Fiesta adıyla hayat buldu, çünkü “Fiesta” İspanyolcada parti demek. Yeni yılın coşkulu, neşeli ve parıltılı bir parti gibi geçmesini diledim. Bu yüzden, Fiesta koleksiyonunu tam da bu ruhla sunuyorum: 2025’e enerjik ve ışıltılı bir başlangıç!

Verdiğiniz hizmet ve danışmanlıklar neler? Görüntülü ürün danışmanlığının size ve müşterilerinize sağladıklarından bahseder misiniz?

Babamdan öğrendiğim en önemli şeylerden biri, müşteriye sonsuz sabırla hizmet etmek ve onları mutlu etmek. Bu mutluluğu pekiştiren birkaç hizmetimiz var. Hem mağaza hem de online alışverişlerde, ücretsiz bakım hizmeti sunuyoruz. Parfüm ya da el kremi nedeniyle pırlantalarınızın arasındaki minik birikintiler, taşları mat gösterebiliyor. Özel buharlı temizleme makinemizle onları mağazamızda temizliyoruz. Ayrıca yaz başında mağazamızda piercing delimi hizmeti vermeye başladık. Müşterilerimize profesyonel, hijyenik ve güvenli bir delim hizmeti yaşatmaya özen gösteriyoruz. Görüntülü ürün danışmanlığı ise çok yeni bir hizmetimiz. Altın fiyatları yüksek, biz de bunu göz önünde bulundurarak, online alışverişte karar vermekte zorlanan müşterilerimize canlı yayın ile ürünleri detaylıca gösteriyoruz. Web sitemizden randevu alarak, ürünleri ekranınıza getiriyoruz. Bu hizmetimizden yararlanan müşterilerimiz daha sağlıklı karar verebiliyorlar.

A’la Fine Jewelry kullanıcılarını nasıl tanımlarsınız?

Benim için bir üründen daha değerli tek bir şey var: O da, müşteriyle kurduğum samimi bağ. Kullanıcılar bu samimiyeti hissettikçe, markaya olan güvenleri artıyor. Kuyumculuk, güven işi. Tıpkı bir hastanın, doktoruna güvendiği kadar, kuyumcusuna da güvenmesi gerekiyor ve işte tam burada, A’la Fine kullanıcılarını “Alashines” olarak adlandırıyorum.

Alashines kadınları, modayı takip etmeyi seven, günlük yaşamlarında takı kombinleri yaparak tarzlarını konuşturan ve şıklığıyla her ortamda göz kamaştıran kadınlar. Takılarımızı onların üzerinde görmek, bizleri gerçekten çok mutlu ediyor, çünkü onlar, sadece takı takmakla kalmıyor, tarzlarını takılarıyla tamamlayarak bambaşka bir hava yaratıyor. Unutmayın ki, takılar sadece aksesuar değil, birer güven ve samimiyet simgesidir. Alashines kadınları, hem göz alıcı hem de güven dolu!