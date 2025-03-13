Otomotiv ve Moda Birleşti!
Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Mini, Vakkorama ile heyecan verici bir iş birliğine imza attı.
İki marka; toplumsal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve inovasyon temalarını bir araya getiren “Big Love” kapsül koleksiyonunun ilk tanıtımını Akmerkez Vakkorama mağazasındaki özel bir davetle yaptı. Mini’nin hayata dair iyimser tutumunu yansıtan koleksiyonun lansmanına Mini ve Vakkorama’nın özel müşterileri ile cemiyet hayatının moda tutkunu isimleri katıldı. Can Vitali Hakko’nun ev sahipliğindeki gecede koleksiyonun tanıtım filminin ilk gösterimi yapılırken, konuklar “Yeni Mini Cooper 5 Kapı” modelini de yakından inceleme fırsatı buldu.
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