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Otomotiv ve Moda Birleşti!

İSMAİL POLAT
HİLAL, CİHAN KOSİF
Can Hakko, Can Mete
Benan Terzioğu
Genel

Otomotiv ve Moda Birleşti!

yazan:
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Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Mini, Vakkorama ile heyecan verici bir iş birliğine imza attı.

İki marka; toplumsal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve inovasyon temalarını bir araya getiren “Big Love” kapsül koleksiyonunun ilk tanıtımını Akmerkez Vakkorama mağazasındaki özel bir davetle yaptı. Mini’nin hayata dair iyimser tutumunu yansıtan koleksiyonun lansmanına Mini ve Vakkorama’nın özel müşterileri ile cemiyet hayatının moda tutkunu isimleri katıldı. Can Vitali Hakko’nun ev sahipliğindeki gecede koleksiyonun tanıtım filminin ilk gösterimi yapılırken, konuklar “Yeni Mini Cooper 5 Kapı” modelini de yakından inceleme fırsatı buldu.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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