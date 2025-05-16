Seda Çavuşoğlu: Çiçek
1
Zarafetin sembolü olan çiçek motifleri, görünümlere feminen bir hava katarken gardıroplara da canlılık ve tazelik veriyor.
Zarafetin sembolü olan çiçek motifleri, görünümlere feminen bir hava katarken gardıroplara da canlılık ve tazelik veriyor.
Yazarımız Seda Çavuşoğlu'nun kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Dantel, tül ve saçakların nakışlarla bütünleştiği nötr tonlu parçalar, özgür ruhlu bohem şıklığını yansıtıyor.
Zarafetin sembolü olan çiçek motifleri, görünümlere feminen bir hava katarken gardıroplara da canlılık ve tazelik veriyor.
Dantel, tül ve saçakların nakışlarla bütünleştiği nötr tonlu parçalar, özgür ruhlu bohem şıklığını yansıtıyor.
Yorum Bırakın