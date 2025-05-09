Seda Çavuşoğlu: Çiçek
5
Zarafetin sembolü olan çiçek motifleri, görünümlere feminen bir hava katarken gardıroplara da canlılık ve tazelik veriyor.
Zarafetin sembolü olan çiçek motifleri, görünümlere feminen bir hava katarken gardıroplara da canlılık ve tazelik veriyor.
2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Dantel, tül ve saçakların nakışlarla bütünleştiği nötr tonlu parçalar, özgür ruhlu bohem şıklığını yansıtıyor.
Ankara’nın ritmine uyan, iş dünyasının yeni ikonlarından Cubes Ankara, MOVE İç Mimarlık’ın sihirli dokunuşlarıyla yeniden şekilleniyor. Bu
New York’taki “Frick Koleksiyonu”, beş yıl süren kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından kapılarını bir kez daha halka açtı.
Yorum Bırakın