En Son Davetler
Kategoriler
binicilik tenis alisveris opera dvd bulten motor-sporlari kitap tiyatro mag-new-york digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik gala odul-toreni decotrend konser balo video saglik bakim defile trendy tercihler sanat kapak-konusu mekan sergi stil tanitim parti etkinlik acilis kutlama dugun moda yazarlar genel davetler roportajlar
© Copyright 2018 Mag Medya
blank
Başa Dön

Seda Çavuşoğlu: Boho

Yazarlar

Seda Çavuşoğlu: Boho

yazan:
7

Dantel, tül ve saçakların nakışlarla bütünleştiği nötr tonlu parçalar, özgür ruhlu bohem şıklığını yansıtıyor.

 

0
Yazar Hakkında /

Yazarımız Seda Çavuşoğlu'nun kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Yazarlar

Zarafetin sembolü olan çiçek motifleri, görünümlere feminen bir hava katarken gardıroplara da canlılık ve tazelik veriyor.    

Yazarlar

Ankara’nın ritmine uyan, iş dünyasının yeni ikonlarından Cubes Ankara, MOVE İç Mimarlık’ın sihirli dokunuşlarıyla yeniden şekilleniyor. Bu

Yazarlar

New York’taki “Frick Koleksiyonu”, beş yıl süren kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından kapılarını bir kez daha halka açtı.