Seda Çavuşoğlu: Boho
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Dantel, tül ve saçakların nakışlarla bütünleştiği nötr tonlu parçalar, özgür ruhlu bohem şıklığını yansıtıyor.
Dantel, tül ve saçakların nakışlarla bütünleştiği nötr tonlu parçalar, özgür ruhlu bohem şıklığını yansıtıyor.
Yazarımız Seda Çavuşoğlu'nun kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.
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