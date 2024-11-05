Seda Çavuşoğlu: Boho
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Bej tonlarının baskın olduğu boho stilinde bol paçalar, dökümlü bluzlar, püskül ve fırfır detayları özgür bir hava katıyor.
Bej tonlarının baskın olduğu boho stilinde bol paçalar, dökümlü bluzlar, püskül ve fırfır detayları özgür bir hava katıyor.
Yazarımız Seda Çavuşoğlu'nun kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.
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