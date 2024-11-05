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Seda Çavuşoğlu: Boho

Yazarlar

Seda Çavuşoğlu: Boho

yazan:
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Bej tonlarının baskın olduğu boho stilinde bol paçalar, dökümlü bluzlar, püskül ve fırfır detayları özgür bir hava katıyor.

 

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Yazarımız Seda Çavuşoğlu'nun kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.

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