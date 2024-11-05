Cubes Ankara’da Psikolog Kliniği MOVE Mimarlık

yazan: MAG 22

Cubes Ankara projesindeki bu 49 m²’lik ofis, MOVE İç Mimarlık’ın yaratıcı dokunuşuyla psikolog kliniğine dönüştürülürken, alanın verimli kullanımı ve kullanıcı odaklı tasarım ön planda tutuldu. Projenin hedefi, küçük bir alanın bile işlevsel ve rahat bir çalışma ortamı sunabileceğini göstermekti.

Klinik tasarımında ilk adım, alanın doğru bir şekilde bölümlendirilmesiydi. Bu süreçte danışan mahremiyetini koruyacak, aynı zamanda ferahlık hissi yaratacak bölmeler kullanıldı. Açık tonlar ve yumuşak dokular ile desteklenen iç mekân, ziyaretçilere rahatlatıcı ve huzur verici bir atmosfer sundu. Aydınlatma detayları, mekânın işlevselliğini ve konforunu artırırken, terapi odasının akustik düzenlemesi de dikkatle ele alındı.

MOVE İç Mimarlık’ın yenilikçi yaklaşımı sayesinde, 49 m² gibi sınırlı bir alan hem verimli bir klinik alanına hem de danışanların kendilerini rahat hissedecekleri bir mekâna dönüştürüldü. Bu proje, mimarlığın yalnızca estetikle sınırlı olmadığını, aynı zamanda işlevselliği ve kullanıcı deneyimini de ön plana aldığını gösteren bir örnek teşkil ediyor. n