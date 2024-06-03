Cesur Renkler
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Elbise, etek ve bluzlar doğadan ilham alan renklerle kombinlere enerji verirken nötr tonlarındaki tamamlayıcılar da zarif bir görünüm katıyor.
Elbise, etek ve bluzlar doğadan ilham alan renklerle kombinlere enerji verirken nötr tonlarındaki tamamlayıcılar da zarif bir görünüm katıyor.
Yazarımız Seda Çavuşoğlu'nun kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.
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Floral motifli örgü bikini ve elbiseler, doğal materyalli aksesuar ve sandaletler bu yaz, plajların gözdesi oluyor.
Sakin ve huzur veren tonlarıyla pastel renkler, uçuşan tüllerle birleşince kombinlere hareket ve eğlence katıyor.
Renkli uzun elbiseler, floral desenli etek ve bluzlar ile örgü bikiniler baharın tazeliğini sunuyor.
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