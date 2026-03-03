Zeynep İğdelioğlu – Perspektiften Stratejik Kararlara

yazan: MAG 63

Kriz yönetiminden liderlik modeline, finans dünyasında kadın olmanın stratejik boyutlarını değerlendiren Zeynep İğdelioğlu, güç ve zarafet dengesine dair yaklaşımını MAG Okurları için anlattı.

Sermaye ve yatırım gibi, rekabetin çok yüksek ve geleneksel kodların hâkim olduğu bir sektörde kendi markanızla yer alıyorsunuz. Bir iş kadını olarak, kriz anlarını yönetirken en çok hangi kişisel özelliğinizden güç alıyorsunuz?

Kriz anlarında en çok sakinliğimden güç alıyorum. Sermaye dünyasında panik değil, yönsüzlük tehlikelidir. Kriz anlarında yavaşlar, veriye dönerim ve önce sistemi incelerim. Sorun kişi mi, yapı mı, varsayım mı? Soğukkanlılık ve sezgi birlikte çalıştığında risk erken görünür. Krizler benim için kaos değil; yapıyı güçlendirme anlarıdır.

İş dünyasında güçlü kadın denilince genellikle sert bir profil akla geliyor. Sizce zarafet ve profesyonel otorite nasıl bir dengede durmalı?

Güç ile sertlik aynı şey değil. Gerçek otorite ses yükseltmez; netlik üretir. Zarafet ise taviz değil, öz kontrol göstergesidir. Benim için denge: Duygusal olarak dengeli, kararlarında net ve sınırlarında kararlı olmak demek. Zarafet duruşu, otorite yapıyı korur. İkisi birlikte olduğunda güç sert görünmek zorunda kalmaz. Gerçek güç zaten bağırmaz. Netlik, sınır ve tutarlılık yeterlidir. Elbette bunun nasıl algılandığı karşı tarafın bilinç ve olgunluk seviyesiyle de ilgili. Güçlü kadının görevi sertleşmek değil; dengeyi korumaktır.

Ekonomik değer yaratma sürecinde kadınların getirdiği duygusal çeviklik ve risk yönetimi becerilerinin, küresel piyasalardaki belirsizliklere karşı nasıl bir kalkan oluşturduğunu düşünüyorsunuz?

Kadınların doğası gereği sahip olduğu duygusal çeviklik, belirsizliği veya olası problemleri daha erken hissetmelerini sağlar. Piyasalar sadece rakamlardan ibaret değildir; insan davranışıyla şekillenir. Duygusal zekâ güçlü olduğunda risk sinyalleri erken okunur ve reaksiyon yerine önlem alınır. Küresel belirsizlikte asıl kalkan; paniğe kapılmadan, veriyi, insanı ve olası senaryoları birlikte okuyabilmektir. Kadın liderliğinin güçlü olduğu birçok global yapıda bu yaklaşımı net biçimde görmek mümkün.

Geleneksel iş dünyasında güç, genellikle dikey bir hiyerarşiyle tanımlanıyor. Sizin gibi vizyoner kadın liderlerin inşa ettiği yatay ve kapsayıcı liderlik modeli, kurumların sürdürülebilirliğine nasıl hizmet ediyor?

Dikey hiyerarşi kontrol üretir; yatay liderlik sorumluluk üretir. Benim için liderlik, merkezde kalmak değil, doğru sistemi kurup insanların o sistem içinde güçlenmesini sağlamaktır. Böylece kurum tek bir kişiye değil, ortak bir bilince dayanır. Geleneksel sağlam akıl, vizyoner perspektiflerle birleştiğinde kendini yeniler. Hem kişiler hem kurumlar farklı düşünme biçimlerine açık olduğunda gerçek sürdürülebilirlik başlar. Sürdürülebilirlik, otoritenin değil fikirlerin paylaşılmasıyla; yeni ve farklı değerler yaratmakla, nitelikli evrilmekle mümkün olabilir.

Profesyonel hayatta karşılaşılan görünmez engelleri aşarken, kadınların dayanıklılık kapasitesinin bir stratejik avantaja dönüştüğünü söyleyebilir miyiz?

Dayanıklılık tek başına avantaj değildir, bilinçli kullanıldığında avantaja dönüşür. Özellikle genç dönemlerinde cam tavanlarla karşılaşan kadınlar erken yaşta sabır, strateji ve çok katmanlı düşünme kası geliştirir. Bu da onları yalnızca dirençli değil, daha hesaplı ve uzun vadeli kararlar alabilen liderler hâline getirir. Dayanıklılık mağduriyet üretmez; perspektif ile birleşirse, evet, bu net bir stratejik avantaja dönüşür. Aksi taktirde fazla dayanıklı kadın; doğasına aykırı eril bir forma dönüşür.

İş hayatında fırsat eşitliği kavramını, sadece bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi olmaktan çıkarıp bir iş etiği standardı hâline getirmek için liderlere düşen en büyük görev nedir?

Fırsat eşitliği bir “vitrin projesi” değil, bir bakış açısıdır. Liderlere düşen en büyük görev, potansiyeli cinsiyet üzerinden değil, vizyon ve kapasite üzerinden okumayı öğrenmektir. Eşitsizlik çoğu zaman bilinçli seçilen bir kavram değil, tekrar eden bir ön yargıdır. Eşitlik ancak zihniyet değiştiğinde standart hâline gelebilir ve gelmelidir.

Bugün özellikle küresel pazarlarda bunun yerleşmiş bir durum olduğunu, hatta kadınların yaşamın pek çok alanında özgün güçleri ile ön saflarda yer aldığını görüyoruz. Toplumların ve çağın evrimi neticesinde bu oranın giderek artacağını ön görüyorum.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, tarihsel olarak bir hak arama ve emek mücadelesidir. Bugünün profesyonel dünyasında, kadınların karar alma mekanizmalarındaki ağırlığını arttırmak için bireysel başarıların ötesinde nasıl bir kurumsal dayanışma modeli önerirsiniz?

Bireysel başarı ilham verir; ama dengeyi değiştirmez. Karar mekanizmalarında ağırlık yaratmak için görünür dayanışma değil, stratejik dayanışma gerekir. Aynı masada oturan kadınların birbirini rakip değil, kapasite çarpanı olarak görmesi gerekir. Benim önerim bu noktada bilgi ve tecrübe paylaşımı, referans zinciri ve bilinçli pozisyonlama. Bir kadının olmadığı masaya bir diğerinin kapı açması. Gerçek dayanışma sloganla değil, alan açarak olur. Alan açmak bir jest değil, bilinçli bir güç paylaşımıdır.