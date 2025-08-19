En Son Davetler
Röportaj

Yunus Karma – Düğünlerin Estetik Yüzü: Çiçek Sanatı

Çiçeğin estetik gücünü düğünlere taşıyan tasarımcı Yunus Karma, doğadan ilham alan aranjmanlarından gelin buketi seçimine, çiçek sanatındaki çok yönlü yaklaşımını MAG Okurlarıyla paylaştı.

 

Buketlerinizi hazırlarken, doğadan topladığınız en ilginç veya sıra dışı materyal ne oldu şimdiye kadar?

Benim için çoğu şey sıra dışı olabiliyor. Doğada o kadar çok renk ve doku var ki, hepsi beni çok heyecanlandırıyor. Bu yüzden içlerinden birini seçemiyorum. Doğada bulduğum kıvrımlı bir dal, küçücük bir detay bile olsa, o taze çiçeğin yanında bambaşka bir hâl alabiliyor.

 

2025 yılının öne çıkan düğün çiçek/tasarım/aranjman trendleri neler?

Özgün fikirler sezonun yönünü belirleyebiliyor. Cesaretle ortaya konan yeni fikirler, bazen hiç beklenmedik şekilde trend olabiliyor, çünkü gerçekten iyi bir tasarım, hem özgün hem de cesur olmayı gerektiriyor. Metalik dokular, ham materyaller, krem sarı (butter cream) gibi yumuşak renkler, aranjmanlarda kullanılan sebzeler ya da kumaşla yapılan heykelsi formlar… Aslında mesele bir trende bağlı kalmak değil, sınır koymadan düşünebilmek.

 

Günceli takip etmeyi seviyorum ama ona bağlı kalmak yerine, ilham alıp kendi yolumda ilerlemeyi tercih ediyorum. Her seferinde “Acaba bu kez neyi farklı yapabilirim?” diye düşünmek beni heyecanlandırıyor. Kendimi tekrar etmemeye çalışıyorum, çünkü her tasarımın kendi ruhu, kendi hikâyesi olmalı. Düğün konsepti tasarlarken ise tarih, müzik, gastronomi ve sanat gibi farklı disiplinlerden beslenerek çok yönlü düşünmeyi seviyorum.

 

Gelin buketi seçiminde en sık yapılan “keşke” nedir? Düğünden sonra pişman olunmaması için ne önerirsiniz?

Gelin buketinin mutlaka düğün tarihine uygun mevsim çiçekleriyle hazırlanmasını öneriyorum. Mevsiminde kullanılan çiçekler, en taze ve en formda halleriyle bukette canlılık hissini ön plana çıkarıyor. Çiçekler, oldukları hâliyle zaten çok güzeller; önemli olan bunu korumak bence… Ayrıca, imkân varsa gelin için iki farklı buket hazırlanmasını da seviyorum. Bu, geline seçme özgürlüğü sunuyor ve gün içindeki farklı anlara göre esneklik sağlıyor. Örneğin; biriyle törene katılabilir, diğeriyle fotoğraf çektirebilir.

 

Düğünlerde gelin dışında çiçekle dikkat çekmesi gereken başka kimler veya neler var sizce?

İsteğe bağlı olarak nedimeler için özel buketler veya bileklikler hazırlanabilir; ancak, bizim için öncelikli olan detay, babalara özel yaka çiçekleri tasarlamaktır. Elbette sağdıç yaka çiçekleri de istenilen sayıda, damat yaka çiçeğinden farklı olarak tasarlanır.

 

Çiçek kız (flower girl) ise düğünün en küçük katılımcısıdır. Başında çiçeklerden oluşan bir taç taşır ve elindeki sepetten çiçek yapraklarını serpiştirerek gelinin önünden yürür.

Bu yürüyüş, törene tatlı bir dokunuş katıyor. Bunun yanı sıra evcil hayvanlarını, özellikle köpeklerini düğünlerine dâhil etmek isteyen çiftler için sevimli çiçekli tasmalar hazırlıyoruz, bu da düğüne neşe katıyor ve sonrasında güzel bir hatıra olarak kalıyor.

 

Düğünlerin vazgeçilmez çiçek tasarımı hangisi oluyor genelde?

Düğünün genel kreatif tasarımı da bizim imzamızı taşıyorsa, o zaman önceliğimiz her zaman en rafine hâliyle bütünsel bir zarafet hissettirmek ve kullanılan her materyalin titizlikle, özenle seçilmiş bir kaliteye sahip olmasıdır.

 

Bence her detay, aynı özeni ve titizliği hak ediyor, çünkü bir düğün yalnızca büyük anlardan değil, küçük dokunuşların yarattığı atmosferden de oluşur. Mekâna özel, beklenmedik köşelere yerleştirilen çiçek detayları da, misafirlerin en çok hatırladığı ve beğendiği sürprizlerden biri oluyor.

 

Her düğün bir hikâye… Sizin unutamadığınız bir düğün hikâyesi var mı?

Borgo Egnazia’daki Burcu ve Nazım’ın nikâh töreni, her zaman tanık olamayacağımız kadar sihirli bir atmosferde ve bir o kadar da gerçek ve içtendi. Orada bulunan misafirlerde de hissettiğim sevgi bağı öyle güçlüydü ki, hafızamda yer eden en özel ve büyüleyici anlardan biri oldu.

