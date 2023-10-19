Yemek Yapmanın Ekonomik Yolu Tarifte

yazan: MAG 91

Tarifte, gıda atığını en aza indirerek yalnızca yeteri kadar malzemeyle müşterilerinin mutfaklarına ulaşan bir oluşum olarak hizmet veriyor. Firmanın kurucu ortağı ve genel müdürü Mert Acuner, market alışverişine alternatif bir çözüm olarak kurdukları Tarifte’yi, önceliklerini ve amaçlarını MAG Okurları için anlatıyor.

Öncelikle kendinizden bahseder misiniz?

Özel sektörde çalışan bir ailenin tek çocuğu olarak 1998’de İzmir’de dünyaya geldim. Eğitim hayatım boyunca ailemin işi yüzünden birçok kez şehir değiştirmek zorunda kaldım. İstanbul’da başlayan eğitim maceram İzmir, Ankara olarak devam etti ve Ankara’da son buldu. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu bir girişimciyim. Eğitim hayatım boyunca ilgi alanım hep başarılı girişimlerin ve iş insanlarının dönüm noktalarını incelemek oldu. Bu süreçte kendime bir misyon ve hayal edindim. Herkesin, ismini duyduğu zaman bildiği bir girişimin sahibi, bir parçası olmaktı ve bu sayede iki arkadaşımla beraber tarifte.com’u kurma kararı aldık. Dört senelik kişisel gelişim ve farklı maceraların ardından 2021 nisan ayında ortağım Alp ile tarifte.com’un ilk tohumlarını attık. O dönem pandemi devam ettiği için fikir ve proje aşamasında olan fikrimizi 2022 yılında hayata geçirme fırsatı yakaladık. Şu anda üç ortak aktif olarak Tarifte için gece gündüz çalışmalarımız devam ediyoruz.

Tarifte’den ve yola çıkış gayenizden bahseder misiniz? Hangi bölgelerde hizmet veriyorsunuz?

Tarifte.com, yemeğin içeriğine uygun malzemelerini porsiyonlayan ve malzemeleri tüketicilerinin kapısına tarifiyle beraber teslim eden bir gıda teknolojisi hizmetidir. Kullanıcılarımız, internet sitemiz veya mobil uygulamamızdan diledikleri yemekleri, seçtikleri tarih ve zaman aralığına sipariş edebiliyor. Operasyonumuz yılbaşında birinci yılını tamamlamış olacak. Tarifte.com şu an için Ankara’nın Sincan, Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Gölbaşı ve Mamak bölgelerinde hizmet vermektedir; ancak önümüzdeki günlerde markamızı İstanbul’da da göreceğiz.

Çalışmalarımız ve araştırmalarımız devam ederken, dünyada inanılmaz bir tüketim çılgınlığının olduğunu, Türkiye’nin de bundan payını aldığını gördük. Gıda israfının bu denli fazla olmasından kaynaklı sert esen bir rüzgârla rotamızı Avrupa’dan Türkiye pazarına çevirdik. Market alışverişine alternatif çözüm olan “yemeğin marketi” Tarifte.com böylelikle hayata geçti. Sistemdeki asıl amacımız Türk tüketicisine porsiyonlu tüketiminin ve evde yemek hazırlamanın avantajlarını anlatmak ve oluşan evsel gıda atığını, gıda israfını en düşük seviyeye indirmek oldu.

Yemek malzemelerini nereden tedarik ediyorsunuz?

Malzemelerin tazeliğine her şeyden çok önem veriyoruz. Üretim ekibimiz elinden gelen özeni gösteriyorlar ve buradan kendilerine ne kadar minnettar olduğumu belirtmek isterim. Malzemelerimizi farklı tedarikçilerden günlük olarak tedarik etmeye özen gösteriyoruz. Şu an için, çalıştığımız sekiz farklı tedarikçimiz mevcut. Önümüzdeki süreçte eminim ki bu sayı artmaya devam edecek. Amacımız, malzemeleri bahçeden sofraya tedarik ederek Türkiye’nin gıda tüketim alışkanlığına baştan aşağı yön vermek.

Paketlerinizin avantajları neler? İçerisinde neler bulunabiliyor?

Tariflerimiz Şef Sercan Çam tarafından yazılıp, diyetisyenimiz Sena Nur Doğan tarafından hesaplandıktan sonra onaydan geçiyor. Paketlerimizi iki kişinin besin ihtiyacını baz alarak porsiyonluyoruz. Bu hem bizim için hem de tüketicilerimiz için avantajlar sağlıyor. Paketlerin içerisinde gerekli bütün malzemeler porsiyonlanmış bir şekilde, gerekli olan miktarda geliyor. Markette satılan büyük gramajlı ürünlerin aksine

tarifte.com ile ihtiyacınız kadar olan miktarı satın alıyorsunuz. Birçok mutfağa ait yemekleri kolaylıkla hazırlama imkânı sunuyoruz. Restorana kıyasla temiz ve sağlıklı gıda ve fiyat avantajı sağlamış oluyoruz.

Müşterileriniz menü oluşturduklarında paketler ne kadar sürede teslim ediliyor?

Siparişler müşterilerin seçtikleri tarih ve zaman aralığında teslim edilir. Gün içerisinde sipariş verebilecekleri dört farklı saat diliminden birisini seçerek sepet oluşturabilirler. Pazartesi ve cumartesi arası hizmet vermekteyiz ve aynı gün teslimat imkânı da mevcut. Aynı gün Tarifte hizmetinden yararlanmak isteyen müşterilerimiz saat 16.00’ya kadar sepetlerini oluşturup satın alabilirler. O saatten sonra sistem otomatik olarak bir sonraki güne sipariş verilmesine olanak tanır. Altı aylık planlarımız arasında bu saatleri daha da genişletmek var tabii ki ancak, şu an müşteri deneyimini maksimum seviyede tutmak adına belirli saatler arasında hizmet vermekteyiz.