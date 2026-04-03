Uyku Ritüeline Sıcak Bir Dokunuş – Luna Mia

yazan: MAG 63

Uyku ritüelini çocuklar için keyifli ve güvenli bir deneyime dönüştüren Luna Mia’nın kurucusu Nazlı Burcu Tülek, markanın ilhamını ve büyüme yolculuğunu MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Kendinizden biraz bahseder misiniz?

Evli ve ikiz annesiyim. TED Ankara Koleji mezunuyum. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdikten sonra Londra’da MBA yüksek lisansı yaptım. Yenilenebilir enerji sektöründe öncü bir holdingin proje finansman departmanında beş yıl çalıştıktan sonra ikiz çocuklarımın doğumuyla beraber kurumsal hayata ara verdim.

Çocuklarım üç yaşındayken annemin onlara yılbaşında hobi amaçlı kendi elleriyle diktiği bir hediye, bana yepyeni bir girişim fikri verdi. Çocuklar ve oyuncakları için aynı kumaştan diktiği pijama takımları, çocukların inanılmaz hoşuna gitti. Pijama giydirilen oyuncaklar artık onların en yakın uyku arkadaşıydı. Önce uyku arkadaşlarını giydirip sonra kendi pijamalarını giydikleri bu rutin, uyku öncesi süreci onlar için çok daha eğlenceli ve kolay bir hâle getirdi. Bu güzel annelik tecrübesinden yola çıkarak uyku zamanını çocuklar için keyifli hâle dönüştürmeyi hayal ettim. Özellikle uyku giyim üzerine ürünler tasarlayarak 2017 yılında bu fikri markalaştırmaya karar verdim.

Luna Mia’nin fikri ilk oluştuğu zamanlarda, sizi heyecanlandıran temel duygular nelerdi? O günden bugüne, Türkiye’den dünyaya açılma maceranızı da anlatır mısınız?

O zamana kadar edindiğim eğitim, iş ve annelik tecrübemi kendi markama kaliteli ve sürdürebilir bir kimlik oluşturmak için kullanmaya özen gösterdim. Bir yıla yakın bir AR-GE sürecinden sonra Luna Mia’ya özel olarak üretilen yüksek kaliteli %100 pamuk kumaşlardan uyku arkadaşlı pijama setleri ürettik. Eşimin de bu dönemde sonsuz yüreklendirmesi ve desteğiyle her detay içime sindikten sonra 2018 yılında ürünlerimizi satışa çıkardık. Gece boyu cildin nefes almasını sağlayan klasik stilde tasarladığımız pijamaları, uyku arkadaşları Luna Mia ayıcıkları için de yaptık. Çocuklar için, kendisiyle aynı pijamaya sahip uyku arkadaşlarıyla birlikte uyku zamanı çok daha keyifli hâle geldi. Luna Mia kurulduğu günden bu yana, Türkiye’nin önde gelen mağazalarının lüks departmanlarında yerini aldı. Çoğunlukla ithal markalara yer veren bu üst segment mağazalarda bir Türk markasının en çok satılan çocuk markası olarak başarılı bir konum elde etmesi beni hem çok gururlandırdı hem de markayı büyütüp dünyaya açmak için oldukça motive etti. Bugün Luna Mia, Türkiye’de ve yurt dışında birçok seçkin satış noktasıyla kendini geliştirip büyütmeye devam ediyor.

Luna Mia’nın ürün yelpazesinde neler bulunuyor?

Luna Mia bir uyku giyim markası. Bunun başında, ikonik hâle gelen uyku arkadaşlı pijama setleri, sabahlıklar, bebek tulumları ve ailece kombin yapılabilecek yetişkin pijama takımları yer alıyor. Önümüzdeki ay satışa çıkaracağımız “Hug Me” koleksiyonunun markaya yepyeni bir boyut getireceğini düşünüyorum. Yumuşacık farklı dokusu, büyük ebatları ve rengarenk seçeneğiyle bu koleksiyonun çok sevileceğine inanıyorum. Bunun dışında özellikle 2-7 yaş okul öncesi çocukların seyahat çantalarının olduğu farklı bir koleksiyon daha çok yakın zamanda satışta olacak.

Pijamaların pelüş ayıcıklarla eşleşmesi sadece görsel bir uyum amacı mı taşıyor, yoksa çocuğa psikolojik bir etkisi de oluyor mu?

Pedagojik birçok bilimsel makalede uyku arkadaşı, güven nesnesi olarak tanımlanıyor. Çocuk psikolojisinde önemli bir yere sahip olan, yumuşacık dokusuyla çocukluk döneminin olmazsa olmazı pelüş ayıcıklar, çocukların uykuya geçiş zamanında kaygı düzeyini düşürdüğü gibi onlar için her zaman yanlarında olan vazgeçilmez bir dost. Luna Mia olarak, çocuk dünyasında önemli bir yere sahip ve çocukluğun sembolü hâline gelen bu pelüş ayıcıkları güvenilir bir uyku arkadaşına dönüştürmek için oldukça hassas davrandık. İhracat yaptığımız Avrupa ve Arap ülkelerinde önemli bir kriter olan uluslararası kalite standartlarına sahip, annelerin çocuklarına güvenle kullandıracağı, her yaşa uygun, uyku arkadaşları üretiyoruz.

Tasarım ve ürünlerinizde kullandığınız kumaşlar, dikiş teknikleri, materyaller ve renkler hakkında neler söylemek istersiniz?

Kullanılan her kumaş Luna Mia’ya özel olarak üretiliyor. Premium kalitede pamuk içerikleri ve özel desen çizimleriyle kumaşlar gerçekten hem sağlık hem görsel açıdan standardın çok üstünde. Aynı şekilde uyku arkadaşları da kumaşıyla, nakış, göz, burun, ağız detayı ve elde yıkanabilir özelliğiyle; güvenilir, en yeni malzemelerden yapılıyor. Markayı kurduğumuzdan bugüne yol arkadaşımız olan üretim ekibimiz, malzeme ve aksesuar tedarikçilerimizin aynı devam etmesi, onlarla güzel bir iş ilişkisi ve gönül bağı kurmamızı sağladı. Dikkat ve özveri gerektiren üretim sürecinde iyi bir ekiple beraber yol yürüdüğümüz için gerçekten çok şanslıyım. Aynı şekilde, çocukları büyüdükçe her sene bizden düzenli alışveriş yapan müşterilerimiz en büyük motivasyon kaynağı. Ürünlerimizi kullanıp seven müşterilerimizin geri bildirimleri ve onlar tarafından tekrar tekrar tercih ediliyor olmak, bizim için çok değerli. Ailelerine ve arkadaşlarına da özel günlerinde severek götürdükleri niş bir hediye olması ve beğenilmesi bizi çok mutlu ediyor.

Uyku ritüeliyle başlayan bu serüveni günlük giyimin konforuyla birleştirdiniz. Luna Mia’nın dokunduğu bu yaşam alanlarını genişletirken, markanın gelecekteki silüetinde neler olacak?

Çocuk ve yetişkin uyku giyimine odaklanarak markamızı önümüzdeki süreçte de geliştirmeye devam edeceğiz. Yurt içinde, e-ticarette ve toptan satışta ağımızı büyütmeyi hedefliyoruz. İhracatta ise bu zamana kadar sadece toptan satış olarak odaklanmıştık; ancak, 2026 itibarıyla Avrupa ve Amerika’da aktifleştirdiğimiz e-ticaret depolarımızla perakende satışlarla da markamızı hak ettiği konuma getireceğimize inanıyorum.