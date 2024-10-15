Ümitköy British Culture Fine Arts Kids

yazan: MAG 16

Çocuk Gelişimi Uzmanı Büşranur Murat ve Psikolog Ece Özer, çift dilli eğitimin çocuklara sağladığı katkıları detaylandırarak, kurumlarındaki İngilizce eğitiminde hangi yöntemleri kullandıklarını MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Çocukların ikinci dil öğreniminde en etkili yöntemler neler? Oyun ve etkileşim nasıl bir rol oynuyor?

Çocukların merakını ve hayal gücünü harekete geçiren oyunlar, günlük yaşamdaki doğal etkileşimler ve dilin adeta bir macera gibi keşfedilmesini sağlayan faaliyetler en etkili yöntemlerdendir. Oyunlar, çift dil öğreniminin en büyülü unsurlarından biridir; dil öğrenimini bir ezberden ziyade keyifli bir deneyim haline getirir. Rol yapma, dramatizasyon ve dil oyunları sayesinde çocuklar, farkında bile olmadan yeni kelimeler öğrenir, cümle yapılarına aşina olur ve dilin ritmini benimserler. Çocuklar, oyun oynarken adeta dilin içine çekilirler. Oyunlar sayesinde dil öğrenimi, soyut bir kavram olmaktan çıkar ve somut, anlamlı bir deneyime dönüşür. Günlük hayatta doğal bir etkileşimle ikinci dile maruz kalmak ise çocukların bu dili içselleştirmesine ve onunla bağ kurmasına yardımcı olur. Çocukların akranlarıyla ya da eğitmenleriyle girdiği her etkileşim, dilin derinliklerine doğru bir yolculuktur.

Dil eğitiminde hangi materyalleri kullanıyorsunuz? Bu materyallerin seçiminde neye dikkat ediyorsunuz?

Kurumumuzda dil eğitimi, çocukların kendine özgü gelişim ve öğrenme özellikleri göz önüne alınarak, onların yaş gruplarına uygun bir şekilde hazırlanan oyun ve etkinliklerle verilmektedir. Şarkılar, tekerlemeler ve renkli hikâye kartları dilin sihirli dünyasına bir kapı aralar. Hazırladığımız oyun ve etkinlikler, drama ve müzikle birleştirilerek, hiçbir örneği olmayan bir çift dilli eğitim programı çocuklara sunulmaktadır. Bu sayede, çocuk için dil edinimi doğal ve neşeli bir süreç haline gelir. Çocukların farkında olmadan ve eğlenceli bir şekilde ikinci dili hayatlarına yerleştirmesi hedef alınır.

İkinci dil eğitiminde çocukların motivasyonunu artırmak için hangi stratejileri uyguluyorsunuz?

Oyun tabanlı öğrenme, bu sürecin merkezindedir. Dil öğrenimi, sıkıcı bir zorunluluk yerine eğlenceli bir macera gibi sunulduğunda çocukların ilgisi ve katılımı artar. Kelime eşleştirme oyunları, hafıza oyunları ve interaktif dijital uygulamalar, öğrenmeyi keyifli ve etkileyici hâle getirir. Olumlu pekiştireç gibi geri bildirim mekanizmaları çocukları motive eden önemli bir unsurdur. Ayrıca, sosyal etkileşim yolu olan akranlarıyla birlikte yaptığımız çalışmalar çocukların dil becerilerini geliştirip onlara öz güven kazandırırken motivasyonlarının artmasında da katkı sağlar.

Çocukların dil becerilerini değerlendirme yöntemleriniz nelerdir?

Çocukların dil becerilerini değerlendirme yöntemleri, onların dil gelişimini hem doğal hem de yapılandırılmış bir şekilde izlemeyi amaçlar. Gözlem, en önemli değerlendirme yöntemlerimizden biridir. Çocukların bireysel alanda ve grup içindeki dil kullanımını, kelime dağarcığını ve sosyal etkileşimlerini izleyerek dil gelişimleri hakkında bilgi ediniriz. Oyun temelli değerlendirmeler, çocukların dil becerilerini doğal ortamda ve eğlenceli bir şekilde gözlemleme fırsatı sunar. Örneğin; kelime oyunları, rol yapma etkinlikleri ve hikâye tamamlama oyunları, çocukların dil becerilerini sergilemelerine olanak tanır. Bu süreçte henüz konuşmayan çocuklarda yönerge alma ve verilen sesi taklit etme durumu değerlendirilirken, konuşabilen çocuklarda anlatım becerileri değerlendirilir. Her çocuğun dil becerilerini yaşına ve gelişim düzeyine göre yapılandırılmış uluslararası kriterlerle karşılaştırırız.

İkinci dil eğitimi, çocukların sosyal gelişimlerine nasıl etki ediyor?

Çocuklar, farklı dillerdeki kelimeleri öğrenirken oyun oynar, şarkılar söyler ve hikâyeler anlatır. Yeni bir kelimeyi doğru telaffuz etmek ya da yeni bir cümle kurabilmek, küçük yaşta bile büyük başarı duygusu yaratır. Edindikleri başarı duygusu, çocukların sosyal ortamlarda daha rahat ve girişken olmalarına yardımcı olur. Bu yaş grubu; dil öğrenimiyle sadece yeni kelimeler değil, aynı zamanda iletişim becerileri ve sosyal etkileşimlerin temelini kazanır. İki dil edinen çocukların, tek dilli çocuklara nazaran onların çevrelerindeki diğer çocuklarla bağ kurmada ve iletişimde daha öz güvenli hâle geldikleri akademik çalışmalarla kanıtlanmıştır. Çocuklar, sınıf arkadaşlarıyla ortak dil oyunları ve grup etkinliklerine katıldıkça, sosyal bağları güçlenir ve iş birliği yapma becerileri gelişir.

Diğer bir yandan yeni bir dil öğrenmek, okul öncesi çocukların empati yeteneklerini de geliştirmelerine katkıda bulunur. Farklı diller ve kültürlerle tanışmaları, onların diğer insanları daha iyi anlamalarını ve kabul etmelerini sağlar. Çift dil öğrenimi, onların kendilerini ifade etmelerine, düşüncelerini ve duygularını paylaşmalarına fırsat tanır. Böylece, dilin büyülü dünyasına adım atan çocuklar, sosyal becerilerle donatılarak daha geniş bir dünya görüşüyle gelişirler.