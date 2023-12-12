Shelton Bambaşka Bir Bodrum

yazan: MAG 1

Projelerini, yenilikçi ve özgür yaklaşımıyla hayata geçiren Shelton’ın Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kırkıncıoğlu; Bodrum’daki, lagüne ve ormana komşu villalarının ayrıcalıklarını ve tasarım detaylarını MAG Okurlarıyla paylaşıyor. Vizyoner yaklaşımıyla alışılmışın dışında, eşsiz projelerin mimarı Shelton, Adabükü’nde Bodrum’un içinde bambaşka bir Bodrum’u yaşatıyor.

Modernize edilmiş “wabi-sabi” tarzıyla tasarlanan ve Bodrum’un güncel diline ayak uyduran iç mekân projesinde; her detayın özenle düşünüldüğü mekân mimarisi fonksiyonellikle birleşerek yaşam alanlarına eşsiz bir atmosfer katıyor. Güncel sanat eserleri, sabit ve hareketli mobilya seçimleri; sadece yaz mevsimi için değil, tüm yıl boyunca konforlu bir yaşam sunmayı amaçlıyor.

Giriş katında yer alan şöminenin etrafında oluşturulan akıcı düzen, yaşam alanları ve açık mutfakla birleşerek evin atmosferine sakinlik katarken; renk ve malzeme seçimleri ise sıcak bir yuva hissiyatını güçlendiriyor.

Geniş ve yüksek cam cephesi, dış bahçeyle iç mekânı birleştirerek arka bahçedeki doğayı evin içine davet ediyor. Arka bahçeye olan erişimi kolaylaştırarak konutun çevresindeki güzellikleri daha yakından keşfetme imkânı sunuyor. Yatak odaları ise konutun üst katında konumlanıp, özel alanları oluşturarak kişisel yaşam alanlarına odaklanıyor.

Genel havası olan sakinlik, tüm katlara yayılarak yıl boyunca huzurlu bir yaşamın kapılarını aralıyor. Bodrum’da göle ve ormana komşu nadide bir lokasyona sahip Shelton Bodrum; komşu olduğu çam ormanlarıyla nefes alan doğayı, flamingolara ev sahipliği yapan Kuş Cenneti ve lagünü villanıza taşıyan manzarasıyla hayallerinizdeki yaşamı size sunuyor.

Uçaktan indikten sonra özel “shuttle” hizmeti ile yalnızca on beş dakikada villanızda olacağınız Shelton Bodrum, evinize beş dakika mesafede özel plaj imkânının yanı sıra Türkbükü’ne kolayca erişebileceğiniz şekilde tekneyle ulaşım da sağlıyor.

Bahçesinde mandalina ağaçlarıyla Bodrum’a özgü bir peyzaj tasarımına sahip olan Shelton Bodrum, tasarımla özelleştirilmiş açık alanlarında sanatı sizlerle buluşturuyor. Shelton Bodrum, çocuklarınız için eğlenceli oyun alanları, yürüyüş yolları, özel otopark, geniş balkon ve teras gibi imkânlar ile size ihtiyaçlarınızın tam karşılığını sunuyor. Konforunuz düşünülerek tasarlanmış, özel havuzlu bahçe seçeneklerine sahip Shelton Bodrum’da 3+1 yüz dört adet villa ve otuz bin metrekareyi aşan yeşil alan bulunuyor.

Shelton Bodrum, hobi ve eğlence anlayışınıza uygun iç ve dış mekân aktiviteleri, birinci sınıf spor aletleriyle donatılmış fitness club yanı sıra ısmarlama terzi kusursuzluğundaki iç mekân tasarımları, Acıbadem Hastanesi Health Point ayrıcalığı ve anında tapu imkânıyla büyük bir lüksü beraberinde getiriyor.