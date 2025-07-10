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Raşit Bağzıbağlı: Moda ve Teknolojinin Kesişimi

Röportaj

Raşit Bağzıbağlı: Moda ve Teknolojinin Kesişimi

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Ankara’da bulunan Kuzu Effect AVM’deki mağazasında hazır giyim koleksiyonunu sunan, moda dünyasının öncü isimlerinden Raşit Bağzıbağlı, haute couture ile hazır giyim arasındaki farklardan yapay zekâya kadar uzanan geniş bir yelpazede, moda dünyasının dönüşümünü MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

 

Haute couture’ü hazır giyimden ayıran temel farklar neler? Bir haute couture tasarımın ortaya çıkışı ne kadar zaman alır ve ne tür el işçilikleri kullanılır?

İkisini ayıran belirgin özellikler, öncelikle kumaş kalitesi ve dikiş tekniği farklılıkları. Couture’da kumaş en üst kalite olmalı. Biz hazır giyim koleksiyonlarımızda da yüksek kalite kullanmayı tercih etsek de fiyat olarak ulaşılabilir olmasına özen gösteriyoruz. Couture’da hayal gücü sınırsız, hazır giyim ise giyilebilir olmalı. Hazır giyim bir ürün üç günde ortaya çıkarken, couture bir elbise üç haftada tamamlanabiliyor.

Hızlı moda (fast fashion) modelinin çevresel ve etik etkileri nelerdir? Yavaş modaya yönelim hakkında neler düşünüyorsunuz?

Hızlı modanın çevreye olan zararları saymakla bitmez, bu kanıtlanmış bir şey. Yavaş moda diye bir şey yok ama sessiz moda var. Aslında sessiz moda bir nevi daha uzun ömürlü hazır giyim kullanımına teşvik ediyor tüketiciyi. Ben de yıllardır sessiz moda ilkesiyle giyiniyorum, uzun süreli kullanabileceğim ürünler tercih ediyorum. Raşit Bağzıbağlı hazır giyim koleksiyonumuzda da her zaman önceliğimiz bu.

Moda endüstrisi, sanal defileler aracıyla nasıl bir dönüşüm yaşıyor?

Sanal defileler pandemiden sonra bitti, şimdi AI (yapay zekâ) ile giydirilen, gerçek olmayan tasarımlar revaçta. Hiçbir şey, seyircili şahane bir defilenin yerini tutmaz… AI model kullanmayı zamandan tasarruf etmek için biz de deneyeceğiz.

 

Metaverse ve dijital giyilebilir ürünler (NFT kıyafetler) gibi kavramlar moda sektörüne ne gibi yeni kapılar açıyor? Bu, gerçek dünya modasını nasıl etkiliyor?

NFT daha sanat değeri taşıyan ürünler için bir segment. Günlük ve gece giyilebilir ürünlerde bir yan etkisini gördüm diyemem.

 

Yapay zekâ ve 3D tasarım gibi teknolojiler, moda tasarımını ve üretim süreçlerini nasıl etkiliyor? Gelecekte kişiye özel tasarımlarla bu teknolojilerin kullanımı hakkında neler düşünüyorsunuz?

Bu işte beni en heyecanlandıran kısım! Aylar süren hazırlıkların haftalar hatta günler içinde tamamlanması, ürünler dikilmeden modellerin üzerinde görebilmek, hatta teknik çizimlerinin yapılması ve kalıba dökülebilmesi, kesinlikle yapılması gereken bir şey artık. Kişiye özel dikim tasarımlarda da bu teknikler kullanılabilir. Bir sakıncası yok bence ama ben hâlâ el çizimini couture’da daha samimi buluyorum.

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