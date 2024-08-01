Prof. Dr. Hüseyin Borman Yaz Döneminde Tercih Edilen Estetik İşlemler

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Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Borman, yaz döneminde sıklıkla tercih edilen estetik operasyonlarını ve bu uygulamaların iyileşme süreçlerini MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Yaz döneminde gerek izin ayı gerekse yaz tatili olması nedeniyle bazı estetik işlemlerin yoğunluğu artmaktadır. Tatil esnasında rahat etmek ve sonrasında yeni bir görünüm ile başlamak için zaman olması estetik işlemlerin başlıca sebeplerindendir.

Bilindiği gibi yaz döneminde sıcaklar oldukça artar ve terleme meydana gelerek kişileri rahatsız eder. Koltuk altı terlemesi, giysilerin ıslanmasına ve ter kokusuna neden olmaktadır. Terleme, ter bezlerinin yoğunluğu, koku miktarı kişiden kişiye değişmektedir. Bazı kişiler bunu çok rahat tolere edebilirken bazı kişilerde dayanılmaz bir hâl alabilmektedir. Botulismus toksini uygulaması -halk arasında botoks olarak adlandırılan uygulama- koltuk altı bölgesindeki terlemeyi azaltarak veya yok ederek kişilerin yaşamlarını kolaylaştırmaktadır. Kişiden kişiye etki süreleri değişmekle birlikte, yaz dönemini rahat geçirebilecekleri bir uygulamadır. Bölgeyi uyuşturmak için lokal anestezik içeren kremlerin uygulamasından sonra terleyen alana çok ince iğnelerle bu uygulamayı yapıyoruz. Yine aşırı terlemesi olan kişilerde ellerde ve ayaklardaki terlemeyi de bu yöntemle tedavi ediyoruz.

Ayrıca, güneş ışığının etkisiyle; gözün korunması amacıyla göz çevresi ve alın bölgelerinin kasılması birtakım kırışıklık ve şekil bozukluklarına yol açmaktadır. Botulinum toksin uygulamasıyla hareketlerin kuvveti istenilen ölçülerde azaltılmakta ve kırışıklıklar giderilmektedir. Kırışıklığı olmayan kişilerde ise koruyucu amaçla, ileride oluşacak kırışıklığı önlemek için bu yöntemi uyguluyoruz.

Mezoterapi ve gençlik aşıları dediğimiz uygulamaları çok ince iğnelerle cilde uygulayarak güneşin etkileri ile yıpranan derinin yapısını düzenliyoruz. Lekeleri azaltarak, elastikiyeti artırarak daha pürüzsüz ve parlak bir cilt elde ediyoruz. Cildi güzel olan kişilerde ise bu mevcut hâli koruyarak geleceğe yatırım yapmış oluyoruz. Piyasada cilt için yararlı çok miktarda, formül içeren ürün bulunmaktadır.

Dolgu uygulamaları ile belli bölgelerde dolgunluğu artırarak cilt gerginliğini düzeltiyoruz. Çizgilenmiş ve buruşmuş cildin yüzeyini değiştiriyoruz. Deforme bölgelere enjeksiyon yaparak eski anatomik yapılarına kavuşmalarını sağlıyoruz.

Tatil döneminde tercih edilen ameliyatlar arasında; estetik burun ameliyatı, estetik göz kapağı ameliyatı, meme küçültme, dikleştirme ve büyütme ameliyatları, liposuction gibi yöntemleri sayabiliriz.

Estetik burun ameliyatı olmak isteyen kişiler bir iki haftalık bir iyileşme dönemine ihtiyaç duyacaklarını bilmelidirler. Bundan sonra da bir iki hafta direkt güneş ışınlarından uzak durmalıdırlar. Burun ameliyatında kemik, kıkırdak, deri ve mukoza gibi yapıların birlikte şekillenmesi için bu konulara dikkat etmek gerekir. Yüze uyumlu doğal burunlar her zaman tercihimizdir.

Üst ve alt göz kapağı estetiği sırasında deri fazlasını çıkartıp, dışarıya çıkan yağ torbalarını düzeltiyoruz. Yaklaşık bir haftalık iyileşme dönemi sonrasında kişilerin güneş gözlüğü kullanmasını ve direkt güneş ışıklarından bir iki hafta daha korunmalarını istiyoruz.

Memelerin küçük ve şekilsiz olması durumunda silikon implantlar kullanılarak büyütme yapılmaktadır. Küçük bir kesi yardımıyla bu implantlar meme altı, meme başı veya koltuk altından yerleştirilmektedir. Hasta, ertesi gün banyo yapabilmekte ve bir hafta gibi bir sürede normal yaşantısına dönebilmektedir. Yine kendi yağı kullanılarak memeye yağ enjeksiyonu yapılıp meme dolgunlaştırma ameliyatlarını da gerçekleştiriyorz. Meme dikleştirme için başvuran hastalarda meme başı çevresi ve vertikal bir kesi ile işlem yapılmaktadır. Kişiler bir hafta gibi bir sürede normal yaşantısına dönebilmektedirler. Meme küçültme ameliyatları, küçültme miktarı ve yönteme göre yine benzer kesilerle yapılmakta ve hastalar, yaklaşık on gün gibi bir sürede normal yaşantılarına dönebilmektedir. Bu ameliyatların yapıldığı gün veya ertesi sabah hastalar evlerine gönderilebilmektedirler. Estetik dikişler kullanılarak, dikiş izi olmadan bu kesiler iyileşmektedir.

Vücut şeklini düzeltmek amacıyla fazla yağların liposuction ile alınması işlemi sıklıkla yapılmaktadır. Çok ince kanüllerle minik kesilerden girilerek yağ emilmekte ve vücut şekli, istenilen forma getirilmektedir. Hastaların yaklaşık bir ay kadar korse kullanması gerekmektedir. Alınan yağ miktarına göre değişmekle birlikte gerekli kontroller yapılarak ertesi gün bile kişiler normal yaşantılarına dönebilmektedirler. Liposuction karın, basen, bacaklar, popo bölgesi ve boyun altı gıdı bölgesine uygulanabilmektedir.

Karın bölgesinde sarkma olan kişilerde ise karın germe ameliyatı yapıyoruz. Karın alt bölgesinde bikini içinde kalacak horizontal bir kesi ile bu ameliyatı yapıyoruz. Sarkmış olan deri ve yağ dokusu kesilerek çıkarılmakta ve göbek üstündeki alan aşağıya gerdirilerek düz bir karın elde edilmektedir. Aynı anda, gevşemiş ve dışa doğru bombelenmiş olan karın ön duvarı sıkılaştırılmakta ve tamir edilmektedir. Kişiden kişiye değişmekle birlikte bu ameliyattan sonra bir veya iki gün hastane yatışı sonrası hasta eve gönderilmekte ve yaklaşık on ila on beş gün içerisinde normal yaşantısına dönebilmektedir.